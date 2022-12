Noël en ballons

Pour la plupart des amateurs de sport, comme pour quarante-sept millions d’Argentins, Noël est arrivé avec une semaine d’avance cette année. J’avais déjà mis un terme à mon boycottage du Mondial, étant tombé, presque par hasard, sur la vidéo de la passe servie par Messi sur le premier but de l’Argentine contre les Pays-Bas, ce ballon qui trouve son chemin entre les jambes d’un premier défenseur, puis entre les deux suivants pour aboutir directement sur le pied d’un Molina tout juste démarqué, une beauté. J’ai alors décidé, pour ainsi dire sur un coup de tête, que l’Albiceleste disputerait la finale et remporterait son troisième championnat.

La passe décisive suivante de Messi, contre la Croatie, alors qu’il avait endormi le meilleur défenseur adverse par un savant tricotage (un journaliste français a parlé d’un « onctueux centre en retrait »…), est venue confirmer cette volte-face de ma part : bien sûr que l’arrivée d’un Suisse qui lave plus blanc à la tête de la FIFA, en 2016, était une opération purement cosmétique, et puis oui, une antipathique ploutomonarchie s’est payé une Coupe du monde à coups de pétromilliards, mais ce n’était quand même pas une raison pour que je rate ma troisième finale depuis 1982 — les deux autres fois, j’étais sur une barricade innue à Matimekush et dans une chaloupe sur un lac à truites.

Dimanche dernier, donc, avant de pouvoir apprécier à sa juste valeur le fabuleux sacre de Lionel Messi, j’ai d’abord dû franchir à nouveau toute la distance qui sépare l’honnête amateur de sports nord-américain, habitué à voir ses joueurs de hockey et de football s’écraser à l’horizontale pour de bonnes raisons, d’une culture du soccer qui fait la part belle aux comédiens. L’arbitre polonais a eu beau ranger son sifflet en première demie et « laisser jouer », que de bouffonneries !

Retour au quart de finale contre les Pays-Bas. Quand, jouant de la souris, on se repasse autant de fois qu’il le faut le ralenti de l’action à l’origine du penalty tiré par Messi, on voit ceci : le défenseur batave

(no 22) place sa jambe contre celle de l’attaquant (no 8), puis la retire aussitôt pour éviter la faute. Trop tard : il y a eu contact, quoique léger, mais c’est tout ce qu’il faut à l’Argentin, nullement déséquilibré en apparence, pour se laisser choir au sol. Entre la chute franche et le plongeon assumé s’étend le territoire ambivalent d’un art subtil.

La logique voudrait que le joueur ainsi « fauché » bénéficie d’un tir de pénalité, mais non : par une incongruité du livre de règlements, le sélectionneur est alors libre d’envoyer son meilleur marqueur finir le travail. La finale opposait les deux meilleurs buteurs du tournoi, mais sans les buts offerts sur un plateau par l’entraîneur et sans coéquipiers pour aller « chercher le penalty », Messi aurait marqué seulement deux fois au Qatar, et l’historique triplé dominical de Mbappé, ramené à une seule réalisation, fondrait comme neige dans le désert.

Cela dit, le sport sans légende est comme une dinde sans farce, et j’étais content de voir le divin Messi au ciel du ballon rond. En fusillade, j’avais peur qu’il ne rate la cible, m’attendais presque à voir le mythe s’écraser en flammes devant un milliard de paires d’yeux. La séance de tirs au but n’étant rien d’autre que la dramatisation formelle de cette loto des héros et des zéros qu’est le sport professionnel à l’ère du spectacle mondial. Sur la même scène, vous avez un Messi au pinacle et un Ronaldo qui, relégué en touche comme un vulgaire réserviste en quart de finale, rate piteusement sa sortie.

Et si on agrandit la scène, vous avez, le même dimanche complètement fou, à Las Vegas comme sur une autre planète, un demi offensif du nom de Jakobi Meyers qui amorce une action figurant désormais parmi les pires jeux de la riche histoire du football américain. Le score est égal, il n’y a plus de temps au cadran et Meyers n’a qu’à se laisser tomber au sol avec le ballon pour emmener son équipe, les Patriots, en prolongation, où tout est possible.

Mais les types de la NFL ne sont pas des joueurs de soccer, ils ignorent l’art de la chute, et Meyers choisit donc de faire une passe latérale tout croche à un coéquipier qui se débarrasse lui-même de la patate chaude en la lançant vers l’arrière, où elle atterrit directement dans les mains d’un adversaire, lequel décolle ensuite pour aller marquer un touché de quarante-huit verges en chantant.

Imaginez que vous êtes Jakobi. Il vous est venu, dans le feu de l’action, la brillante idée de tenter un jeu désespéré au lieu de confier sereinement le sort de votre équipe au pile ou face de la prolongation. Vous avez ainsi bousillé la dernière chance des Patriots de participer aux séries et vous devez maintenant vous diriger vers le bord du terrain et y affronter la figure jupitérienne de Bill Belichick, l’homme qu’on a vu sourire une seule fois, je pense que c’était en 2007.

Mon Noël s’annonce bien pépère comparé à celui de ces gars-là. Un peu de hockey, en bottes ou sur patins, le ski, et la classique partie de football dans la neige. Mais au lendemain du Mondial, sur notre rue bordée de neige, dans la noirceur précoce du solstice, c’est dans un ballon de soccer que tapait mon garçon. Je l’ai revu, assis sur mes genoux à trois ans, nous regardons la finale de 2014 sur mon portable, voyons Messi s’échapper, rater son tir, et la victoire va aux Allemands. Le voici qui drible comme un gamin de Rio en manteau d’hiver, loin de la fournaise qatarie, mais pas tant.