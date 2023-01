Réglementation crypto

Après une année 2022 plutôt désastreuse pour la cryptosphère, 2023 sera celle d’un resserrement réglementaire, voire d’une régulation salutaire. La seule présence des investisseurs institutionnels dans l’univers des cryptoactifs ne suffit pas à apporter de la crédibilité et de la légitimité à ces instruments prêtant facilement le flanc à la spéculation

débridée.

L’année qui vient de se terminer est à oublier pour les adeptes des cryptoactifs. Dépassant la barre des 3000 milliards de dollars américains en novembre 2021, leur capitalisation boursière a clos 2021 légèrement au-dessus des 2000 milliards pour s’y maintenir jusqu’en mars 2022 et accélérer ensuite sa dégringolade pour terminer 2022 sous les 800 milliards. Soit une érosion de 60 % sur un an, de quelque 75 % depuis le sommet. Dans le segment des cryptomonnaies, encore dominantes dans cet univers, l’indice CoinDesk des deux grandes monnaies virtuelles que sont le bitcoin et l’Ethereum, revendiquant respectivement 42 % et 20 % de la capitalisation, a glissé respectivement de 64 % et de 68 % sur un an. La chute moyenne dépasse 85 % pour l’indice des jetons

non fongibles.

Mais au-delà de ces plongeons se sont imposés l’effondrement de la bourse d’échanges FTX et l’effet domino provoqué par ce qui est vite apparu comme étant une vaste nébuleuse à fort levier aux multiples ramifications. La radiation de l’investissement de près de 200 millions de dollars canadiens de la Caisse de dépôt dans la faillite de la plateforme Celsius et le revers de 2,5 milliards de gestionnaires de renom tels Ontario Teachers et BlackRock dans FTX nous rappellent que même la présence de grands investisseurs institutionnels ne suffit pas à cautionner, même moralement, ce pan spéculatif de la finance numérique.

Seules la réglementation et une régulation apportant une surveillance et une distanciation plus hermétique entre les avoirs des investisseurs et les opérations des intermédiaires apporteront cette crédibilité nécessaire. FAIR Canada rappelait dans son bilan de fin d’année que les organismes canadiens de réglementation du commerce des valeurs mobilières ont été très actifs à cet égard. En adoptant des mesures propres à assurer que les plateformes de négociation de cryptoactifs exerçant leurs activités au Canada s’inscrivent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, l’organisation qui s’est donné pour mission de défendre les droits des investisseurs cite le Financial Post pour qui cette intervention a limité l’accès de FTX au marché canadien, « ce qui a permis aux investisseurs canadiens d’échapper au pire des conséquences de l’effondrement de FTX ».

Mais l’on ne parle que des bourses numériques et des plateformes d’échange. Quant à l’actif négocié, tout au plus travaille-t-on à limiter, voire à endiguer la transmission aux canaux financiers traditionnels et au secteur bancaire. Encore mardi, la Réserve fédérale américaine, aux côtés de deux organismes de régulation des institutions bancaires, alertait une nouvelle fois le secteur bancaire des risques liés à l’activité dans les cryptomonnaies « très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines ».

De la prévention prudentielle…

En septembre, la Maison-Blanche avançait un peu plus en ordonnant à diverses agences gouvernementales américaines de « muscler leurs interventions et d’accélérer le renforcement des lois visant à encadrer le secteur des actifs numériques et de recenser les lacunes dans la réglementation des cryptomonnaies ». Sous la garantie d’un « développement responsable des actifs numériques », on cible l’application éventuelle de mesures préventives par l’adoption de directives et de règles concernant les risques liés à cet écosystème, y compris son utilisation pour le blanchiment d’argent ou la fraude.

Manque de traçabilité des détenteurs d’actifs, opacité de la gouvernance, porte ouverte aux transactions illicites, extrême volatilité des cours, valeur sous-jacente subjective même pour les cryptomonnaies stables, manque de liquidité, surveillance limitée des plateformes et des émetteurs de cryptomonnaies, absence de vérification et d’exigence de capital… La liste des considérants est longue et s’inscrit cependant dans un univers plus vaste dit de la finance numérique et décentralisée qui, lui, s’impose et s’inscrit dans la durée.

… à la gouvernance

Dans cette mouvance, l’Institut CFA a publié mercredi un document de recherche qui va plus loin. Les recommandations invitent à une régulation harmonisée, qui passerait d’abord par une classification du cryptoactif à titre de valeurs mobilières ou de marchandises numériques, puis à une réglementation des services afférents visant la protection des investisseurs et des participants. On évoque aussi une réglementation technologiquement neutre de la finance numérique, avec un souci particulier accordé au degré de concentration des acteurs et des intermédiaires, à la sauvegarde des actifs et à la garde des valeurs.

Un chapitre porte sur la définition de l’encadrement approprié pour les acteurs de la finance décentralisée s’adonnant à des activités de prêts et d’emprunts. Un autre aux cryptomonnaies stables, qui peuvent comporter des propriétés semblables, sur certains aspects, aux instruments du marché monétaire et donc représenter un risque systémique, avec un accent mis sur la valeur du « peg », ou du lien servant d’ancrage, et sur la vérification indépendante du sous-jacent ou des garanties.

On en est là !