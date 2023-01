L’année du CELIAPP

Sur le plan fiscal, 2023 est l’année d’introduction du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Le nouveau compte vise l’accession à la propriété, mais sa portée est plus large. Petit survol du CELIAPP, un régime hybride retenant le meilleur du CELI et du REER, dit-on, qui doit être disponible à compter d’avril.

Un résident canadien âgé de 18 à 71 ans peut y cotiser jusqu’à 8000 $ par année, pour un plafond à vie de 40 000 $. À l’instar du REER, la cotisation est déductible d’impôt, et à l’instar du CELI, les retraits pour l’achat d’une première propriété,y compris les revenus de placement, sont non imposables. La portion inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée au cours d’une année subséquente jusqu’à concurrence de 8 000 $. « Les montants des cotisations reportés ne commenceraient à s’accumuler qu’après l’ouverture d’un CELIAPP pour la première fois par un particulier », précise le ministère des Finances du Canada.

En fait, lorsqu’il est dit première propriété, Ottawa précise que le contribuable ne doit pas être le propriétaire d’une habitation dans laquelle il a vécu à un moment donné au cours de la partie de l’année civile précédant le retrait de son CELIAPP ou à un moment donné au cours des quatre années civiles précédentes.

Le particulier n’a droit qu’à un seul CELIAPP à vie. Le retrait est limité à une seule habitation admissible à vie et doit être effectué au plus tard dans la 15e année de l’ouverture du compte. La période limite de détention prend fin à la première des éventualités suivantes :

- à la fin de l’année du 15e anniversaire de la date d’ouverture du premier CELIAPP ;

- à la fin de l’année où le particulier atteint l’âge de 71 ans ;

- à la fin de l’année qui suit le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le particulier.

Transfert au REER, et vice versa

Autre beauté du compte, toute épargne qui n’est pas utilisée pour acheter une habitation admissible peut être transférée à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) sans conséquence fiscale au moment du transfert, et ce, sans égard aux droits de cotisation REER disponibles. Autrement, elle est retirée de manière imposable. Un tel transfert ne vient pas réduire le plafond de cotisation au REER du particulier et n’est pas limité par celui-ci. Évidemment, il ne rétablirait pas le plafond à vie de cotisation à un CELIAPP.

Cette avenue est particulièrement attrayante dans l’éventualité où un particulier qui a ouvert un CELIAPP n’achète pas de première habitation. « Notons qu’il n’a pas besoin d’attendre la limite de 15 ans avant de transférer au REER ; cela peut se faire à tout moment », peut-on lire dans un document de référence coécrit par Luc Godbout, chercheur principal en finances publiques à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, et Natalie Hotte, conseillère principale, Fiscalité, retraite et succession au Trust Banque Nationale.

La somme ainsi transférée continue de s’accumuler sans que le rendement soit imposé jusqu’au moment du retrait du REER. Et pour le particulier ne disposant plus d’espace REER, le CELIAPP ainsi utilisé procure l’équivalent d’une cotisation excédentaire à l’abri de l’impôt jusqu’au moment de son retrait.

Petit clin d’oeil. L’avocat, fiscaliste et planificateur financier Jean Turcotte a proposé une stratégie d’optimisation fiscale consistant, pour un particulier admissible, à ouvrir un CELIAPP à 65 ans et à y cotiser 8000 $ par année pendant cinq années, pour transférer le tout au REER avant 71 ans, « Cette stratégie pourrait permettre de réduire son revenu net afin de tirer profit ou d’optimiser certains programmes (PSV / SRG) et crédits d’impôt, tout en augmentant la valeur de son REER », lit-on dans le média spécialisé Finance et investissement.

À l’inverse, le transfert de fonds est permis d’un REER au CELIAPP, et ce, de manière non imposable, sous réserve des plafonds annuel et à vie de cotisations à un CELIAPP. Évidemment, ce transfert n’est pas déductible comme cotisation au compte et ne rétablit pas le plafond de cotisation à un REER. « Le transfert d’un REER à un CELIAPP est possible, pourvu qu’il ne provienne pas de cotisations du conjoint qui ont été versées au REER au cours de l’année en cours ou au cours des deux années précédentes », précise le document de référence de la Chaire de recherche.

CELIAPP-RAP

Ce jeu de transfert trouve écho dans la complémentarité CELIAPP-Régime d’accession à la propriété (RAP). Rappelons que le RAP permet de retirer de son REER un maximum de 35 000 $ pour l’achat d’une première propriété, mais le retrait doit être remboursé au REER sur une période de 15 ans. Pour le CELIAPP, le maximum est de 40 000 $, auquel s’ajoute le rendement accumulé au fil des ans, et son retrait est non imposable. En revanche, on peut recourir au RAP plus d’une fois si les modalités sont respectées.

S’ajoutent à l’éventail des possibilités le cumul des deux. Luc Godbout donne l’exemple d’un particulier ayant cotisé le maximum de 40 000 $ qui, après quelques années de rendement, atteint la valeur de 90 000 $. Le cas échéant, il pourrait disposer d’une marge de manoeuvre de 125 000 $ pour l’acquisition d’une habitation admissible, soit 90 000 $ non imposable et non remboursable de son CELIAPP et 35 000 $ au titre du RAP.

Autres petites beautés du CELIAPP retirées du document de référence :

– À l’instar d’une contribution au REER, un particulier peut reporter sa demande de déduction indéfiniment, notamment au cours d’une année où son taux d’imposition est au maximum ;

– Contrairement au RAP, le CELIAPP ne contient pas de règles de détention d’un minimum de 90 jours à l’intérieur du régime afin que la cotisation soit déductible ;

– Si l’on associe le CELIAPP à une forme de placement comparable à des comptes bancaires, il devient logique de croire que la notion de patrimoine familial ne s’appliquerait pas.