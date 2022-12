La vache folle, le cerf boiteux et le cheval de bois

Le ciel avait la voix rauque et le ton menaçant, de ceux qui font peur aux enfants. « Tonnerre de glace ! » pensa Clopin, le cerf à trois pattes. « Il faut que je traverse le pont avant que ça mouille, mon costume de daim va rétrécir. » Le cerf se dirigea clopin-clopant vers les lumières du pont Jacques-Cartier, en direction du Faubourg à m’lasse. « Je crois à la nuit », se répéta le gracieux animal pour s’armer de courage. Il connaissait Rilke par coeur.

Les éclats mauvés du pont lui indiquèrent la route à suivre le long de la rive du fleuve. Il aimait aussi beaucoup la poétesse Hélène Dorion, que sa biche de mère lui récitait le soir dans leur ravage :

« il se fait tard

pour la nuit humaine

on ne pourra pas toujours

ne pas recommencer on ne pourra

pas toujours fuir

au bout des hivers »

Et voilà qu’il fuyait, appelé par un songe. Les antennes sur sa tête, captant des ondes invisibles, lui indiquaient la route à emprunter (car rien n’est donné ici-bas) pour aller rejoindre une crèche improvisée rue Logan. C’était prévu pour cette nuit. L’huile de ricin accomplissait son oeuvre. N’ayant pour seul calendrier que celui des aubes et des saisons, le chevreuil avait suivi son instinct, ce GPS intime qui faisait défaut aux humains. Ses bois le guidaient plus sûrement qu’une étoile dans un ciel commandité par Birks.

le pas des animaux

s’accorde à la lumière

par la lenteur du monde

je me laisse étreindre

je n’attends rien

de ce qui ne tremble pas

Clopin admirait la ville et ses lumières de là-haut, lorsqu’il remarqua un trou noir en bas du pont : le Faubourg était plongé dans l’obscurité, comme si tout le monde était parti se coucher.

— Il fait noir comme dans le cul d’un ours !

Clopin se retourna et ne vit pas âme qui vive. Seul un superbe cheval de bois à la crinière dorée se tenait près de la sortie de l’île Sainte-Hélène. C’est lui qui avait parlé malgré sa gueule (de bois).

— Y a pas d’électricité, Hydro fait des économies le 24 décembre, on dirait ! Ou c’est à cause du verglas…

Le cheval encore fringant, mais rompu aux coupures, avait lui aussi fait les frais du progrès, remplacé par des bolides de plastique rutilants. « Je connais leur manège ! »

— Tu t’appelles comment ?

— Moi, c’est Clopin. Et toi ?

— Murphy, comme la loi.

— La loi ?

— La loi des catastrophes, répliqua le cheval un brin taciturne. Si ça peut aller mal, ça va mal aller.

• • • • •

Les deux bêtes traversèrent le tablier du pont, guidées par l’instinct de Clopin tout frissonnant dans le vent humide et glacial de la nuit.

— Y vente à écorner les beux torrieu !

Murphy, lui, n’avait ni chaud ni froid, seulement peur du feu.

— Si tu veux venir avec moi, je m’en vais réchauffer une crèche, l’informa Clopin. J’ai eu vent que les urgences débordent, les départements d’obstétrique aussi et Hydro qui séraphine ou manque de funambules après le verglas. Y a une femme qui va accoucher cette nuit. En plus, avec les rénovictions dans le Faubourg à m’lasse, le jeune couple a été maudit à la rue.

— Satanés humains. Et ça se dit évolué. Tu as suivi la COP15 ? Je ne fais pas partie des espèces protégées… les chevaux de bois, ils s’en balancent comme de leur première visite à la Ronde. Tu viens d’où, toi ?

— Moi, je suis un cerf de Virginie… de Longueuil, mais on nous appelle chevreuils. C’est compliqué. Ils nous ont donné jusqu’au printemps pour sacrer notre camp. Nous sommes protégés, mais en sursis.

Dehors, est-ce l'infini ou juste la nuit ?

Nos deux compères parvenus sur la rue Logan, à la sortie du pont, évitent un chauffard de justesse, juste après la courbe de la mort.

— Attention Clopin ! Tu vas finir en road kill ou sur la table du souper de Noël, avertit Murphy, pressentant la cata annoncée.

— Et toi, en p’tit bois pour bourrer le poêle. Tu as raison, sont fous avec leurs chevaux moteurs. Ils courent après leur queue et ils ont la mèche courte. Ils ont peur de ne pas arriver à Noël en même temps que tout le monde.

En tournant le coin de la rue, Clopin cligna ses longs cils plusieurs fois, n’en croyant pas ses yeux un peu myopes. Il aurait préféré être un lynx pour mieux voir la nuit. Une vache ruminait devant une patch de gazon gelé. La vache leur sourit : « Enfin ! Du monde ! Je veux dire, de la biodiversité. »

• • • • •

La vache folle, une échappée du troupeau de Saint-Barnabé, avait pris la clé des champs et préféré la neige (folle aussi).

— Je m’appelle Fleurette. J’avais peur de rater le show ! C’est ici ?

— Tu viens pour l’accouchement toi aussi ? demanda Clopin

— Oui ! J’ai apporté un p’tit flasque de fort pour la route. Vous en voulez ? C’est du gin gaspésien.

— Oh oui ! Ça va soulager la douleur de mon membre fantôme, confia le cerf tripode.

— Sans façon, refusa Murphy. Y’a plein de barrages routiers, j’ai pas le goût d’avoir les beux sur le dos.

— Moi, je suis habituée de les avoir sur le dos, répliqua Fleurette, sans donner plus de détails grivois.

— C’est ici, je crois ! coupa Clopin en repérant un hangar derrière le triplex. Voulez-vous un peu de Listerine ? J’ai trouvé ça dans une benne à déchets de pharmacie. Tout neuf.

Le cheval apprécia l’attention, reconnu pour son haleine à faire peur aux nouveau-nés. Fleurette sortit ses écouteurs : « Je mets toujours “Calm labor and delivery” sur Spotify quand je vêle. J’aime beaucoup Home Again. La liste dure seulement 4 h 53… Mais ça aide. »

Les deux autres compères sentirent que la vache mauricienne s’ennuyait de ses veaux.

— Mes antennes me disent que les rois mages n’arriveront pas le 6 janvier, lança Clopin pour faire diversion. Ils sont retenus en Égypte.

— Pas grave, on va lui faire des cadeaux au divin enfant. J’ai les pis qui vont éclater ; j’ai fait le plein d’or bleu en chemin. L’eau, c’est précieux. Sans ça, pas de vie.

— Bien pensé ! Moi, ce sera un poème. Je l’ai composé hier, osa Clopin.

— Vas-y toujours, maugréa Murphy, un rien cartésien.

Le cerf souffla un grand coup :

— « Ni roi ni mage je ne sais

ce soir quels mots t’offrir

Je te donne un moment de neige

un instant d’été

une éternité de désirs

Je ne sais plus qu’en faire

Je souffle sur tes doigts

plutôt que sur les miens

J’additionne quatre mots murmurés

pour t’écrire ce poème en boucane

de voix :

Dors, je suis là. »

• • • • •

Les deux autres accueillirent l’offrande poétique en silence, un brin émus. Murphy oublia sa rancoeur le temps de quelques vers. Des peaux de lièvres se mirent à tomber du ciel à cet instant précis, celui où tous les contes font leurs comptes et s’apprêtent à tirer leur révérence pour se dissiper dans l’incalculable.

— Eh bien moi, dit Murphy, chu pas fait en bois, comme on dit. Je vais lui offrir de l’huile essentielle de temps. J’en ai de reste, vu ma retraite forcée. C’est avec ça que je me huilais les jointures.

— De l’huile essentielle de thym, tu veux dire, corrigea Fleurette, une épicurienne qui avait vu sa grand-mère finir ses jours en daube provençale.

— Non, non, de TEMPS. Tout le monde en manque, les humains l’ont échappé en chemin. On ne peut être plus généreux qu’en donnant ce qui ne revient pas.

• • • • •

Le temps a passé, le thym a poussé, mais on dit de cette nuit de ouate dans le Faubourg à m’lasse qu’au moment où l’on entendit Ô traîneau dans le ciel chantée par Maryse Letarte, un enfant poussa un petit cri de surprise, accueilli par un trio de chaufferettes aux effluves de Listerine. On dit aussi qu’un enfant est né en prenant son temps, nous rappelant que nous ne sommes pas maîtres du nôtre.

Nos cœurs vidés en rage

Nous font courir en fous

Comme des souris en cage

Qui font tourner la roue

Je suis le feu qui luit

Au creux de la cheminée

L’amour est gratuit

Mais pas ses succédanés

On dit bien des choses, mais il fallait être là pour y croire.

cherejoblo@ledevoir.com

Savouré le poème de Christian Vézina (celui du cerf Clopin) écrit pour ce conte. Merci au poète pour ce généreux cadeau aux lecteurs de Zeitgeist. On peut lire le poème entier sur la page FB de Christian bit.ly/3hK3Lvi et se procurer son recueil de chroniques radiophoniques Un dimanche à ma fenêtre ici : bit.ly/3WBhNyk Demandé au robot de ChatGPT de me pondre un conte de Noël avec un cerf, une vache et un cheval de bois. C’était mièvre, un peu court, et ça manquait d’âme. J’ai aussi demandé le même à la façon de Fred Pellerin et ensuite d’Yvon Deschamps. C’était pire. Ce commentaire n’a pas été généré par l’IA. bit.ly/3WyV45R Aimé le livre Mes forêts d’Hélène Dorion. Poésie et nature dans une économie de mots qui traduisent le bruissement ample des forêts. « Un poème murmure un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu’on appelle humanité » bit.ly/3GbiYiu Commencé mon visionnement de films réconfortants du temps des Fêtes. It’s Complicated (2009) avec Meryl Streep, Alec Baldwin et Steve Martin m’a fait sourire parce qu’il sort des canons habituels de l’amour naissant. J’ai aussi revu Le journal de Bridget Jones (2001) avec autant de plaisir que la première fois (la suite est moins réussie). Une bluette après l’autre, je devrais atteindre l’indigestion bientôt. Prochains sur la liste : Le journal de Noëlle et Livré avant Noël (Netflix). Joyeuses Fêtes à vous et vos proches. Du temps, surtout. On se retrouve le 13 janvier.