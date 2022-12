Leçons d’Ottawa

Justin Trudeau vient de terminer sa tournée annuelle d’entrevues de fin d’année en donnant la nette impression d’un premier ministre qui cherche à en découdre.

D’abord, avec Pierre Poilievre. Dans ses entretiens avec les médias anglophones et francophones du pays, le chef libéral s’est montré on ne peut plus convaincu de l’emporter sur son adversaire conservateur lors des prochaines élections fédérales. Il a écarté du revers de la main toute suggestion selon laquelle il songerait à quitter la vie politique. Au contraire, M. Trudeau semble avoir retrouvé le goût du combat. « J’ai vraiment envie. […] C’est le genre de pays dans lequel on va habiter et dans lequel nos enfants vont grandir qui est en jeu, a-t-il déclaré cette semaine à l’animateur de Radio-Canada Patrice Roy, lors d’une promenade à la patinoire du lac aux Castors, à Montréal. Il y a un contraste réel entre la vision que j’ai […] et celle du Parti conservateur. »

Mais avant de sauver les Canadiens du sort qui pourrait les attendre sous un gouvernement Poilievre, M. Trudeau semble vouloir en découdre avec les premiers ministres provinciaux autour de la question des transferts en santé. En fait, c’est de la bouche du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, qu’est sorti l’objectif du gouvernement fédéral de piloter une refonte du système dans les mois à venir. L’année 2023 sera « une année de transformation », a dit M. Duclos la semaine dernière au Toronto Star. « Bien que l’on n’ait pas encore une entente publique finale […], je suis sûr que cela surviendra en 2023 parce que tout est prêt. »

Un accord sur le partage des données entre les provinces en échange d’une augmentation des transferts fédéraux en santé était déjà sur la table lors de sa rencontre avec ses homologues provinciaux, le mois dernier. Les ministres provinciaux auraient retiré leur appui à la dernière minute.

À entendre M. Duclos et son patron, Ottawa ne semble guère préoccupé par les perceptions d’ingérence accrue de la part du gouvernement fédéral dans un champ de compétence provinciale, malgré les protestations de certains premiers ministres provinciaux, à commencer par François Legault. Le ministre fédéral est allé aussi loin que de poser son diagnostic en déclarant, dans une entrevue à La Presse, que le système de santé canadien souffre de « la maladie des silos ».

Selon M. Duclos, « il faut que les silos disparaissent pour que les gens puissent travailler davantage ensemble, qu’on reste centré sur le patient et qu’il y ait un meilleur partage de l’information ». Ce n’est pas la trouvaille du siècle que de constater que, dans nos systèmes de santé tentaculaires, trop souvent la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Prétendre qu’Ottawa a la solution toute désignée à ce problème traduit un culot certain.

Le système de santé canadien dans son ensemble bénéficierait sans doute de la collecte systématique de données interprovinciales. La comparaison entre provinces en temps réel pourrait servir de puissant incitatif à l’amélioration des services et des pratiques. Mais la transformation du système dont parle M. Duclos passe davantage par un allègement des conditions de la Loi canadienne sur la santé que par l’ajout de nouvelles contraintes fédérales, surtout si cet ajout nécessite la création de nouvelles bureaucraties.

Il n’empêche que M. Trudeau semble chercher à profiter de la situation difficile dans laquelle se retrouvent les provinces pour donner des leçons et jouer le grand frère fédéral. « L’argent, à long terme, oui, ça nous intéresse de le donner, a-t-il confié à M. Roy. Mais il faut que [les provinces] démontrent leur sérieux d’améliorer et de transformer le système. » Comme si les ministres provinciaux de la Santé se la coulaient douce ces dernières années.

M. Trudeau insiste pour dire que les provinces n’ont pas besoin d’argent à court terme. Toute augmentation des transferts fédéraux serait programmée pour entrer en vigueur à une date ultérieure. Mais s’il est vrai que plusieurs provinces affichent des surplus budgétaires cette année, grâce à la flambée de l’inflation qui dope les revenus, il s’agit d’une situation passagère qui ne peut pas compenser le sous-financement qu’a connu le système de santé depuis plusieurs années.

Il y a du rattrapage à faire pour remettre le système à flot avant de s’attaquer aux défis que représentera le vieillissement de la population dans les prochaines années. « Avec un vieillissement rapide de la population et un taux de natalité parmi les plus faibles des pays du G7, toutes les provinces sont confrontées à la perspective d’un ralentissement de leur croissance économique et d’une hausse marquée de leurs coûts en santé, a constaté l’économiste du Mouvement Desjardins Marc Desormeaux dans une étude publiée ce mois-ci. Cela signifie aussi que les problèmes de capacité dans le système de soins de santé resteront au premier plan même après la pandémie. »

Si l’année 2023 s’avère une année de transformation en santé, comme le souhaite M. Duclos, ce ne sera pas parce qu’Ottawa l’aura déterminé ainsi. Ce sera parce qu’il n’y aura plus d’autres choix