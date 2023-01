Avancer en arrière

La Société de transport de Montréal (STM) aura sans aucun doute trouvé la manière la plus cynique de commencer l’année, en renonçant à sa promesse d’un autobus toutes les dix minutes sur ses huit lignes qui offraient encore ce service.

Il s’agit en effet d’un deuxième recul, alors qu’à sa création, en 2010, 31 lignes d’autobus étaient incluses dans le réseau « 10 minutes max ». La baisse d’achalandage draconienne due à la pandémie avait motivé le premier coup de sabre et, comme le taux de fréquentation du réseau stagne toujours entre 70 % et 80 % de son niveau prépandémique, invoque-t-on, on a cru bon de gruger encore un peu plus l’os.

Depuis lundi, donc, les usagers doivent se préparer à attendre leur autobus un peu plus longtemps. Pas beaucoup, a-t-on pris la peine de spécifier à la STM, peut-être deux minutes de plus — on remarquera à peine la différence. Vu la tendance, cela incite tout de même à se demander s’il vaudrait mieux se préparer dès maintenant à de nouvelles coupes.

La STM dit avoir agi « dans une optique de saine gestion des fonds publics et en concordance avec [sa] situation financière actuelle », en faisant des coupes là où cela ferait le moins mal, vu la nouvelle réalité de l’achalandage. Reste qu’il est très difficile de ne pas y voir un nouveau signe du ratatinement généralisé des services de transport collectif dans la métropole, ce qui est complètement en décalage par rapport aux exigences de l’époque. C’est le cas de le dire : « On avance en arrière. »

On le sait, la STM est prise à la gorge. Au mois de novembre dernier, elle présentait un budget déficitaire de près de 78 millions de dollars pour 2023. On explique le manque à gagner par la baisse d’achalandage, combinée à une inévitable augmentation des dépenses (inflation, indexation des salaires, nouvelles dépenses d’exploitation, frais d’entretien des nouveaux trains Azur, la base, quoi).

Le problème de financement de la STM, comprend-on, est structurel. Il n’est pas neuf, et la pandémie l’a aggravé. Sauf que la décision de réduire les services envenime le problème. C’est un cercle vicieux : la baisse d’achalandage justifie la réduction de services qui, à son tour, favorise la baisse d’achalandage.

Le principe voulant que, si l’on crée des services, les gens les utiliseront se vérifie. Il existe un lien clair, documenté, entre l’accessibilité et la convivialité des services et la modification des habitudes de transport des gens. Un article paru dans la revue Transportation en octobre 2021 s’est d’ailleurs penché sur le cas du réseau d’autobus montréalais. En examinant l’achalandage des lignes d’autobus de la métropole entre 2012 et 2017, les chercheurs ont conclu que l’augmentation de la fréquence des passages et de la rapidité des trajets est un facteur clé pour accroître l’achalandage.

Bien sûr, ces conclusions datent d’avant la pandémie, et il est vrai que les vagues de confinement et l’expansion du télétravail ont transformé les habitudes de mobilité des citoyens. Reste qu’il y a quelque chose de profondément alarmant dans le fait de constater que c’est l’automobile individuelle qui a le plus profité de ces transformations. Les données indiquent en effet que, même si les habitudes de télétravail demeurent, le transport automobile a déjà regagné son niveau prépandémique.

Par ailleurs, un autre article, plus récent, indique que, si le télétravail a favorisé le transport actif, pour des motifs non liés au travail, chez les citoyens résidant dans des secteurs bien servis en commerces et en services de proximité, l’automobile s’est pour sa part taillé la part du lion de ces déplacements sans lien avec le travail dans les zones moins bien servies. Bref, au lieu d’avoir profité de l’expansion du télétravail pour repenser la ville à échelle plus humaine, tout en favorisant le transport actif et durable, on s’est contenté du statu quo et on a laissé l’auto consolider son règne.

Mercredi, une coalition d’organismes de la société civile a interpellé le gouvernement Legault pour exiger la mise en place d’une stratégie sur la sécurité routière. Les villes, déplore-t-on, sont de plus en plus hostiles aux piétons et aux usagers vulnérables. L’augmentation de la violence automobile est un autre symptôme d’un même manque de vision ; celui qui pousse aussi à laisser fondre comme peau de chagrin les services de transport collectif.

Lors de la présentation du budget déficitaire de la STM en novembre, la ministre Geneviève Guilbault, qui venait tout juste d’être nommée aux Transports et à la Mobilité durable, avait déclaré sans détour que ces choix budgétaires relevaient de l’administration municipale et qu’elle ne pouvait rien y faire. Or, visiblement, la STM ne pourra pas s’extraire du gouffre toute seule, et la Ville de Montréal ne pourra pas pallier seule le manque à gagner, pas indéfiniment du moins. Le déploiement d’une réelle infrastructure de mobilité durable dans la métropole est un chantier d’une ampleur et d’une importance qui appelle au soutien de tous les ordres de gouvernement.

C’est l’évidence même : les habitudes des gens sont malléables, pour le meilleur comme pour le pire. C’est dire aussi que les décideurs, les institutions publiques, doivent avoir une vision, y croire et la défendre. Pour l’instant, on fait précisément le contraire en adoptant une attitude fataliste et en invoquant des arguments étroitement comptables pour masquer un manque de volonté politique.