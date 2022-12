Les pantins de Noël

C’est Noël, mais, COVID ou pas, avec ou sans traditions à giguer ou à pétrir, faute de messe de minuit au village tant les prêtres ont déserté l’Église (on les comprend), la liesse collective demeure de la fête. Il fait noir de si bonne heure. Autant combattre la grande déprime qui rôde avec la lune. « Alors, cessez de nous lancer vos mauvaises nouvelles par la tête », intiment aux journalistes ceux que l’horizon en fermeture éclair devant leurs yeux fait paniquer. Quelques motifs d’inquiétude flottent dans l’air, il est vrai. Mais ne tirez pas sur le messager. Et puis, et puis, par-delà crises, cataclysmes et guerres, tous ces moments d’allégresse en décembre…

La planète sportive entonne en choeur : Venez divin Messi ! Absolvant de tous ses péchés le Qatar, pays hôte de cette coupe du monde de soccer, pour effacer la tache originelle. Noël, c’est l’amour.

D’ailleurs, bien des parents québécois ont entraîné leur progéniture au Casse-noisette des Grands Ballets canadiens. Et si des adultes, repus du spectacle au long des cuvées successives, s’en sont lassés, cette délicieuse féerie initie les enfants à la magie de la danse sur musique de Tchaïkovski et chorégraphie de Fernand Nault. Bon ! Ces derniers crus, pour la fameuse scène du thé chinois, jugée stéréotypée, le danseur a changé d’apprêts. Exit le chapeau conique, la moustache fine et le maquillage qui allongeait les yeux. Circulez, y a plus d’offense ! Mais la célèbre poupée de bois ou de chair en uniforme de soldat, tirée d’un conte allemand du XIXe siècle, conserve ses atours. En gros, la tradition est sauve, et cette histoire ancêtre de Toy Story, où les jouets s’animent, enchante le jeune public autant qu’à sa première du 18 décembre 1892 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. D’autres pantins modernes grimacent davantage que ce charmant casseur de noix. Ils se péteront la margoulette plus vite, on l’espère à genoux.

Ainsi, l’étoile de Donald Trump chancelle. De quoi redonner le sourire à bien des grincheux de Noël. Avec l’amas de poursuites contre le puissant d’hier, affaibli par ses turpitudes, sa campagne présidentielle de 2024 ne tient qu’à un fil. Gloria in excelsis Deo ! Mais comment ne pas remercier l’imparable personnage pour sa livraison récente d’une des propositions artistiques les plus surréalistes de la cuvée — seule contribution culturelle de l’ancien président américain à ce jour. J’ai nommé ses cartes numériques cédées à son fan-club contre espèces sonnantes ou cryptomonétiques (toutes écoulées en 24 heures sous vague d’amour). Car ces avatars de Trump soudain amaigri et bien jeunot, déguisé en Superman, en astronaute, en cowboy, en footballeur et autres glorieuses icônes de la culture et pop culture américaine, étaient si ridicules, son désir de vendre sa tronche héroïque si puéril et grotesque, qu’il nous fit pousser le rire venu des profondeurs qui réchauffe sous sa petite laine. Oui, la première puissance mondiale aura bel et bien assis au Bureau ovale ce clown pitoyable. Reste que son compte est bon. On le sent. On le voit. Jouez hautbois, résonnez musettes !

Trump avait le vent dans les voiles pour lancer une opération marketing virtuelle de haut kitsch afin d’exploiter sa base. L’homme d’affaires comprend son époque. La culture, quand elle mérite ce nom, se dématérialise à qui mieux mieux, main dans la main avec les sphères de l’information et de l’éducation. Phénomène en expansion accrue en 2022, riche de péripéties irritantes ou divertissantes, avec roulements de tambour, pa ra pam pam pam.

Autre guignol de saison : Elon Musk. Ce richissime aura tellement multiplié les pas de travers, les coups de pied au derrière à son personnel et les pirouettes depuis son acquisition de Twitter en avril dernier, qu’on a cru voir danser la marionnette de Polichinelle devant le castelet. Ce champion de la liberté d’expression à deux vitesses — si des expulsions ou des manoeuvres d’évitement le servent ou pas — a fait déguerpir commanditaires et usagers avant de mettre sa tête en jeu par votes de membres. Perdant la boule au détour, tentant de la maintenir sur son socle, puis brandissant sa démission si quelqu’un d’assez fou acceptait de lui succéder. Les toupies ne tourbillonnent pas autant que ce bouffon sous bonnet à grelots. Agitez vos clochettes !

Depuis que les buffets culturels se dégustent en pyjama, nous chantons tous l’avènement de l’univers culturel numérique. Aujourd’hui, les progrès de l’intelligence artificielle font pousser des oh ! et des ah ! Un logiciel se pique de remplacer enseignants et élèves dans l’apprentissage du savoir humain. En lessivant le ciboulot collectif pour les siècles des siècles. Mais plus besoin de se fatiguer le coco. Chantons béats, Hallelujah !

Cette chronique s’interrompt une semaine. Et vive le vent d’hiver !