A-t-on les «coachs» de vie qu’on mérite ?

Le titre de cette chronique est un clin d’oeil à cet article absolument délicieux de Roland Gori et Marie-José Del Volgo : « Chaque société a la psychopathologie qu’elle mérite », publié il y a déjà plus de dix ans dans la Revue française de psychanalyse. Les deux psychanalystes, l’un aussi philosophe, l’autre médecin hospitalier, continuent de produire tous deux des écrits ayant pour fond réflexif une mise en dialogue entre nos souffrances contemporaines et les structures socio-politico-culturelles plus ou moins apparentes dans lesquelles nous évoluons. Leurs réflexions, loin de culpabiliser individuellement davantage les souffrants, visent à rendre conscients les procédés normatifs ayant cours, notamment dans les dispositifs discursifs de la santé publique.

À cheval entre la philosophie, la sociologie, la médecine et la psychologie, leurs réflexions nous entraînent là où la parole de tout expert dans l’espace public devrait, selon moi, nous mener, c’est-à-dire vers une capacité accrue à penser le monde par nous-mêmes, à accéder à une intelligibilité qui nous permette de nous affranchir de certaines totalisations et autres réductions de notre expérience. L’intellectuel, en particulier dans le champ des sciences humaines, ne devrait-il pas, d’abord et avant tout, nous permettre de mettre en marche notre propre pensée, plutôt que de nous dire « comment penser » ?

Par exemple, dans son dernier ouvrage, Le soin menacé, publié aux Éditions du Croquant en 2021, Del Volgo se penche sur ce qu’elle désigne comme étant « la contradiction entre les finalités de nos métiers et la nouvelle organisation technico-financière des pratiques ». Comment ne pas avoir envie de la suivre dans ce qui apparaît comme étant au premier plan de bien des dérives actuelles dans l’organisation des soins de santé mentale, dans la crise d’accessibilité que nous connaissons, mais aussi, et c’est là que j’aimerais réfléchir avec vous cette semaine, dans la montée de certains phénomènes entrepreneuriaux tels que ceux observés plus tôt ce mois-ci autour de l’affaire Dulude ?

Nul besoin d’ajouter aux mises au point qui ont été effectuées avec brio sur les définitions données au terme « féminicide » à l’émission Deux filles le matin par Guillaume Dulude. La psychiatre Marie-Ève Cotton, notamment, sur sa page Facebook, faisait les recadrages nécessaires. Patrick Lagacé, avec sa verve habituelle, relevait quant à lui les incohérences portées par la posture même de celui qui, s’il met bien en avant ses diplômes en neuropsychologie et psychologie clinique, ne clarifie pas qu’il n’est pas psychologue, qu’il ne fait donc pas partie d’un ordre professionnel qui lui imposerait, comme à moi, par exemple, un devoir de réserve.

S’il était absolument nécessaire d’effectuer ces recadrages, il me semble aussi essentiel d’ouvrir une réflexion sur les phénomènes culturels qui logent derrière la si grande popularité de ce type « d’expert-entrepreneur-du-bien-être » qui, d’une manière de plus en plus préoccupante, habitent nos fils d’actualité, nos cabinets de consultation et donc, forcément, l’univers de sens de bien des gens.

Parce que le mépris envers tous ceux qui les suivent me semble de courte vue lorsqu’il s’agit de favoriser un dialogue social, parce que nous avons bien appris, lors de la récente pandémie que, plus on méprisait l’Autre, plus le tissu social s’effritait, et parce que ce n’est assurément pas le rôle du psy d’alimenter des clivages dans l’espace public, j’ai sincèrement envie d’adopter avec vous une posture qui, selon moi, caractérise d’abord et avant tout l’expert scientifique : une posture de curiosité, tendue vers le désir de comprendre une altérité qui lui échappe.

Je me demande ce que Dulude ainsi qu’une foule d’autres coachs de vie plus ou moins sérieux habitent comme espace, empruntent comme modes discursifs et en quoi ils pourraient aussi bénéficier d’une conjoncture culturelle reposant sur ce que nous survalorisons collectivement. Se pourrait-il, par exemple, qu’à confiner de plus en plus l’expert dans une parole publique strictement positiviste, rationaliste et pragmatique, on ait, sans le vouloir, à la fois délaissé certains espaces intellectuels rattachés à ce qu’on pourrait qualifier du « mystère de l’existence » (qui ne s’exprime pas toujours en données probantes), tout en définissant l’expert comme « quelqu’un qui sait » et, de moins en moins, comme quelqu’un qui « cherche à comprendre » ?

Combien de fois, dans les médias, nous faisons-nous demander : « Madame la psy, expliquez-nous rapidement, mais surtout, dites-nous quoi faire, comment vivre, comment penser ? » Rares sont les occasions — et heureusement, il y en a, dont celle ici offerte par Le Devoir — dans lesquelles un expert peut reprendre cette posture essentielle à son rôle dans l’espace public : celle du dialogue, qui implique des allers-retours constants entre un savoir forcément incomplet et tous les « trous de compréhension » qui émergent de la rencontre avec l’altérité.

Ces « trous » ne témoignent en rien d’une incompétence, mais, au contraire, d’une humilité nécessaire, d’une posture qui cherche « avec l’autre » à dégager sans cesse des sens interprétatifs nouveaux. Toutefois, comme le dit si joliment le philosophe Hans-Georg Gadamer, « le dialogue n’est pas possible […] lorsqu’un partenaire social se croit sans réserve dans une position supérieure à celle des autres ».

Alors, sans que les experts le souhaitent toujours, ils se retrouvent souvent placés là, dans une asymétrie qui les confine à « expliquer, recadrer, prodiguer », ce qui, paradoxalement, les coupent possiblement d’un dialogue avec précisément ceux avec qui l’échange serait bénéfique. Quand des phénomènes comme Dulude surgissent, il me semble alors que le devoir de l’expert, des médias et de tous les acteurs impliqués dans la transmission des savoirs, c’est aussi de se questionner sur ce qui peut participer de cette rupture du dialogue entre eux et une partie importante du public, qui mérite bien plus que du mépris.

Qu’en pensez-vous ?