Merveilles et détresses de la biodiversité

Adoptée lundi à la 23e heure après débats houleux à la COP15 de Montréal, l’entente mondiale sur la biodiversité n’a pas atteint toutes ses cibles, mais que d’avancées ! Ce pacte paraphé par les délégués de 150 pays visant la préservation de 30 % des eaux et des terres, sur financement accru, aidera les États pauvres à s’atteler aux travaux d’Hercule. Car des contrées entières se désertifient, poussant des populations à l’exil. Et qui au Nord accueille à bras ouverts les migrants ? En outre, les savoirs traditionnels des Autochtones et des communautés locales se voient reconnus sur papier pour la suite du monde. Une percée, on l’espère, non symbolique. Les mots s’envolent parfois sans atterrir nulle part.

Bien sûr, les changements concrets dépendront du bon vouloir de chaque pays avec des si et des peut-être. Reste à découvrir si l’accord historique pourra percer la cloison des négligences collectives, mais même les multinationales sont mises au pied du mur. Un pas déjà énorme sur une planète de rivalités politico-commerciales effrénées.

Chose certaine, la notion de biodiversité s’est imposée aux consciences durant ce sommet montréalais. Plusieurs ne faisaient guère la différence entre les questions des dérèglements climatiques et celles de l’extinction d’espèces végétales et animales.

Légitime confusion, car en fait, tout est lié : la pollution, les gaz à effet de serre, les pesticides, les coupes sauvages dans les jungles tropicales ou nordiques au profit d’industries lucratives, comme la disparition des plantes et des bêtes qui ne savent plus à quel brin d’herbe s’accrocher. Mais chaque zone menacée, dont la biodiversité, réclame ses correctifs propres.

Nous plaidons coupables pour le désastre. Ce n’est pas un hasard si le cinéaste Steven Spielberg se désolait dimanche de l’impact de son film Jaws (1975) sur un public terrifié. Les requins se sont fait décimer, parfois par pure bravade, causant une chute dramatique de l’espèce. L’effet COP15 poussait en fin de semaine le cinéaste américain à manifester ses regrets rétroactifs. Avoir contribué, même involontairement, au déclin d’une espèce animale a de quoi faire rougir un artiste ces jours-ci.

Loin des arcanes théoriques, plongeons donc aussi au coeur du problème. Pour mieux saisir et ressentir à quel point la chaîne alimentaire se trouve affectée par la négligence des humains, pour vibrer aux beautés naturelles menacées, un documentaire éblouissant a gagné nos salles, bijou pour l’oeil et fanal pour l’esprit. Réalisé par la Néo-Écossaise et Montréalaise d’adoption Jacquelyn Mills, Geographies of Solitude, multiprimé, est à la fois un poème visuel, une mystique de vie, une oeuvre de fond sur la biodiversité et le portrait de Zoe Lucas, femme engagée, artiste et naturaliste.

Cette septuagénaire vit peu ou prou depuis quarante ans sur la magnifique île de Sable (42 kilomètres de long) au large de la Nouvelle-Écosse, en documentant avec une patience infinie l’écosystème du lieu, grains de sable inclus. Île venteuse et inhabitée, sinon par une poignée d’observateurs, des chevaux sauvages, descendants d’équidés laissés sur place au XVIe siècle, s’ébrouent librement avant de mourir de leur belle mort, nourrissant de leurs restes, insectes, oiseaux et plantes qui poussent sur ce limon, tandis que les phoques se prélassent dans les dunes.

Capté par électrodes, le son des mouvements des escargots sur le sable, témoins de la marche du temps, s’allie à des effets visuels sur végétaux à même la pellicule 16 mm. Ailleurs, la cinéaste célèbre la splendeur de cette terre de joncs et de criques autant que le précieux travail de Zoe Lucas.

Il faut voir la dame remuer le crottin des chevaux afin de collecter des cancrelats, des araignées et des coléoptères pour des établissements scientifiques, dénombrer les animaux, noter leurs caractéristiques sur son ordinateur aux innombrables données. Comment ne pas se sentir saisi d’admiration devant l’apport immense d’un seul être humain dévoué à la cause de la biodiversité ?

Mais des cadavres d’oiseaux s’alignent après un déferlement pétrolier. Non, la civilisation n’a pas épargné l’île. Zoe Lucas recueille en lots énormes les ballons crevés des fêtes et des anniversaires sur la côte, autant que les microplastiques, les sacs, les bouteilles, les résidus transportés par la mer et les vents. Dangereux débris désamorcés.

Par sa quête, on touche du doigt l’étendue des menaces auxquelles même les terres vierges sont confrontées. Ce documentaire-là, lyrique et réaliste, oeuvre d’art et précis d’histoire naturelle, remue par sa grâce et sa charge plus que tous les sommets onusiens. Merci à lui de nous faire étreindre l’éclat fragile d’une planète bleue si mal aimée.