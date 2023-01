Fragile déontologie médiatique

En 2022, des événements ont mis en évidence la fragilité des instances qui évaluent les pratiques des médias. Dans un numéro consacré aux enjeux contemporains des conseils de presse publié dans la revue Recherches en communication, la professeure Marie-Ève Carignan et la doctorante Alexandra Joseph, de l’Université de Sherbrooke, s’interrogent sur l’avenir incertain de l’autorégulation médiatique au Québec. Des observateurs se sont aussi demandé s’il ne faudrait pas repenser le Conseil de presse du Québec (CPQ). De même, le travail de l’ombudsman chargé d’interpréter les politiques journalistiques de Radio-Canada a été mis de côté.

Le Conseil de presse

En septembre, la Cour supérieure a entendu la poursuite de Québecor qui reproche au CPQ de porter atteinte à sa réputation. Québecor a cessé d’être membre du CPQ et estime que celui-ci lui porte préjudice en publiant des jugements sur la façon dont ses médias traitent ou commentent des faits d’actualité. Annabelle Caillou rapportait les propos de l’avocat de Québecor qui déclarait que « chaque fois que le CPQ se saisit d’une plainte, il nous impose son processus, son guide et l’interprétation subjective et arbitraire qu’il en fait, il nous impose ses valeurs et son opinion de ce qui constitue du bon journalisme. […] ».

Le CPQ a le statut d’un organisme sans but lucratif. Ce n’est pas un tribunal. Les médias sont libres d’y adhérer ou non. À la différence d’un tribunal, la loi ne lui accorde pas d’immunité lorsqu’il publie une décision critiquant le travail d’un média. C’est pourquoi une entreprise peut demander à un juge de déterminer si, au sens de la loi, le CPQ a un comportement fautif lorsqu’il exprime son avis dans une décision sur un média de l’entreprise. L’existence d’un tel recours vient rappeler que les lois qui protègent la réputation d’une entreprise peuvent être invoquées afin de revendiquer que le CPQ cesse de porter un regard critique sur les façons de faire de ses médias.

Radio-Canada

À Radio-Canada, la déontologie médiatique a aussi été malmenée. En application des directives du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Radio-Canada s’est dotée d’un ombudsman indépendant ayant le mandat de déterminer si ses journalistes ont agi en conformité avec ses normes.

En octobre 2020, saisi d’une plainte d’un citoyen prétendant que l’on ne devrait pas prononcer le titre d’un livre comportant un mot qu’il estimait blessant, l’ombudsman avait analysé le comportement journalistique afin de déterminer s’il dérogeait aux normes journalistiques pour conclure que celles-ci n’avaient pas été transgressées.

En juin 2022, le CRTC a blâmé Radio-Canada et lui a ordonné de s’excuser pour avoir diffusé le titre d’un livre. En réagissant à la décision du CRTC, la direction de la Société Radio-Canada n’a pas jugé nécessaire de défendre la décision soigneusement motivée de son ombudsman ni de rappeler que ses politiques journalistiques sont parmi les plus exigeantes.

Cette fois, ce n’est pas le droit à la réputation qui a été mobilisé pour attaquer l’instance chargée d’appliquer les règles de bonne conduite. C’est plutôt le CRTC qui a écarté les normes journalistiques mises en place à sa propre demande et à l’issue d’un long processus. Il y a substitué un a priori selon lequel les mots, dès lors qu’ils sont interdits en anglais le sont aussi en français, peu importe le contexte ou l’analyse qu’un ombudsman expert indépendant peut en faire. L’approche rigoureuse aurait été de respecter la décision de l’ombudsman rendue selon les normes actuelles et, si le CRTC estime que celles-ci doivent être revues, demander que soit entrepris un processus de révision.

La loi permet au CRTC d’exiger que les radiodiffuseurs respectent des principes de rigueur journalistique. Lorsqu’il estime nécessaire de revoir les règles, le CRTC avait jusqu’à récemment pour pratique de tenir une audience publique au cours de laquelle tous pouvaient faire connaître leurs positions. Une fois instruit des points de vue des entreprises et des groupes concernés, il publiait une politique révisée, enjoignant aux diffuseurs de modifier leurs normes journalistiques en conséquence. Mais en avalisant les prétentions d’une seule plainte individuelle pour donner un coup de pied dans les règles déontologiques, le CRTC a décrédibilisé le processus d’application des normes journalistiques à Radio-Canada. Et la direction de Radio-Canada n’a même pas pris la peine de souligner que l’ombudsman avait analysé soigneusement le contexte de l’événement ayant donné lieu à la plainte. Quel crédit doit-on désormais accorder aux décisions de l’ombudsman lorsqu’on constate la facilité avec laquelle on les fait basculer par-dessus bord ?

Voilà deux situations témoignant de la facilité à mobiliser les lois afin de miner la crédibilité des instances chargées d’appliquer les normes déontologiques. Plus que jamais, on trouve important que les médias se dotent d’instances afin de promouvoir une déontologie rigoureuse. Mais ces processus doivent être protégés d’une interprétation trop stricte du droit à la réputation, qui fragilise un organisme comme le CPQ. Il faut aussi les protéger des tentations du CRTC à céder aux revendications de ceux qui exigent des journalistes qu’ils parlent de livres sans en prononcer les titres.