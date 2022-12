Coups d’État au XXIe siècle

Le renversement, il y a onze jours, d’un président « marxiste-léniniste » au Pérou après un autogolpe raté, l’élection bidon du week-end qui s’achève en Tunisie et la super-opération policière en Allemagne, le 7 décembre, contre d’apparents « conspirateurs du Reich » illustrent de quelle manière la notion de coup d’État a évolué au XXIe siècle.

Ce ne sont pas des putschs classiques du XXe siècle, lesquels se présentaient souvent comme « révolutionnaires » (Amérique du Sud, Afrique), comme des restaurations oligarchiques (Haïti, Bolivie) ou militaro-fascistes (Chili, Argentine).

Il y a eu les cas patents d’interventions étrangères sur fond idéologique et de défense d’intérêts économiques : Iran 1953, Saint-Domingue 1965, Grenade 1983, aux gouvernements renversés (directement ou non) par les États-Unis.

Ou inversement à l’époque de la guerre froide : l’Angola avec la victoire en 1975 d’une guérilla communiste (intervention cubaine) et l’Afghanistan en 1978 et 1979, avec un putsch prosoviétique suivi (20 mois plus tard) d’une intervention directe de l’Armée rouge.

Chaque siècle a son style dans la destruction des droits et libertés, l’inventivité humaine étant inépuisable. Cela dit, on retrouve au XXIe siècle quelques coups d’État classiques, avec la main lourde d’une armée qui n’hésite pas à noyer dans le sang la résistance civile : l’Égypte d’Al-Sissi en 2013, le Myanmar de Min Aung Hlaing en 2021…

En Afrique, le catalogue des putschs ou quasi-putschs est accablant : Mali (2020), Tchad et Guinée (2021), Burkina Faso (deux fois en 2022) ; une quinzaine au total depuis 2000.

Les causes sont multiples, d’un autocrate qui s’accroche au pouvoir ou veut y revenir, à la lutte antiterroriste (islamisme radical au Mali, au Burkina Faso), aux luttes interethniques, à l’interventionnisme étranger (le groupe Wagner prorusse). Avec, parfois, des échos décalés ou fantasmatiques des luttes anticoloniales du passé.

Les nouveaux cas de figure ne se substituent pas aux formes anciennes. Elles viennent plutôt s’y additionner. Trois exemples.

L’Allemagne est un grand pays démocratique d’Europe, cas exemplaire de restauration démocratique après la noire dérive des années 1930 et 1940, complétée après 1989 avec la chute du communisme.

Pourtant, les autorités ont pris très au sérieux le complot d’une cinquantaine de personnes, issues de la grande bourgeoisie, de l’armée, des milieux politiques d’extrême droite (y compris d’une ex-députée) : des nostalgiques du Reich s’entraînaient aux armements et prévoyaient une attaque contre le Bundestag.

Commentaire d’un éditorialiste du Süddeutsche Zeitung de Munich : « Il serait naïf et dangereux de prendre ces gens pour une petite bande de fous inoffensifs. […] Parmi eux se trouvent d’anciens officiers des forces spéciales de la Bundeswehr. »

Message de l’épisode : même dans les pays occidentaux développés, la « fatigue démocratique » et l’activisme de milieux extrémistes font peser une menace sur les institutions. Aux États-Unis, le trumpisme n’est-il pas une forme de putschisme ?

Au Pérou, le malheureux Pedro Castillo, cerné par l’opposition et un Congrès en révolte, a tenté de refaire le coup (réussi à l’époque) d’Alberto Fujimori, l’homme qui en 1992 avait inventé l’autogolpe (auto-coup d’État) et instauré une dictature durable (jusqu’en 2000), marquée par les violences contre l’opposition et une corruption endémique.

Les années 2000 et 2010 ont ensuite vu se succéder des présidents de gauche et de droite, blancs et autochtones (une dizaine) qui ont pour la plupart fini en prison, en fuite à l’étranger ou suicidés (Alan Garcia en 2019). L’épisode Castillo ressemble à une farce, mais représente une tragédie dans un pays où la démocratie représentative est déconsidérée.

Quant à la Tunisie du président Kaïs Saïed, l’unique pays où la démocratie avait subsisté après le « Printemps arabe » de 2011, elle n’a pas livré le progrès économique malgré les libertés.

Résultat : le « putsch constitutionnel » du président à l’été 2021, pourtant applaudi à l’époque, a été suivi d’une élection législative, ce samedi, où… 8 % des inscrits se sont rendus voter. Le putsch a vidé la démocratie représentative de son contenu, mais n’a pas accouché d’un État autoritaire efficace. Nouveau concept : la « dictature impuissante » ?

