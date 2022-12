Voici l’horreur des horreurs : « Le travail des enfants, la misère des tout-petits exploités par l’industrie productrice de la richesse ! Et cela dans tous les pays ». C’est ce qu’écrit le pamphlétaire Léon Bloy en 1909, dans Le sang du pauvre. Comment la société a-t-elle accepté, se demande-t-il, d’envoyer à l’usine, à l’atelier, dans les marchés, « dans les endroits les plus sombres et les plus mortels de nos enfers », des enfants pour que « les efforts de leurs faibles bras ajoutent à l’opulence de certains » ?

En 1802, en Angleterre, Sir Robert Peel fait travailler un millier d’enfants dans ses usines. Dès l’âge de sept ans, ils sont à l’oeuvre, sans salaire, pour servir une des plus colossales fortunes du monde industrialisé : la sienne. Son fils du même nom devient premier ministre. Il va présenter un projet de loi pour limiter le nombre d’heures travaillées par les enfants, mais seulement pour l’industrie du coton sur laquelle sa famille règne déjà en maître.

À Montréal, des photos de l’entre-deux-guerres montrent des enfants aux visages crasseux, employés à transporter les tuyaux de l’aqueduc, au milieu des tranchées de rues éventrées. Les enfants du pays ont, pendant des décennies, travaillé aussi dans les mines, les chantiers, les usines, les scieries. Les petites filles, de leur côté, devenaient vite des servantes dans des conditions qui tenaient parfois de la séquestration. Leurs bébés, abandonnés aux religieuses, servaient à renouveler un bassin de main-d’oeuvre bon marché.

Le sociologue américain Lewis Hine va être un des premiers, au début du XXe siècle, à documenter les malheurs que fait payer cette société à l’enfance. Ses photographies montrent des êtres fragiles, le dos courbé et le visage ravagé par le poids de leur travail. L’enfance a abandonné jusqu’à leurs regards. Les milliers de photographies de Hine sont des chefs-d’oeuvre. Elles ne comptent pas pour rien parmi les tirages que recherchent les collectionneurs fortunés, comme le chanteur Elton John. Hine, bien que très soucieux de la qualité esthétique de son travail, n’envisage pourtant pas ses images autrement que comme des preuves brûlantes de la misère faite aux enfants. Il croit que ses tirages ont la capacité d’interdire, par l’effet de leur diffusion, la reproduction de formes de dégradation humaine. Si vous scrutez les noms des enfants qu’il a notés, vous remarquerez que plusieurs ont des consonances françaises. Ce sont des enfants de Canadiens français, partis par milliers vivre et travailler aux États-Unis.

En 1989, les Nations unies ont adopté la Convention relative aux droits de l’enfant. Est-ce si difficile d’imaginer un temps où les enfants n’avaient aucun droit ? Ils ont été, durant des siècles, les esclaves dociles de leurs parents et de l’industrie. En certains pays et en certaines familles, ils le sont toujours, peu importe l’existence de la Convention des Nations unies. De petites mains assemblent les pièces des vêtements vendus à bas prix en Occident et cousent les ballons ronds avec lesquels d’autres joueront. De petites mains veillent à nourrir les circuits électroniques des technologies dont une partie de l’humanité croit ne plus être à même de se passer, sans se soucier de la manière dont on les fabrique.

Le Québec est resté à la traîne, au Canada comme à l’international, en matière de lutte contre le travail des enfants. Une loi sur l’éducation obligatoire a été sans cesse retardée, et ce jusque dans les années quarante, en partie pour pouvoir continuer d’exploiter l’enfance plutôt que de la former. Et le Québec demeure la seule province canadienne où, jusqu’à maintenant, les enfants peuvent travailler sans égard à leur âge.

Depuis le début des années 1980, il n’y a même plus d’âge minimal à respecter pour travailler. Aux moins de 14 ans, seule une permission des parents suffit, à condition qu’ils se trouvent au moins chez eux entre 23 h et 6 h du matin.

De 2012 à 2021, chez les jeunes de moins de 14 ans, il y a eu une hausse des accidents de travail de 392 %. Pour ceux de 15 ans, la hausse était de 221 %. Ceux de 16 ans ont connu 17 % plus d’accidents. En 2021 seulement, le nombre de blessés a bondi de 36 % chez les moins de 16 ans. Des éclopés. Des morts. Dont on ne parle pas.

La « pénurie de main-d’oeuvre » justifie tout, comme au XIXe siècle ? Certains employeurs ont l’indécence d’affirmer qu’il vaut mieux, pour les enfants, manipuler une friteuse ou de la pâte à pizza que jouer à des jeux vidéo. Comme si un abrutissement social suffisait à en légitimer un autre !

Nous nous sommes éloignés du temps de Germinal. Le monde du travail n’en vit pas moins, depuis le XIXe siècle, à l’heure d’une accélération croissante dont le travail des enfants est un symbole fort. Tandis que la société apparaît tout occupée à mondialiser, à défiscaliser et à financiariser au plus vite, faut-il s’étonner que les enfants, aux portes des écoles, soient fauchés par des automobilistes, comme la petite Maria, 7 ans, Ukrainienne de surcroît ? Où va-t-on, si vite, dans notre monde en folie ?

Un projet de loi sur le travail des enfants doit être déposé par le gouvernement en début d’année. Il pourrait, enfin, être interdit avant l’âge de 14 ans. De 14 à 16 ans, selon ce que l’on sait, le travail serait bridé : pas plus de 17 heures par semaine, du moins pendant l’année scolaire. Et du lundi au vendredi, un maximum de 10 heures de travail seraient consenties. Des observateurs estiment cependant que 15 heures de travail par semaine constitueraient déjà une limite.

Tout cela peut-il être suffisant pour contrer le décrochage scolaire tandis que partout, dans notre société, il est surtout enseigné que nous devons travailler plus, produire plus, consommer plus ? L’horizon du bonheur commun se trouve-t-il vraiment du côté de notre capacité à singer l’Ontario ou les États-Unis, mais en français ?