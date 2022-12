Sans maîtrise, la puissance n’est rien

Le Québec est l’un des endroits dans le monde où décrocher un permis de conduire serait le plus difficile. C’est loin d’être apparent sur la route…

Un phénomène étrange se produit ces jours-ci : de plus en plus de voitures circulent le soir sur l’autoroute sans leurs phares ni leurs feux de signalisation allumés. La puissance des feux de jour à DEL est telle qu’après le coucher du soleil, l’automobiliste ne s’aperçoit pas immédiatement que ses phares sont éteints.

En revanche, quiconque croise un véhicule la nuit avec ses lumières éteintes se demande pourquoi le mode « automatique » qui active les phares dès la pénombre n’est pas plus populaire auprès des automobilistes.

Cela soulève une question et la réponse ne fera pas l’affaire de tout le monde : ces systèmes sans cesse plus automatisés à bord des automobiles ont-ils réellement un effet bénéfique sur la sécurité routière ?

La réponse courte est, heureusement, oui. En règle générale. La réponse plus longue est plus sombre : dans le cas des feux automatisés, des chercheurs au Danemark ont découvert qu’ils pouvaient provoquer, s’ils n’étaient pas correctement activés une fois le soir venu, une hausse de 16 % des risques de collision entre une voiture et un piéton.

Mais les piétons, quand on pilote un VUS de 2000 kilos et qu’on doit de toute urgence répondre à un texto…

Char d’assaut… autonome

Une des nouveautés à bord des véhicules neufs attendues en 2023 est l’amélioration des systèmes d’aide à la conduite que certains surnomment pompeusement la conduite autonome. On s’approche du jour où les autos vont réellement se conduire elles-mêmes. Un gros frein à cette technologie n’est pas son efficacité : c’est que le jour où les autos prendront elles-mêmes les commandes, les constructeurs seront responsables en cas d’accident, plutôt que le conducteur.

Ils ne veulent pas de cette responsabilité.

Car, dans l’industrie automobile, on a déjà la réponse à ce dilemme éthique pourtant insolvable : advenant une collision, si une voiture n’a pour seule alternative que de blesser ses occupants ou de blesser des piétons, que fera-t-elle ? Un indice : elle protégera à tout prix le client de son constructeur. Sous certaines conditions, la voiture autonome sera un char d’assaut… Littéralement.

Voilà une question que l’examen théorique pour un permis de conduire devrait poser aux futurs automobilistes. Une question piège, étant donné que la réponse, c’est que personne ne devrait avoir à se la demander.

Or, parce qu’ils sont conçus pour privilégier leurs plus gros utilisateurs, les réseaux routiers du Québec imposent souvent ce genre de choix. Jusque dans les rues des quartiers où les gens plus vulnérables devraient se sentir en sécurité.

Transports Québec, qui est responsable des routes régionales où les autos peuvent circuler à 90 km/h malgré la présence de maisons ou de quartiers entiers en bordure de ces mêmes routes, refuse, semble-t-il, les demandes de municipalités qui souhaiteraient y aménager des pistes cyclables ou des voies de transport actif protégées.

Ça nuirait à la circulation automobile, vous comprenez. Tous ces gens qui empruntent une route secondaire numérotée pour éviter les bouchons d’autoroute ne veulent pas être ralentis, en plus, par les habitants locaux.

Ou par des cyclistes. Surtout l’hiver !

Prendre les choses en main

Il y a, dans la culture québécoise, une drôle de tradition pour les nouveaux automobilistes : pour développer leurs aptitudes de conduite hivernale, rien de tel que de pratiquer leurs dérapages dans un stationnement de centre commercial. Ils ne l’apprennent pas autrement : la plupart des futurs conducteurs s’arrangent pour passer leur examen de conduite l’été, quand la chaussée est sèche et dégagée.

C’est normal. C’est dans la nature humaine de prendre le chemin de moindre résistance.

De toute façon, avec tous ces systèmes intelligents à bord, le conducteur n’a pas besoin de savoir comment réagir si son auto part en vrille. Elle a bien un système antidérapage ! Il n’a pas non plus à se sentir mal s’il percute un piéton : son capot a été spécialement conçu pour le blesser moins grièvement.

Ce sont 4300 personnes, quand même, qui sont mortes au Canada en 2020 à la suite d’une collision automobile. Les armes à feu ont tué 1500 personnes. Même aux États-Unis, les autos tuent plus que les fusils (46 000 contre 40 000 en 2021) !

Dans leurs slogans publicitaires, les sociétés automobiles vantent sans cesse la puissance accrue de leurs machines. Il y en a au moins une qui se garde une petite gêne et qui rappelle que sans maîtrise, toute cette puissance ne vaut pas grand-chose.

Un meilleur slogan serait que cette puissance est absolument exagérée et que sans maîtrise, c’est une arme qu’on pointe en tous sens. Si on ne peut pas changer une industrie en entier, ni corriger un réseau routier dangereux, il est assez facile de relever le niveau de responsabilité des conducteurs. Rehaussons les standards imposés en échange d’un permis de conduire.

Selon le site à vocation géographique WorldAtlas, le Québec serait l’un des dix endroits dans le monde où décrocher un permis est le plus difficile. Pourquoi ne pas viser la première place ?