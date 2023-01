Les questions à se poser en 2023

La qualité de notre vie dépendrait apparemment de la qualité des questions que nous nous posons. Comme pour tant d’autres dimensions, cette philosophie s’applique aussi à la gestion de nos finances personnelles. Sans tomber dans le piège des résolutions, disons que janvier et l’aura de renouveau qui s’en dégage offrent une précieuse occasion de planifier le prochain cycle de douze mois.

La tranquillité des week-ends de janvier s’y prête en effet totalement ; une façon constructive de lutter contre la mélancolie qui habite plusieurs d’entre nous en cette période post-festivités. À vos papiers, à vos crayons et, surtout, à vos calculatrices !

Budget

Est-ce que je sais où va mon argent ? Plus les revenus disponibles sont élevés, plus il est facile de perdre de la rigueur dans le suivi des dépenses. Une analyse rigoureuse de vos relevés de comptes de 2022 et leur regroupement par catégories vous permettront de brosser un portrait plus juste sur une période au surplus représentative. Ce constat facilitera la préparation d’un budget 2023 plus réaliste. Il est toujours plus aisé de modifier vos habitudes en vous basant sur des faits plutôt que sur des impressions.

Soyons honnêtes : nous évoluons dans une société qui nous pousse à la consommation. Est-ce que toutes mes dépenses dans les derniers mois étaient planifiées et nécessaires ? Un exercice budgétaire est une question de priorités.

Questionnez-vous sur les postes de dépenses qui sont des priorités pour vous et révisez vos habitudes de consommation de façon à augmenter vos liquidités disponibles en 2023. L’objectif ici peut être d’épargner pour des dépenses d’entretien immobilier à moyen terme, pour un projet qui vous tient à coeur, ou encore pour instaurer un fonds d’urgence ou pour le bonifier, par exemple.

Taux d’intérêt

Maintenant, y a-t-il des dettes de consommation que je pourrais éliminer ? Dans le contexte des taux d’intérêt actuels, il ne fait aucun doute que votre objectif 2023 devrait être de rembourser en accéléré tous les emprunts dont les intérêts sont non déductibles et d’absolument éviter d’emprunter pour maintenir votre niveau de consommation. Quels efforts supplémentaires êtes-vous prêts à déployer en 2023 pour faire preuve d’une telle sagesse financière ?

Autre question à se poser : dois-je rembourser plus vite l’hypothèque ? Si vous profitez toujours d’un contrat signé il y a quelques années et dont le taux d’intérêt est très bas, vos paiements normaux peuvent être maintenus tels quels. Toutefois, vous devriez estimer quel serait le nouveau paiement avec les taux actuels en rajustant votre épargne à la hausse à partir de ce montant.

Vous aurez ainsi temporairement accéléré vos cotisations REER, REEE ou CELI et le rajustement à la baisse de vos autres postes de dépenses sera moins radical une fois confronté à votre nouvelle réalité. Pour les contrats à taux variables, l’augmentation de vos paiements est à considérer même si elle n’est pas exigée par votre créancier, afin de diminuer le capital emprunté.

Entreprise

Le remboursement du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) est-il intégré dans mon plan de gestion des liquidités 2023 ? S’il n’y a aucune obligation de remboursement du capital jusqu’au 31 décembre 2023, une partie de ce prêt sera transformée en subvention si l’entreprise se qualifie à certains critères d’admissibilité.

Ma rémunération comme actionnaire dirigeant est-elle optimisée ? Depuis les dernières années, avec l’augmentation du taux d’imposition des dividendes non déterminés, cette révision du mode de rémunération est absolument requise. Les dividendes ont toujours la cote, alors que dans de nombreux cas, ils génèrent une surimposition par rapport au salaire. D’autres variables plus qualitatives peuvent s’appliquer. Soyez ouverts au changement en 2023.

Est-ce que j’ai un plan de relève ? Entre le voeu pieux et l’action concrète, on note souvent un immense fossé. En tant qu’entrepreneur, vous ne devriez toutefois pas sous-estimer le temps requis pour préparer la transmission de votre entreprise et l’appui absolument nécessaire d’un réseau d’experts (planificateurs financiers, comptables, fiscalistes, avocats, consultants spécialisés etc.). Êtes-vous prêts, en 2023, à bouleverser votre habitude de piloter seul votre navire ?

Placements

Une autre question difficile : ai-je maintenu ma discipline d’investissement en 2022 ? Malgré les périodes de tumultes sur les marchés financiers, les investissements réguliers sont, à long terme, plus payants que d’essayer d’anticiper le marché. Votre planification financière à long terme devrait être basée sur des cotisations régulières à vos différents comptes d’investissement. Rappelez-vous que si vous êtes trop émotif, travailler avec des professionnels vous aidera à garder la tête froide.

Mon portefeuille est-il en position de profiter de la relance des marchés ? En 2022, les produits garantis ont suscité une curiosité accentuée chez des investisseurs étourdis par l’incertitude. Pour financer des projets à court terme, vous êtes actuellement gagnants. Mais si l’horizon de placement est à long terme, « geler » de cette façon votre épargne vous empêchera de profiter de la reprise des marchés boursiers.

Immobilier

Cette question est pour les premiers acheteurs (ou plus anciens) : ai-je besoin d’ouvrir un CELIAPP (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété) ? Ce nouveau compte visant à faciliter l’accession à la première propriété sera en vigueur dès le 1er avril 2023. Si vous avez plus de 18 ans et que vous n’êtes pas propriétaire d’une résidence (ou ne l’êtes plus depuis cinq ans), vous devriez ouvrir ce compte plus tôt que tard, dans la mesure où vous n’y serez plus admissible si vous avez par la suite un conjoint qui, lui, est déjà propriétaire.

Une fois ouvert, vous devrez toutefois déterminer le moment optimal pour déduire vos cotisations de votre revenu imposable, sachant que les revenus sont parfois plus bas en début de carrière. Il y a fort à parier, d’ailleurs, que quelques autres chroniques en 2023 porteront sur ce thème