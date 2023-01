S’ancrer les pieds quelque part

Faute de boule de cristal à consulter pour l’an de grâce 2023, mon petit doigt me dit que l’année amorcée fera pousser des graines semées en amont. À moins qu’on ne se secoue les puces. Après tout, il est encore temps d’infléchir d’inquiétantes courbes statistiques en matière culturelle et de combattre la morosité du jour. Pour l’heure, Hollywood accroît encore son empire au grand écran. Faut comprendre. Après les années pandémiques, sous joies du cocooning avec films et séries servis au foyer, seules les mégaproductions hollywoodiennes, Avatar, Top Gun et compagnie, pouvaient attirer les foules au cinéma. Ce serait dommage de leur laisser le terrain en restant planqués chez soi pour le reste. D’aucuns le prédisent : cette année, les spectateurs remettront enfin le bout du nez dehors. On veut bien l’espérer.

Mais, tant s’en faut. Sur la liste publiée cette semaine par l’agence Cinéac, seulement deux longs métrages québécois en 2022 (23 décembre et Confessions) engrangeaient le million de dollars au guichet. Parmi les 20 films les plus populaires chez nous, 19 étaient des rejetons des gros studios américains. Sortons donc des seuls sentiers balisés par les mastodontes du divertissement. Appelons au retour en grâce des oeuvres moins commerciales. Après tout, plusieurs seront issues de notre terreau. Et pourquoi se priver d’aller voir Respire d’Onur Karaman, primé à Cinemania,Le plongeur de Francis Leclerc, La cordonnière de François Bouvier, Frontières de Guy Édoin, Le coyote de Katherine Jerkovic, honoré à Whistler ? Tant d’autres inspirantes propositions nationales se bousculent au portillon hivernal ou printanier.

Ayant déjà vu deux perles du septième art européen, je vous les recommande chaudement. Close du Belge Lukas Dhont, Grand Prix du jury à Cannes, lumineuse et mélancolique chronique adolescente, ainsi que l’hilarant Fumer fait tousser du Français Quentin Dupieux, en original procès d’époque, valent cent fois le détour.

Chose certaine, dans l’ensemble des champs culturels, l’offre foisonne, sur les thèmes de l’ouverture à l’autre, de la famille dans tous ses états, des luttes féminines et sociales, des inquiétudes ambiantes offertes en satires et en dystopies. Ajoutons les classiques à revisiter pour s’ancrer les pieds quelque part. Les mutations technologiques menacent les fondations humaines. Qu’à cela ne tienne ! À la Fondation Phi, une expo collective, de mars à juillet, posera la question qui tue : « La technologie nous dicterait-elle nos manières de vivre ? » Heu ! Mais oui.

Chose certaine, l’intelligence artificielle est devenue le bonhomme Sept-Heures des arts visuels et des univers des jeux vidéo et de l’animation. Où se situer face au talent de ces machines infernales ? Grande question existentielle qui taraude l’industrie. Je vote pour les créateurs contre les robots, mais allez connaître l’issue du combat final. On est peu de chose, allez.

Reste à interroger les esprits avisés des grands ancêtres. C’est dans la foulée du centenaire du peintre de L’Isle-aux-Grues que Robert Lepage se collera au Projet Riopelle chez Duceppe. De même, sur une musique de Serge Fiori et de Blair Thomson, le spectacle multimédia Riopelle symphonique enflammera Montréal en lumière en février. D’autres motifs se greffent à ces projets. Plusieurs artistes sentent le besoin de s’accrocher au passé pour définir l’avenir. Cette saison, sur les planches, Brigitte Haentjens, à l’Usine C avec Rome, met en scène cinq pièces romaines du grand Shakespeare, tandis qu’Alice Ronfard s’attaque au théâtre de Balzac avec Le faiseur. Au Rideau vert, une suite à Une maison de poupée d’Henrik Ibsen, imaginée par l’Américain Lucas Hnath, rappelle la mémoire du maître norvégien. Douze auteurs ont même entrepris d’offrir une version contemporaine au Faust de Goethe, bientôt à l’affiche au Prospero.

Si les maîtres du passé accompagnent en culture nos temps évaporés, ça ne pourra pas nuire, se dit-on. Mais fourniront-ils toutes les réponses au jeu de Ouija ? Après tout, ils ne vivaient pas en nos temps de rupture. Ça brasse si fort, que faire ? Alors, en humour, Boucar Diouf au Grand Théâtre de Québec se propose d’aborder les vastes chantiers de l’intelligence et de la bêtise humaine. Quant à Daniel Lemire, avec son acuité habituelle et celle de ses alter ego, à la salle Albert-Rousseau de Québec et au théâtre St-Denis, il entend jeter en pâture au public les faits les plus croustillants de l’actualité en salade de saison.

De même, sur pas de danse à la Tohu, Circa affronte les quêtes immanentes avec Humans 2.0 en explorant les défis contemporains de l’espèce humaine. Tout un programme ! On fait le voeu que ces artistes nous fassent vraiment entrevoir la lumière au bout du tunnel cette année.