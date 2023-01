TikTok, bientôt en Odorama

Plusieurs refusent de l’admettre, mais nous avons tous déjà versé au moins une larme à la fin d’un film particulièrement émotif. Qui a déjà pleuré à cause d’un jeu vidéo ? Voilà une autre frontière qui pourrait tomber cette année, puisqu’on a enfin trouvé le moyen d’ajouter une nouvelle dimension émotive aux environnements numériques, grâce à… l’odeur.

Il fallait avoir du flair, mais une entreprise vient de mettre au point l’équivalent pour le XXIe siècle de l’Odorama, une technique odoriférante qui a certainement les relents du siècle dernier. Devant l’écran, au moment opportun, il fallait gratter la bonne case pour produire une odeur associée à une scène de film précise.

On comprend rapidement à vue de nez pourquoi cette immersion olfactive n’a fait que passer.

Ça sent bon

Ce que les gens d’OVR Technology espèrent commercialiser avant la fin de l’année en cours est beaucoup plus au poil. Il s’agit d’un collier au bout duquel on a installé un générateur d’odeurs, qui fonctionne à peu près comme une imprimante à jet d’encre. Là où l’imprimante combine du jaune et du bleu pour tracer une ligne verte sur du papier, le gadget d’OVR combine l’une ou l’autre de ses huit essences primaires pour générer des parfums particuliers.

Ces essences s’inspirent de l’industrie du parfum. OVR les nomme humaine, fraîche, terreuse, verte, citronnée, florale, gourmande et boisée.

L’appareil se jumelle à une application mobile par Bluetooth. L’application permet de doser chacune de ces essences pour produire l’odeur de son choix. Cette « recette » peut ensuite être partagée avec d’autres utilisateurs de l’application, ou sous la forme d’une « piste olfactive » qu’on ajoute à une vidéo, comme on y ajoute une trame musicale.

Ce qu’on semble espérer du côté d’OVR, c’est que les gens adopteront massivement sa technologie et qu’ils se mettront à créer des « expériences multisensorielles », en somme, des vidéos avec image, son et arômes, et qu’ils publieront leurs créations comme on le fait déjà sur les réseaux sociaux.

Un TikTok en Odorama, en fin de compte. Des vidéos à jouer en rafale ou en boucle, pour vivre ou revivre des expériences généreuses en couleurs et en odeurs, mais aussi… en émotions.

« L’odorat est le seul de nos sens qui se branche directement dans la zone de notre cerveau associée aux émotions », explique le p.-d.g. d’OVR Technology Aaron Wisniewski. « Nous dépensons chaque année des milliards de dollars en parfums, fragrances et déodorants. Les odeurs nous rendent plus heureux, plus énergiques, plus séduisants… L’odeur est omniprésente partout dans nos vies… et elles peuvent maintenant entrer également dans nos vies numériques. »

Du pif et des larmes

Faire pleurer. Voilà un des défis les plus difficiles à relever dans le numérique. Ça a longtemps été présenté comme l’ultime frontière tant dans le jeu vidéo en particulier que dans les environnements immersifs en général. Une partie de la solution pourrait se trouver dans les odeurs.

Le grand patron d’OVR le dit lui-même : l’odorat est le sens le plus près de nos émotions. Il n’a pas tort. Des effluves reniflés au hasard suffisent parfois pour faire émerger des souvenirs qu’on croyait enfouis pour toujours.

On peut imaginer qu’il suffirait de reproduire la bonne odeur pour produire l’émotion désirée, mais ce n’est pas si simple. OVR travaille notamment avec les Forces de l’air américaines pour décoder à travers l’odorat le fonctionnement du cerveau de vétérans ayant développé des tendances dépressives ou suicidaires.

La clé est peut-être davantage dans l’association d’odeurs à des images faite par d’autres utilisateurs, plutôt que préfabriquées en usine. « Il y aura des essais et des erreurs. Les artistes de l’odeur seront au début comme des musiciens qui font des expérimentations avec leurs instruments », prédit Aaron Wisniewski. « Mais à terme, on pourra se créer des listes de lecture d’expérience olfactives de la même façon qu’on crée des listes de lecture musicale sur Spotify. »

Ce jour-là, on en saura un peu plus sur la relation entre les odeurs et les émotions du public. Mais on en connaît déjà un rayon : il existe des agences de marketing olfactif qui proposeront la bonne fragrance pour rendre un lieu plus accueillant. À Las Vegas, où OVR a présenté pour une première fois sa technologie, chaque casino et chaque hôtel a développé sa propre fragrance.

L’odeur d’un cinéma, d’un gymnase, d’une église, tout cela peut être facilement reproduit, puis inséré dans un jeu vidéo ou dans une vidéo immersive ou présentée dans un environnement de réalité virtuelle.

C’est d’ailleurs l’objectif ultime d’OVR : créer le chaînon sensoriel manquant pour rendre le métavers vraiment réaliste. On a déjà l’image et le son, dans le casque. Il existe des camisoles, des gants, des pantalons et d’autres accessoires encore qui reproduisent les contacts physiques. L’odorat ajouterait certainement une nouvelle facette à l’expérience.

Il reste à voir si les adeptes de la réalité virtuelle, des joueurs pour la plupart, seront prêts à enfiler un collier à odeurs sous leur casque, en échange de la promesse de vivre de nouvelles émotions.

Les gens qui les côtoient dans la vraie vie tandis qu’ils portent tout cet attirail vivront eux aussi une expérience émotionnelle particulière. Car voilà un accoutrement qui risque de les faire pleurer… de rire.

Ce texte a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.