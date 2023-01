La péréquation, la prochaine bataille

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a offert un cadeau inattendu au gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario à la mi-décembre en annonçant que la province la plus riche du Canada (sur le plan du produit intérieur brut) allait recevoir des paiements de péréquation l’année prochaine, pour la première fois en cinq ans.

Or, ce n’est pas parce que l’Ontario serait devenu plus pauvre ces derniers temps que la province aura droit à 421 millions de dollars en péréquation durant l’année budgétaire 2023-2024, qui débute en avril. C’est en partie parce que le Québec est devenu un peu plus riche et que, selon la formule actuelle de la péréquation, sa capacité fiscale aurait dépassé celle de l’Ontario sans ces sommes additionnelles, aussi modestes soient-elles.

La péréquation, c’est tout sauf simple.

Preuve que le Québec s’enrichit peu à peu, la province verra ses paiements de péréquation augmenter d’un maigre taux de 2,6 % en 2023-2024, pour atteindre un peu plus de 14 milliards de dollars, alors qu’Ottawa distribuera un total de près de 24 milliards en péréquation à six provinces, ce qui représente une hausse de 9,3 % par rapport à 2022-2023. Ce bond est d’ailleurs le résultat de l’inflation galopante observée depuis 2021, les sommes allouées à la péréquation étant liées à la croissance du PIB nominal des trois dernières années. Le Manitoba recevra ainsi presque 20 % de plus en péréquation, pour un total de 3,5 milliards de dollars, sa richesse relative ayant diminué par rapport au niveau national au cours de la dernière année.

Bref, en 2022-2023, le Québec a reçu 62,3 % des sommes qu’Ottawa consacre à la péréquation : cette proportion tombera à 58,6 % en 2023-2024.

Si toutes les provinces réclament une hausse des transferts fédéraux en santé, cette belle unanimité interprovinciale s’évapore dès que l’on parle de la péréquation. Certains politiciens de l’Ouest canadien demandent carrément qu’Ottawa abolisse ce programme qui est inscrit dans la Constitution depuis 1982 et qui vise à ce que les provinces moins nanties puissent offrir des services publics « à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable » à la moyenne nationale. L’ancien premier ministre albertain Jason Kenney a d’ailleurs tenu un référendum sur le sujet en 2021 : près de 62 % des électeurs qui se sont prononcés ont dit souhaiter que le principe de la péréquation ne soit plus enchâssé dans la Constitution canadienne. Mais les revendications de M. Kenney sont restées lettre morte ; les libéraux fédéraux de Justin Trudeau ont fait la sourde oreille.

La formule de la péréquation doit par contre être renouvelée tous les cinq ans, et le prochain rendez-vous doit avoir lieu en 2024.

Aucun changement majeur n’a été apporté au programme depuis 2008, quand le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait plafonné les montants alloués au programme en raison de l’écart de richesse grandissant entre l’Alberta et toutes les autres provinces. Le prix du pétrole avait alors atteint un sommet de 147 $US le baril, et l’Alberta nageait dans les redevances records de son industrie fossile. Sans ce plafonnement, les sommes consacrées à la péréquation (qui sont entièrement financées à même les revenus fédéraux) étaient destinées à exploser. Mais cette seule réforme n’avait pas satisfait les détracteurs de la péréquation, pour qui ce programme crée des « incitatifs pervers » en pénalisant les provinces qui exploitent leurs ressources naturelles. Car toute augmentation des revenus qui en sont tirés entraîne une diminution des paiements de péréquation. En ce qui concerne le Québec plus précisément, ces mêmes détracteurs accusent la province de garder artificiellement bas le prix de l’énergie provenant de ses vastes réserves hydroélectriques pour empocher la différence en péréquation.

Bien que l’Alberta renoue ces jours-ci avec la prospérité et les surplus budgétaires — grâce à la hausse du prix de pétrole depuis l’invasion russe de l’Ukraine, notamment —, la grogne envers Ottawa ne s’estompe pas. Au contraire, la successeure de M. Kenney à la barre de la province, la populiste ultraconservatrice Danielle Smith, privilégie un discours encore plus belliqueux. Année après année, les Albertains versent plus d’impôts à Ottawa que ce que leur province reçoit en dépenses fédérales. « Par l’entremise de la péréquation et d’autres transferts, [le gouvernement du Canada] siphonne des milliards de dollars provenant de vos impôts pour les engloutir dans le trou noir de la bureaucratie fédérale et des stratagèmes visant à acheter des votes dans d’autres régions du pays », avait souligné la première ministre lors d’un discours télévisé en novembre dernier.

Certes, elle est loin d’être assurée de garder son poste après les élections albertaines qui doivent avoir lieu ce printemps. Mais si elle survit au prochain scrutin, le prochain renouvellement de la formule de la péréquation risque d’être plus difficile que le dernier.