On ne l’a pas vu venir

L’année 2022 devait être une période de récupération économique post-COVID et de pressions inflationnistes transitoires. Une sous-estimation de l’ampleur des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement et cette guerre insensée contre l’Ukraine ont tout changé.

Avec cette inintelligible guerre en toile de fond, 2022 aura été l’année du retour de l’inflation à des niveaux jamais vus depuis le début des années 1980. Aussi, l’année de l’un des resserrements monétaires les plus prononcés en un court laps de temps, avec sept hausses du taux directeur depuis mars, pour un total de 400 points de base.

Rien n’y fait. Le prix des trois principaux composants du panier servant de référence à l’Indice des prix à la consommation (IPC) — le logement, le transport et l’alimentation — persiste à afficher une progression supérieure à l’IPC d’ensemble. À eux seuls, les coûts du logement et les prix des aliments accaparent 40 % des dépenses couvertes par le panier, mais comptent pour une proportion plus grande des dépenses des ménages à bas revenu. Quant aux coûts d’emprunt, l’accès à la propriété a atteint un bas historique alors que les ménages qui renouvellent leur prêt font face à une augmentation supérieure à celles observées dans les cycles de resserrement monétaire des 30 dernières années, a déjà souligné la Banque du Canada.

Sous un angle plus macroéconomique, la valeur nette nationale par habitant s’est repliée à 438 815 $ au troisième trimestre, pour afficher sa plus forte correction trimestrielle depuis la crise de 2008. Par rapport à son sommet d’avant l’amorce du mouvement haussier du taux directeur, la ponction se chiffre à 21 000 $. Plombée par la triple correction des marchés, boursier, obligataire et immobilier, cette érosion du bilan des ménages vient notamment définir une année plutôt pénible pour les investisseurs boursiers n’ayant pas tout misé sur les secteurs pétrole et gaz, matières de base et produits de consommation. Une année qui fut plutôt désastreuse pour les adeptes des cryptoactifs.

Les points forts ? L’étroitesse du marché du travail soutenue par la pénurie de main-d’oeuvre, mais sans empêcher une érosion du pouvoir d’achat. Aussi, des revenus des gouvernements gonflés par l’inflation.

Et 2023 ?

On ne rate jamais l’occasion de nous rappeler le décalage de l’effet des taux d’intérêt haussiers. Ce faisant, 2023 devrait être l’année d’une austérité monétaire pleinement ressentie qui viendra, à tout le moins, favoriser un retour des épargnants vers les titres à revenu fixe.

Au menu ? Une récession qualifiée de modérée dans le scénario dominant, devant couvrir le premier semestre, voire s’étendre de trois mois ; une stabilisation du taux directeur, qui serait maintenu élevé une bonne partie de 2023 avant d’amorcer un déclin dans les derniers mois ; et un ralentissement du rythme de croissance d’une inflation qui restera au-dessus de la cible de 2 %. Dans l’intervalle, le service de la dette des ménages atteindrait des niveaux records, accompagné par un accroissement des taux de défaillance, le tout étant amplifié par la diminution du revenu disponible.

En Bourse, si l’histoire enseigne que les indices de référence touchent généralement leur creux six mois avant la fin de la récession, un rebond pourrait s’installer peu avant l’été. Les investisseurs auront toutefois à jongler avec des pressions baissières sur les profits et sur un ajustement à la baisse des ratios cours/bénéfice dans un contexte où les analystes s’attendent à voir les entreprises prioriser le remboursement d’une dette devenue coûteuse plutôt que de diriger leurs liquidités vers les rachats d’actions et l’accroissement des dividendes.

Quant à l’emploi, l’attention portée sur le nombre record de postes vacants pourrait se déplacer vers une immigration tout aussi record, alimentant les enjeux de capacité d’intégration, avec des effets collatéraux sur le taux de chômage et sur l’abordabilité des logements.

Tout cela en supposant que la géopolitique ne viendra pas une nouvelle fois rebrasser les cartes.

Ah oui, pour les accédants à la propriété, 2023 est l’année d’introduction du CELIAPP.

Bref, on se souhaite un bon temps des Fêtes et une année 2023 riche en accomplissement ?