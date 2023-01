Et si, cette année…

Je pense qu’il faut, hélas, s’y résigner : on n’ira pas de l’avant cette année avec cette nouvelle, vaste et sérieuse réflexion sur ce que collectivement nous pensons devoir être l’éducation et sur les moyens que nous estimons dès lors nécessaires de déployer pour la faire exister. Bref : on ne lancera pas cette année cette commission Parent 2.0 dont nous avons pourtant tellement besoin.

Une nouvelle année est une belle occasion de rêver. À défaut d’une nouvelle commission Parent, qu’est-ce qui serait, selon vous, la chose la plus urgente à mettre en place en éducation ?

Je rêve pour ma part à un retour du certificat en enseignement secondaire, qui serait mené dans le cadre d’une expérimentation destinée à former, disons, 300 enseignantes et enseignants en un an.

Répondre à une urgence nationale

Le certificat d’il y a 30 ans n’était pas sans défauts. On se plaignait souvent de la mauvaise qualité des cours plus théoriques, du peu de liens avec la pratique des cours qui auraient dû en avoir, et du trop petit nombre de jours de stage, dont la qualité et la pertinence laissaient parfois à désirer. Que devrait-on faire pour que ce diplôme soit ce qu’il doit être ?

Permettez-moi de rêver…

L’actuelle maîtrise qualifiante est non seulement peu attractive et interminable, mais elle coûte aussi très cher au public. En y mettant fin, on dégage des fonds avec lesquels on peut contribuer à offrir aux 300 candidats et candidates une bourse permettant de se consacrer à des études exigeantes à plein temps durant un an, avec en finale un emploi assuré. Il faudrait au minimum pour être admis à ce programme posséder un baccalauréat permettant d’enseigner dans une discipline et passer une entrevue de sélection.

Que ferait-on durant cette année ? Voici quelques idées.

On commence en août avec les cours de la première session. À mon avis, il faudrait minimalement un cours sur l’histoire de l’éducation au Québec, ses institutions, les débats actuels concernant tout cela ; un cours sur l’histoire de la pédagogie et la philosophie de l’éducation, ses grands auteurs, dont on lira de substantiels extraits, et sur les débats sur toutes les questions abordées ; un cours sur la recherche en éducation, sur comment et où la lire et, cette fois encore, sur les débats concernant toutes les questions abordées. Un cours sur la psychologie de l’adolescence pourrait être ajouté, traitant notamment des problématiques affectant les adolescents en ce début du XXIe siècle.

Durant cette session, dès la rentrée des classes, tout en poursuivant les cours, on commence, idéalement dans deux écoles différentes notamment par leur composition et leurs programmes, des stages de prise de contact et d’observation participante. On y est deux jours par semaine. Les tâches et les activités du stage sont en partie déterminées par les cours précédents de la formation. On a là une belle occasion de choisir son école et son mentor-enseignant pour ce qui suivra.

À la deuxième session, les cours sont moins théoriques et portent sur la pratique de l’enseignement.

Un cours porte sur le programme qu’on devra enseigner, sur son contenu, mais aussi sur les positions qu’il adopte sur les grands débats précédemment abordés. On a aussi à suivre un cours sur les méthodes pédagogiques, ce qu’elles sont, comment les mettre en oeuvre et comment les évaluer, notamment en consultant les recherches crédibles et pertinentes. Un autre cours porte sur la gestion de classe et l’évaluation.

Resterait un cours optionnel, toujours pertinent, mais à choisir parmi quelques-uns. Disons que vous vous préparez à enseigner les mathématiques au secondaire. On vous offre un cours sur l’intégration de l’histoire des mathématiques dans votre enseignement ; un autre sur l’intégration des jeux et énigmes dans votre enseignement. Et ainsi de suite.

Et les stages, de nombreux jours de stage, reprennent. Avec son mentor, on met en pratique ce qu’on a appris, on mesure la distance entre théorie et terrain, on ajuste.

À qui confier cette formation ?

Si un Institut national d’excellence en éducation existait, la question ne se poserait même pas, et ce serait là une de ses urgentes tâches. Comme celle de faire ensuite, durant quelques années, le suivi des enseignants formés. Restent-ils dans la profession ? Pourquoi ces départs, le cas échéant ? Quel effet a leur pratique sur les élèves ? Comment les perçoit-on dans leurs écoles ?

Mais il faut s’y mettre. On est devant un drame national…

Et je n’ai même rien dit du manque d’enseignantes et d’enseignants au primaire et au préscolaire.