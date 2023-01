Un coucou de l’au-delà

Retrouvé mes courriels perdus dans la messagerie du Devoir depuis le début décembre. Désolée pour les réponses tardives. Bonne année à vous tous, en pleine conscience et dans l’amour de tout ce qui vous entoure.

Écouté cette vidéo avec le Dr Christophe Fauré qui explique son livre, un excellent complément. Les centaines de milliers de témoignages ne sont plus anecdotiques, mais devenus des données scientifiques qui ne sont pas de l’ordre de la croyance. Les exemples rapportés sont toujours surprenants (« hallucinations » EFV partagées avec les soignants, notamment), voire rassurants, comme ce policier qui ne peut plus toucher à son arme de service après une EMI. Son livre incite les soignants à se familiariser avec ces réalités courantes. bit.ly/3iwtWWW ; bit.ly/3X9ckze

Découvert The Galileo Commission et les 14 arguments de son rapport (gratuit), dont les évidences d’EMI et les témoignages de vies antérieures chez les enfants. Ce regroupement de 90 scientifiques (physiciens, neuropsychiatres, philosophes, médecins et autres) de 30 universités dans le monde tente d’ouvrir la définition du champ de conscience et remet en question les termes étriqués dans lesquels la science actuelle navigue. « Cela prend un énorme investissement moral et du courage pour penser moins étroitement, toutefois, sans penser différemment aucune grande découverte n’est faite » (en anglais). La fin (p. 52) résume bien notre ignorance face au champ de la conscience et à son impact. bit.ly/3X4UJIG

On trouve également un département des Perceptual Studies depuis 1967 à l’école de médecine de l’Université de

Virginie : bit.ly/3X24RSM

Aimé l e livre Un fantôme sur le divan, de Stéphane Allix. Ne vous fiez pas au titre, un peu sensationnaliste, qui ne rend pas justice au contenu. En fait, le journaliste rencontre des psys connus ou moins connus et les interroge au sujet des expériences jugées plus inusitées, y compris les EMI ou certaines visions. Et comment départager l’accès à des réalités autres de la psychose ? Comment parler avec les mourants ? Qu’est-ce que la conscience, l’intuition ? Les réponses de psys qui font preuve d’ouverture et de profonde humilité, dont Boris Cyrulnik, Christophe André, Christophe Fauré, David Servan-Schreiber. Passionnant, notamment pour élargir la notion de folie. bit.ly/3k53DHI

Retrouvé ce témoignage des derniers mots de Steve Jobs rapportés par sa soeur alors qu’il se mourait : « Oh wow ! Oh wow ! Oh wow ! » À lire ici : bit.ly/3irFSt5