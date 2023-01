Une relation employeur-employé sous inflation

L’inflation continuera de faire sentir sa présence dans la relation employeur-employés cette année. La rémunération et les régimes de retraite sont sous le feu des projecteurs.

D’abord, les régimes de retraite. Ceux à prestations déterminées ont pris du mieux en 2022 malgré la conjoncture plutôt austère sur les marchés, boursier et obligataire. L’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite a terminé l’année à 113 %, contre 103 % au début de 2022. Parmi les régimes figurant dans la base de données du cabinet en ressources humaines, 79 % étaient estimés être en position excédentaire à la fin du quatrième trimestre, contre 61 % un an plus tôt.

Cela vaut selon une approche de solvabilité. Et cette amélioration découle directement de la forte augmentation des taux d’intérêt, qui a eu pour effet d’abaisser le passif actuariel. Dans l’équation, cette diminution a plus que compensé « la baisse des actifs des régimes de retraite enregistrée au cours de l’année », indique Mercer. Car si l’on se fonde sur l’approche dite de continuité, les régimes ne l’ont pas eu facile en 2022, appelés qu’ils ont été à composer avec des rendements négatifs et une corrélation actions-obligations.

Si, en l’absence d’un nouveau choc géopolitique, l’on s’attend à une embellie côté obligataire et à une année plus intéressante pour les portefeuilles équilibrés, l’inflation n’en continuera pas moins de présenter un risque pour les employés, les employeurs et les promoteurs de régimes en 2023. Les régimes de retraite à rente indexée subiront des hausses de coûts liées à l’inflation, réalisée et à venir, tandis que ceux non indexés sont susceptibles de subir une pression exercée par les prestataires exigeant un ajustement ponctuel en fonction du coût de la vie. Sans compter qu’un tel ajustement sur une base discrétionnaire ne serait pas sans créer des tensions venant des cotisants.

« Les promoteurs de régimes à taux de rente fixe ou de régimes salaires de carrière peuvent s’attendre à subir des pressions pour augmenter le taux d’accumulation de la rente et mettre à jour la base salariale », ajoute Mercer. Et ce, d’autant plus que le régime affiche un excédent. Dans le cas des régimes à cotisations déterminées, des REER collectifs et des autres régimes d’accumulation de capital, les rendements négatifs de 2022 combinés au niveau élevé de l’inflation risquent de se traduire par un report de nombre de projets de retraite.

Ensuite, la rémunération. Statistique Canada rappelait vendredi que les salaires ne parvenaient toujours pas à rattraper l’inflation. Sauf au Québec. Sur 12 mois, le salairehoraire moyen a augmenté de 5,1 % en décembre au Canada, soit moins que le 5,6 % de novembre, mais de loin sous la croissance de l’indice des prix à la consommation, qui s’élevait à 6,8 % dans la lecture de novembre. Au Québec, l’augmentation sur 12 mois du salaire horaire est passée de 5,8 % en novembre à 6,9 % en décembre.

L’argent, principal enjeu

Un sondage de l’agence de recrutement Robert Halfpublié en décembre et mené auprès de 1100 travailleurs indique que 50 % des répondants envisagent de changer d’emploi au premier semestre. Ce pourcentage était de 31 % six mois plus tôt. Pénurie de main-d’oeuvre, inflation… « De nombreux travailleurs canadiens continuent d’avoir confiance dans le marché du travail malgré les annonces de mises à pied et le ralentissement de l’embauche », souligne l’agence.

L’argent reste la principale motivation parmi les facteurs évoqués. Un salaire plus élevé est l’objectif premier pour 62 % des travailleurs prévoyant se mettre à la recherche d’un nouvel emploi. Suivent de meilleurs avantages sociaux et privilèges (39 %), de meilleures possibilités d’avancement (30 %), et une plus grande souplesse permettant de choisir le moment et l’endroit où ils travaillent (27 %).

Autre fait intéressant témoignant d’une certaine confiance dans une conjoncture dominée par une rareté de talents, près de trois professionnels sur dix envisagent de quitter leur emploi pour poursuivre une carrière contractuelle à temps plein. « Les répondants considèrent également de retourner travailler pour un ancien employeur ; quatre professionnels sur dix se disent prêts à retourner dans une entreprise où ils ont déjà travaillé s’ils peuvent obtenir un salaire égal ou supérieur à leur salaire actuel », ajoute Robert Half.

Cela tombe bien. Malgré le scénario de récession esquissé devant couvrir le premier semestre de 2023, le climat d’embauche restera « robuste », nous dit ManpowerGroup Canada. Du moins, au premier trimestre. L’enquête menée auprès de plus de 1000 employeurs à travers le Canadarévèle que 46 % des répondants ont l’intention d’augmenter leurs effectifs au cours du premier trimestre 2023, contre 13 % prévoyant des réductions, ce qui donne une prévision nette d’emploi ajustée des variations saisonnières de 34 %. « Par ailleurs, 38 % des employeurs interrogés prévoient que leurs effectifs actuels resteront inchangés, tandis que les 3 % restants sont incertains quant à leurs intentions d’embauche. »

La prévision nette d’emploi touche également 34 % des employeurs au Québec, soit une hausse de neuf points de pourcentage par rapport à la prévision trimestrielle précédente. (Mais une baisse de quatre points de pourcentage par rapport à la prévision annoncée à la même période l’année dernière.)