Apprendre à prendre soin

C’est un film qui tout de suite invite à ajuster son registre d’écoute, d’attention. Dès les premières minutes de Geographies of Solitude, les paysages enneigés et balayés par le vent convient à la lenteur, à la contemplation.

La réalisatrice originaire de l’île du Cap-Breton et basée à Montréal Jacquelyn Mills propose en cette fin d’année une fable cinématographique tournée en 16 mm, qui n’en finit plus de récolter les honneurs partout où elle est présentée. Le film prend place sur l’île de Sable, un croissant de terre d’une quarantaine de kilomètres de long et de quelque 500 mètres de large flanqué dans l’océan Atlantique, au large de la Nouvelle-Écosse. On y suit le travail patient et attentionné de la naturaliste Zoe Lucas, qui depuis plus de quarante ans documente et soigne les écosystèmes de cette île minuscule.

Recenser la population de chevaux sauvages qui peuplent les prairies étroites et sablonneuses de l’île ainsi que les oiseaux qui fréquentent ses berges. Nettoyer les dunes, les plans d’eau. Observer les insectes, les escargots, les plantes. Le film suit la protagoniste dans ses pérégrinations, sans jamais plaquer un discours sur la solitude ou sur les vertus du dévouement écologique. C’est l’attention accordée aux sons, aux textures, aux couleurs, aux sensations produites par le frottement avec la nature, qui porte le message.

Zoe Lucas a passé plus de 9000 jours à soigner son île, à sonder ses moindres recoins, à trier et à documenter les déchets qui s’y échouent continuellement. Les ballons de caoutchouc, les débris de plastique, les cadavres d’oiseaux enduits de pétrole constituent autant de tristes rappels de la vie continentale. À la longue, on finit par oublier le rythme du monde, par perdre le fil, remarque Zoe Lucas dans l’une des rares séquences d’entrevues qui ponctuent le film. Il s’agit aussi de la seule allusion directe au monde social. D’ailleurs, tout commentaire explicite et moralisant sur le consumérisme ou sur le rythme effréné de nos sociétés aurait été lassant. Le seul spectacle de cette sollicitude patiente, humble, entière, suffit.

Il est toutefois intéressant de tisser la métaphore, en transposant le soin accordé par Zoe Lucas à la nature aux collectivités que l’on habite.

2022 aura été, plusieurs l’ont dit, l’année de la difficile resocialisation postpandémique. La pandémie n’est pas terminée, n’ayez crainte, je ne suis pas dupe. Reste que la vie a plus ou moins repris son cours prépandémique depuis le retour éclair du confinement de l’an dernier, à pareille date. Les relations sociales se sont doucement désengourdies, mais on reste avec la nette impression que les frictions sont plus nombreuses, que la rencontre entre soi et le monde extérieur est plus brutale.

2022 aura été une année socialement violente. Chez nous, on a vu l’aggravation de la crise du logement et des misères causées par la vie chère, l’exploitation perpétuelle des soignantes, l’érosion continue des services publics. Ce fut l’année d’une virulence encore accrue envers les populations marginalisées et d’un nouveau déplacement vers la droite du spectre politique. Cela saute aux yeux dès qu’on ouvre un journal ou la radio. Le marqueur du « centre » n’est plus tellement le pragmatisme néolibéral des dernières décennies, il s’agit avant tout d’un ton, celui de la condescendance, sur lequel on nous enjoint d’accepter un monde toujours un peu moins empathique et plus individualiste.

En décembre, le New York Times constatait ce durcissement des rapports sociaux en qualifiant l’année 2022 de « the year we lost it » — l’année où nous avons pété les plombs. Accès de rage inexplicables, comportements agressifs et impulsifs en public, patience limitée, querelles explosives et insurmontables : la difficulté d’encaisser les frustrations induites par les aléas pandémiques, de conjuguer avec le sentiment de la perte, tout cela nous aurait collectivement plongés dans une véritable « dystopie émotionnelle ».

Une étude publiée récemment dans la revue PLOS ONE indique même que la pandémie aurait modifié notre personnalité de manière accélérée. Plus spécifiquement, on observe une diminution marquée de l’extroversion, de l’ouverture d’esprit, de l’amabilité et de la sollicitude chez les gens de tous âges, et surtout chez les plus jeunes.

C’est le changement, le mouvement de fond, dont personne ne parle. Notre arrachement ponctuel à la vie sociale a fait proliférer l’amertume et le ressentiment, au moment où, pourtant, nous avons un besoin urgent de solidarité. Il n’est donc pas surprenant que nos « écosystèmes humains » semblent se détériorer au même rythme (alarmant) que les écosystèmes naturels.

L’année 2023 pourrait-elle être l’année de la guérison, de l’apaisement ? Ne soyons pas naïfs, rien n’indique que nous avancions dans cette direction. Même l’engourdissement des Fêtes a été marqué par la violence : un possible féminicide à Pointe-aux-Trembles, un jeune homme détenu à la prison de Bordeaux décédé lors de l’intervention d’un agent correctionnel. Sans céder aux superstitions de fin d’année, disons que cela donne le ton.

En cet avant-dernier jour de l’année, je nous souhaite de trouver en nous la force patiente nécessaire pour prendre soin de nous.