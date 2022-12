Noël avec Buzatti

En 1951, le grand écrivain italien Dino Buzatti (1906-1972) use d’ironie pour exprimer son ras-le-bol des grincheux de Noël. Apprenant qu’une radio australienne vient d’expliquer aux enfants que le père Noël n’existe pas, il fait mine de se réjouir d’une telle victoire de l’esprit scientifique sur les superstitions. Que nos enfants, écrit-il, « apprennent à croire en ce qu’ils peuvent voir, ce qui peut être concrètement démontré, ce qui appartient au domaine de la science — et c’est tout ».

Sans avertissement, toutefois, l’écrivain change de ton pour livrer le vrai fond de sa pensée. « Mais oui, bon Dieu, faisons d’eux d’abominables crétins, note-t-il. Transformons-les en hommes sans relief, falots, tristes comme un menu végétarien, en parfait accord avec la raison et avec la science et donc horriblement mélancoliques. » On comprend que tuer l’imaginaire, pour Buzatti, c’est rendre les humains « froids et présomptueux », c’est rendre la vie insupportable.

Journaliste pendant plus de 40 ans au Corriere della Sera, le grand quotidien milanais, Buzatti trouvait dans la fête de Noël une inspiration renouvelée pour nourrir l’imaginaire de son lectorat. Le recueil inédit Contes de Noël et autres textes (Robert Laffont, 2022, 272 pages) contient une trentaine de chroniques et nouvelles reliées à ce thème. Il offre, aux amis de Noël, de riches et émouvantes friandises littéraires.

Buzatti, catholique par éducation, se disait non croyant, mais n’en était pas moins fasciné par le mystère de l’au-delà. On lui attribue notamment la formule « Dieu qui n’existe pas, je t’implore ». Dans la préface de ce recueil, Delphine Gachet, sa traductrice française, souligne qu’il parle souvent de Dieu ou des croyants avec « une grande bienveillance ». Sa sensibilité pour les humbles et les petits le rapproche aussi de la tradition chrétienne, dont les récits canoniques ou apocryphes l’inspirent.

En 1959, dans une nouvelle intitulée « Noël, ça suffit ! », Buzatti met en scène les âmes de l’âne et du boeuf de la crèche, qui décident de redescendre sur Terre pour aller observer les humains la veille de Noël. Les voilà donc en ville, dans l’excitation commerciale qui précède le réveillon.

Alors que l’âne se réjouit du spectacle, le boeuf s’inquiète de la fièvre qui s’empare de tous. Pédagogue, le baudet tente de rassurer son ami bovin en lui expliquant que les choses ont changé, depuis le temps. « Tu n’as pas l’habitude de fréquenter les Hommes modernes, c’est tout, dit-il. Pour s’amuser, pour éprouver de la joie, pour se sentir heureux, ils ont besoin de mettre leurs nerfs à rude épreuve. »

Autrefois, raconte Buzatti dans sa chronique de l’année suivante, Noël était une « fête tendre, émouvante et un peu mélancolique ». Aujourd’hui, elle est devenue « une fièvre frénétique, une sorte de fureur babélique » qui nous étourdit et nous laisse épuisés.

Que s’est-il passé ? Avons-nous, demande l’écrivain italien, succombé aux coutumes commerciales anglo-saxonnes ? Au matraquage publicitaire des capitalistes sans frontières ? Au conformisme qui nous tire vers le bas ? Toujours est-il, conclut Buzatti, qu’« encore une fois, on reste stupéfaits devant l’impressionnante imbécillité de l’Homme qui a réussi à transformer en supplice l’une des plus belles choses qu’il avait été capable d’inventer ».

Qu’on ne s’y trompe pas, toutefois : Buzatti, s’il manie la critique sociale avec tranchant, n’est pas moralisateur et ne se départ jamais d’un délicat sens de l’humour. Dans une nouvelle de 1957, il raconte l’histoire d’un homme fourbu qui aboutit au Club des Grands Survivants, un cercle accueillant des gens ayant survécu à de grandes épreuves comme, donne-t-il en exemple, une opération au cerveau, une faillite ou la lecture de l’oeuvre complète de Proust. Notre homme, lui, on le devine, a survécu à la « pagaille profane » du temps des Fêtes.

Noël, écrit Buzatti, est « la plus grande date de l’Histoire ». Aujourd’hui encore, sa force transformatrice opère. Ce jour-là, les humains, contrairement à leurs habitudes, veulent devenir bons, aimer leur prochain. Ce miracle de Noël s’accompagne toutefois d’un autre mystère : pourquoi, s’ils éprouvent tant de joie à faire le bien, les humains « ne continuent-ils pas dans cette voie » ? Pourquoi, dès le lendemain, reprennent-ils avec empressement « leurs mesquines habitudes » ? Désolante énigme que celle-là.

En 1961, Buzatti perd sa mère. Le triste Noël de cette année-là fut le plus beau de sa vie. « Les choses les plus belles en ce monde se trouvent peut-être là, explique-t-il. Dans la douleur, dans le regret de ce qui a été et ne sera plus, dans notre solitude, dont nous ne nous apercevons généralement pas, ou à laquelle nous préférons ne pas penser. Mais ce jour viendra. » À ceux et celles qui, comme moi, connaissent ce regret, je souhaite un très joyeux Noël