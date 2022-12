Un cadeau des Fêtes

J’ai lu récemment quelques titres d’une nouvelle collection de courts et très didactiques ouvrages destinés aux enseignantes et enseignants (en anglais seulement… pour l’instant peut-être, qui sait ?).

Un d’entre eux, Little Guide for Teachers. Teacher Wellbeing and Self-Care, d’Adrian Bethune et Emma Kell (Corwin, 2021), porte sur leur bien-être et sur les soins que l’on se doit à soi-même quand on pratique ce métier. Il y a là-dedans quelques secrets qui méritent d’être partagés, plus que jamais en ces heures où l’exercice du métier est difficile.

En voici quelques-uns. Ce sera mon cadeau des Fêtes… de Noël ou de la lumière, selon ce que vous fêtez.

Mes valeurs et pourquoi j’enseigne

Pourquoi enseignez-vous ? Quelles valeurs vous incitent à le faire et à persévérer ? Ce sont des questions incontournables et c’est sur elles que le livre s’ouvre.

Pour aider à y répondre, on suggère plusieurs choses très concrètes, notamment un modèle japonais appelé ikigai (le mot veut dire : raison d’être, en gros…), que je ne connaissais pas.

Celui-ci aide à visualiser le lien entre bien-être et accomplissement professionnel. « C’est, écrit-on, un modèle utile pour aider à définir où on se situe en ce moment sur le plan de notre identité comme enseignant et comme personne et quels petits pas on pourrait faire pour s’approcher du centre, qui désigne le plus haut niveau d’accomplissement. »

L’enseignante suffisamment bonne

Tolstoï disait que si vous visez la perfection, vous ne serez jamais content. Cette citation ouvre dans le livre un passage consacré à cette idée qu’il vaut mieux être une enseignante suffisamment bonne, plutôt que la meilleure enseignante.

Cette idée a été formulée par le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott à propos des mères. Son expérience lui avait montré que les mères aspirant à être les meilleures, à être parfaites, pouvaient en bout de piste se causer du tort et en causer à leur enfant : il valait mieux chercher à être une mère suffisamment bonne (« good enough mother »). Le conseil vaut pour les enseignantes et enseignants, tout particulièrement en début de carrière.

Comment faire ? Voici des exemples. Accepter de commettre des erreurs et même que les élèves les voient ; accepter que ceux-ci doivent faire des efforts et ne pas les cajoler sans cesse ; célébrer les petites victoires ; reconnaître qu’il faudra continuer d’apprendre.

Mieux gérer sa charge de travail

En enseignement, tout particulièrement ces temps-ci, le fardeau de la tâche est lourd. Mais il ne l’est pas toujours au sens usuel de ces mots. Enseigner, bien des gens qui l’ont fait ou le font vous le diront, c’est souvent bien plus qu’un travail : c’est un mode de vie.

On rentre chez soi en y transportant en esprit ses élèves, en se souvenant d’une question posée par Sophie, avec des inquiétudes pour Xavier, et tout ça vous habite et vous tient même parfois éveillé la nuit.

Comment gérer efficacement son temps ? Comment correctement prioriser ses tâches ? Comment éviter ce qui est nuisible à leur accomplissement, comme le multitâche ?

Parmi les conseils donnés, une autre chose que je ne connaissais pas : la matrice d’Eisenhower. C’est un outil de gestion de temps — qui doit, semble-t-il, son nom au président américain Dwight D. Eisenhower. J’espère qu’il vous sera utile.

En contrôle de ce qui compte

Le livre se termine sur l’importance, pour leur bien-être, que les enseignantes et enseignants sentent qu’ils ont leur mot à dire et un certain contrôle sur les décisions qui sont prises concernant leur rôle et leur statut.

On cite à ce sujet une étude de 2006 qui concluait qu’il y a, pour les enseignants, « une association étroite entre leur sentiment d’identité positif et stable, leur efficacité personnelle et leur capacité d’action, c’est-à-dire leur conviction qu’ils peuvent faire la différence dans l’apprentissage et l’éducation des enfants ».

Pour développer, fortifier ce sentiment, on suggère de déterminer ce qu’on peut contrôler et se concentrer là-dessus ; de bien choisir son école ; de s’affirmer et de savoir parfois dire non — ce qui peut éviter un burn-out. Ils suggèrent trois intéressantes stratégies pour cela.

Raisonnable. Comme dans : je le ferais volontiers, mais est-ce bien raisonnable compte tenu de ces copies à corriger ?

Pas maintenant. Comme dans : bien sûr que je peux le faire, mais pour telle date (plus tardive), après avoir fini les répétitions pour la pièce de théâtre de ma classe.

Quoi faire sauter ? Comme dans : oui, oui, c’est important et je peux le faire pour toi. Mais aide-moi à décider ce que je dois retirer de ma liste de choses à faire pour y arriver.

• • • • •

Il reste aussi, bien entendu, que la profession sera plus attirante et gardera mieux son monde si la formation que l’on donne aux enseignantes et enseignants est à la hauteur des immenses défis qui les attendent. Elle devrait pour cela leur avoir fait connaître et pratiquer des manières éprouvées d’enseigner et de gérer les classes. Faute de quoi, ça commence mal…

Joyeuses Fêtes.

Cette chronique reprendra le 7 janvier.