Nelligan vivant

Nelligan m’a toujours profondément ému. Depuis ma première rencontre avec lui, à l’adolescence, je lui voue un culte soutenu. Sa tristesse, immense, me fait peur, mais m’attire aussi. Ma nature optimiste m’en éloigne, mais mon penchant pour la nostalgie m’en rapproche. Pleurer avec lui, parfois, me réconforte.

Certains ont dit que sa poésie n’était pas à la hauteur de sa légende. En 1962, dans Une littérature qui se fait, le grand critique Gilles Marcotte, tout en saluant la « troublante intensité » du poète, parle de ses « vers gauches et lourds » et insiste sur le caractère « emprunté » de son oeuvre. Nelligan, dit-il en gros, serait un brillant imitateur.

À cette lecture, je préfère, de loin, celle de l’historien Guy Frégault. Dans son Histoire de la littérature canadienne-française (Guérin, 1996), un gros ouvrage issu d’un cours donné à l’Université de Montréal dans les années 1940, Frégault qualifie Nelligan de « plus grand créateur de rythmes, d’images, de sonorités et d’expressions poétiques qui ait vécu au Canada ».

L’historien reconnaît lui aussi les fortes influences des Parnassiens et des symbolistes — Baudelaire et Verlaine, surtout — sur le poète, mais il précise que si « elles lui ont donné le branle, c’est lui qui a sonné de son propre son ».

Toutes ces analyses me passionnent et je me réjouis de constater que, dans l’essentielle Histoire de la littérature québécoise (Boréal, 2007) des Biron, Dumont et Nardout-Lafarge, Nelligan, avec dix pleines pages, reçoit le traitement d’honneur qu’il mérite. Ne l’aurait-il pas eu, cela dit, que cela n’aurait rien changé pour moi ; quoi qu’on en pense, en effet, je l’aime.

Il faut dire que j’ai découvert le poète en écoutant Monique Leyrac chante Nelligan (Analekta, 2000), l’enregistrement du spectacle présenté au cinéma Outremont le 22 novembre 1975. Ce disque est un pur chef-d’oeuvre.

Comme Nelligan dans sa poésie, Leyrac combine la rigueur et l’exaltation dans son interprétation. Elle récite et chante avec une fougueuse intensité les plus beaux poèmes de Nelligan sur d’envoûtantes musiques d’André Gagnon, principalement, de Claude Léveillée, de Chopin, de Mozart et de quelques autres. Au piano, Gilles Hainault et Denis Larochelle brillent autant dans le recueillement que dans les emportements. Ce mariage du génie du poète avec celui de la chanteuse, deux artistes qui incarnent à merveille le romantisme québécois de grande classe, est indépassable.

En 1990, presque 50 ans après la mort du poète, André Gagnon créait, avec Michel Tremblay et André Brassard, Nelligan, un opéra romantique. Cette oeuvre, conçue par une équipe de rêve, a été un peu desservie, à l’époque, par des arrangements pour synthétiseurs. Elle est pourtant un joyau qu’on peut enfin redécouvrir grâce à la version de chambre arrangée par Anthony Rozankovic pour deux pianos et violoncelle, qui a été endisquée chez Atma Classique cette saison.

Sa vie durant, le pianiste et compositeur André Gagnon a lui aussi voué un culte au poète, au point d’acheter la maison familiale des Nelligan dans le carré Saint-Louis. Il n’y a rien là d’étonnant. Profondément mélancolique, la musique de Gagnon est nelliganienne. Elle explore elle aussi la douloureuse beauté de la tristesse, voire du tragique. Dans Nelligan, les mélodies poignantes se succèdent sans temps mort et nous plongent gravement dans le drame du poète. La sobriété organique des nouveaux arrangements convient d’ailleurs mieux à l’intimité de Nelligan que la grandiloquence des synthétiseurs. Le baryton Dominique Côté, en Nelligan jeune, le ténor Marc Hervieux, en Nelligan vieux capable de nuance, et la comédienne Kathleen Fortin, en mère du poète, sont à la hauteur de la proposition.

Dans son livret, Michel Tremblay montre que la veine romantique ne lui est pas étrangère. Le dramaturge ne réinvente pas l’histoire, mais sait insister sur les moments essentiels de la dérive nelliganienne. On voit avec émotion le poète choisir la voie artistique canadienne-française contre la volonté de son père de lui imposer l’utilitarisme anglo-saxon ; on suit Nelligan dans son rêve de vivre la bohème à la française et dans son désir non négociable de consacrer sa vie à une culture relevée qui engage l’existence et qui n’a rien d’un divertissement.

Si tout ça — la musique, le texte — sonne si vrai, c’est que Gagnon et Tremblay, artistes absolus comme Nelligan, savent bien que le Québec, qu’ils aiment malgré tout, réserve trop souvent, aujourd’hui comme hier, mépris et indifférence à ceux des siens qui font de tels choix. La grande culture en français, ici, celle qui donne du sens à la vie au lieu d’en distraire, n’a malheureusement pas des tonnes d’amis.

« Émile Nelligan est mort », écrivait gravement Louis Dantin, en 1904, en pleurant l’égarement de son ami dans la folie. Il avait tort : Nelligan est toujours vivant, mais qui le sait ?