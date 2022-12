Passe-droit aux technos «disruptives»

Comme tout objet performant, les outils carburant aux données massives (« Big Data ») ou à l’intelligence artificielle (IA) peuvent rendre de grands services. Ils peuvent aussi être utilisés pour nuire. Le recours tous azimuts à des technologies « disruptives » est facilité par les retards à mettre les lois à niveau. Des dispositifs permettant de créer de faux comptes, de fausses images, de générer des textes qui ressemblent à s’y méprendre à d’authentiques nouvelles ou des travaux académiques véridiques peuvent être utilisés sans égard aux lois.

La semaine dernière, Alain McKenna faisait en ces pages état des formidables possibilités de générateurs de faux portraits et de portraits stylisés comme l’application LensaAI, qui peuvent faciliter la tâche de ceux qui diffusent de fausses informations sur Internet. Quelques jours auparavant, on apprenait que le compte Twitter de Guy A. Lepage, l’une des personnalités publiques québécoises les plus suivies sur le réseau, avait été piraté.

Chaque jour, des faussetés délirantes se répandent à la manière des virus sur les réseaux sociaux. Sans parler du harcèlement sur les plateformes en ligne qui, comme l’exposait en juin dernier l’étude du Conseil du statut de la femme du Québec, affecte majoritairement les femmes. Beaucoup de ces pratiques délictueuses sont facilitées par l’usage non encadré de dispositifs technologiques « disruptifs » dits « intelligents ». À moins de se résoudre à subir la dislocation de la paix sociale, la mise en place de règles adaptées et efficaces est une urgence.

On tend à gober comme une vérité qu’il serait illégitime pour les États d’appliquer leurs lois à ce qu’il se passe sur Internet. Comme si le fait d’accepter que le milliardaire Elon Musk censure à sa guise était un gage de démocratie !

Le mois dernier, lors d’un atelier au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, des journalistes résignés déploraient que les interdits de publication prévus par les lois, afin de protéger les enfants et les victimes, sont ignorés par des gens qui diffusent en ligne des renseignements qu’il est interdit aux médias conventionnels de diffuser. Or, à moins d’accepter d’abandonner les lois destinées à protéger les personnes vulnérables, on ne pourra longtemps tolérer que les règles qui interdisent une pratique sur la terre ferme cessent de trouver application lorsqu’on est sur Internet ou lorsqu’un objet technique nouveau vient tout déjouer. À quoi rime de conserver des lois interdisant aux médias d’identifier un enfant victime de crime si on ne trouve pas le moyen d’appliquer ces règles dans les espaces d’Internet ?

Des devoirs

Il est utopique d’imposer aux réseaux sociaux comme Twitter des obligations analogues à celles incombant aux médias conventionnels. L’ampleur du trafic interdit d’envisager d’obliger les réseaux sociaux à modérer a priori chaque élément d’information qu’un usager décide de mettre en ligne. Cependant, ils devraient être tenus d’identifier et de gérer les risques associés aux activités qui se déroulent avec leurs dispositifs. À défaut de démontrer que des précautions raisonnables ont été prises afin de gérer les risques, ils devraient être tenus responsables des dommages engendrés.

La législation européenne sur les services numériques, à ce jour la plus avancée dans le monde occidental, prévoit d’obliger les plateformes à identifier et à gérer les risques systémiques, tels que la manipulation ou la désinformation. Avec l’entrée en vigueur de ces règles, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche seront tenus de prévenir l’utilisation abusive de leurs systèmes.

Chez nous, il est urgent de mettre en place des lois pour imposer des obligations de rendre compte à une instance experte fonctionnant en toute transparence. Il faut aussi garantir que les mesures de gestion des risques n’engendrent pas de censure qui irait au-delà de ce que les lois interdisent. Le public doit être protégé contre la tentation des entreprises de tomber dans la facilité et d’appliquer des restrictions plus strictes afin de se débarrasser à bon compte de leurs obligations.

De même, il faut prendre garde de ruiner la légitimité de mesures pour appliquer les lois aux situations en ligne en tentant de proscrire tout ce qui déplaît aux uns et aux autres. Dans une société démocratique, ce sont les lois qui imposent des limites proportionnées aux libertés expressives, pas les « inconforts » de tout un chacun.

Les espaces publics en ligne appartiennent à des entreprises commerciales. Celles-ci génèrent des revenus en valorisant les innombrables données produites par l’activité de tous ceux et celles qui interagissent dans le monde connecté. L’analyse de ces données permet de générer des profits en faisant fonctionner plusieurs dispositifs d’IA ou de faire des publicités ciblées vers les usagers présents sur Twitter et les autres réseaux sociaux.

Le droit de ces entreprises d’utiliser pareilles ressources doit-il demeurer sans contrepartie ? À moins de se résoudre à oublier les exigences de protection de la dignité humaine, une société démocratique doit imposer des limites aux entreprises générant des profits avec des espaces publics carburant aux ressources produites par tout un chacun.