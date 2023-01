Le français piégé

Zachary Bolduc, l’un des meilleurs joueurs de hockey junior du pays, qui évolue avec les Remparts de Québec, n’a pas été sélectionné par Équipe Canada en vue du championnat mondial de cette année. Il a réagi en dénonçant la discrimination dont sont victimes les Québécois francophones de la part de Hockey Canada.

L’ancien entraîneur Michel Bergeron a salué son courage et lui a donné raison. Dans le hockey d’élite, majoritairement dirigé par des anglophones, « c’est toujours comme ça que ça a fonctionné et ça fonctionnera toujours comme ça », a ajouté Bergeron.

Au même moment, Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, déclarait être victime de discrimination en tant qu’unilingue anglophone.

Inutile de perdre du temps à se demander lequel des deux hommes est le plus près de la vérité. Dans le quotidien Acadie nouvelle, la lamentation de Higgs a été accueillie comme il se doit, avec une brique et un fanal. En éditorial, François Gravel a établi sa fausseté en rappelant qu’un fort pourcentage des fonctionnaires et des sous-ministres de la province sont unilingues anglais.

Luc Swanson, résident de Dieppe et fonctionnaire fédéral pendant plus de 30 ans, a souligné que, dans les quatre villes où il a travaillé — Hull, Moncton, Saint John et Ottawa —, 100 % de ses collègues francophones étaient bilingues, ce qui n’était le cas que de 5 % de ses collègues anglophones. « L’idée même que M. Higgs ait pu être traité avec injustice et discrimination est risible », concluait Gravel.

En 1951, 30 % de la population canadienne était francophone. En 2021, c’était 19 %. La francophonie canadienne, aujourd’hui, c’est environ 7 millions de personnes, dont 6,5 millions vivent au Québec. Maintenant plus que jamais, ces francophones doivent résister à la tendance lourde qui favorise l’anglais au Canada, en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. Leur malheur, c’est qu’ils sont divisés.

Qui, au Québec, par exemple, se préoccupe du sort de la communauté acadienne, dont les droits linguistiques sont actuellement menacés par un premier ministre que l’excellent chroniqueur Rino Morin Rossignol qualifie de « Lord Durham en culotte courte » ? Qui, dans la francophonie hors Québec, majoritairement opposée aux velléités indépendantistes québécoises et souvent associée aux lobbys anglo-québécois, appuie nos lois linguistiques ?

Dans Le piège des langues officielles (Septentrion, 2022, 500 pages), une savante brique farcie de considérations juridiques, l’avocat et essayiste franco-ontarien Éric Poirier explique avec force détails que cette triste division des francophones canadiens est le résultat du piège que leur a tendu Pierre Elliott Trudeau en 1969 avec la Loi sur les langues officielles.

En établissant une symétrie entre les droits du français dans le Canada hors Québec et ceux de l’anglais au Québec, écrit Poirier, Trudeau sème la division dans la francophonie canadienne. L’affaire est simple à comprendre. Si, par exemple, le Québec entend restreindre le droit à l’école anglaise aux seuls anglophones historiques et que la Cour suprême entérine cette décision, la même règle s’applique à la fréquentation des écoles françaises dans le reste du Canada, menaçant ainsi leur survie.

La même logique vaut dans l’autre sens. Un élargissement de l’accès à l’école française au Canada devra s’appliquer à l’accès à l’école anglaise au Québec. Résultat : devant les tribunaux, le Québec et la francophonie hors Québec se comportent en frères ennemis. Pendant ce temps, le français recule partout au Canada.

Les documents préparatoires de la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles, actuellement en discussion à Ottawa, reconnaissent le fait que le français doit désormais être protégé partout au Canada, y compris au Québec. L’inscription de ce constat dans la Loi serait une avancée. Il faut toutefois aller plus loin pour la défense du français, en forçant la Cour suprême à adopter une interprétation asymétrique des droits linguistiques.

Des modifications constitutionnelles allant en ce sens, c’est-à-dire insistant sur la nécessité de voir progresser le français au Québec et au Canada, sont souhaitables mais improbables, reconnaît Poirier. Tout comme une réforme de la Cour suprême qui permettrait au Québec de nommer trois des neuf juges et qui réserverait l’un de ses neuf sièges à la francophonie hors Québec.

Pour le Québec, l’indépendance serait une solution au problème, mais elle ne peut rallier les francophones hors Québec et apparaît à peine sur le radar québécois. Que faire, alors ? Poirier propose « un plan de concertation entre le Québec et les minorités françaises pour une position commune devant la Cour suprême » qui viserait à contraindre cette dernière à fonder ses décisions sur l’évidence : c’est le français qui, partout au Canada, a besoin d’être protégé.