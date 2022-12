Laver son linge sale à minuit (et en famille)

Laver son linge sale est une tâche qui se fait en famille, dit l’adage. Et idéalement après minuit, dit le ministre. Deux consignes que bien des gens trouveront de plus en plus difficiles à suivre à mesure que les enjeux environnementaux demanderont aux Québécois d’adopter une consommation plus responsable.

Il y a 55 ans ce mois-ci, l’ex-premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau, alors qu’il était ministre de la Justice, a déclaré pour une tout autre raison que « l’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation ». Qu’en est-il des autres pièces ?

Ça commence dans la salle de bains. Ça se poursuivra dans la cuisine, dans la salle de lavage puis dans le garage…

Car après la « sobriété énergétique » viendra la sobriété tout court. La douche doit être écourtée ou prise à un autre moment que durant l’heure de pointe énergétique. Le savon et le shampoing ne devront contenir aucun agent chimique nocif pour les cours d’eau. On vous recommande aussi, en passant, d’acheter des produits contenus dans des emballages sans plastique.

Il faut arrêter de tondre son gazon. Non, il vaut carrément mieux éliminer toute pelouse dans sa cour. Électrifiée, la tondeuse est au moins plus abordable qu’une auto…

Les consommateurs qui se rebiffent déjà à l’idée de changer leur comportement doivent souffrir de migraines terribles ces jours-ci. Et ils risquent fort d’exiger de l’État des efforts aux moins équivalents aux leurs. Quiconque voudra imposer aux consommateurs québécois de nouvelles restrictions sur la durée de leur douche, sur les heures d’utilisation de leurs électroménagers ou sur la taille de leur véhicule devra laver plus blanc que blanc.

Plus blanc que blanc

Un gouvernement qui demande à ses citoyens de réduire leur consommation personnelle entendra très tôt de nombreuses critiques qui lui rappelleront que bien des entreprises consomment de façon superflue et à l’occasion éhontée une énergie qui leur est parfois vendue sous le prix coûtant. Celles-ci ont des moyens de payer pour s’améliorer, ce qui n’est pas le cas de ménages au revenu plus serré, qui n’ont pas le loisir de choisir à quelle heure du jour ou de la nuit ils doivent pointer au travail.

Le gouvernement pourrait réviser ses propres comportements en la matière. Pensons à tous ces éclairages autoroutiers allumés en permanence. Citons tous ces camions de la voirie dont le moteur tourne au ralenti sans aucune véritable raison, des heures durant, en attendant l’ouverture ou la fermeture d’un chantier.

Ces dernières semaines, on a jeté un peu plus de lumière sur l’échec relatif que représente le programme Hilo d’Hydro-Québec. L’adoption des appareils connectés pour la maison vendus pratiquement au prix coûtant par Hydro-Québec et les fabricants partenaires est loin d’avoir atteint des cibles qui permettraient de parler de succès.

Pourtant, ce qu’on entend des clients d’Hydro-Québec inscrits à Hilo est bien plus positif que négatif. L’expérience entraîne généralement une baisse de leur facture d’électricité. Elle n’est pas renversante, cette économie, mais elle témoigne de deux choses : d’abord, contrairement à ce que redoutent plusieurs, il est possible pour la famille québécoise moyenne de réduire sa consommation d’électricité sans pénaliser son confort.

Ensuite, Hydro-Québec a peut-être voulu trop en faire en créant avec Hilo un revendeur de gadgets pour maisons connectées. Dans ce marché, on trouve plus d’acheteurs soucieux que leurs gadgets soient compatibles avec les plateformes de géants technos comme Amazon, Apple ou Google qu’avec celle d’Hydro-Québec.

Et même là, le succès commercial demeure très mince. Amazon a été un pionnier dans la maison connectée grâce à son assistant numérique Alexa. Alexa célèbre ses 10 ans ces jours-ci, mais Amazon n’a pas le coeur à la fête : l’entreprise de Seattle aurait perdu au moins 10 milliards $US depuis le lancement d’Alexa.

Le fameux pic

Hydro-Québec l’a répété plusieurs fois ces derniers mois : son objectif est de réduire la consommation principalement en période de pointe. L’expression consacrée est « écrêter le pic », pour rendre la courbe quotidienne de consommation de courant la plus plate possible.

La demande électrique des ménages québécois est très élevée et elle provient essentiellement de deux endroits : le chauffage et le chauffe-eau. Avec Hilo, Hydro-Québec espérait surtout développer de nouveaux comportements au sein du public, comme chauffer son logement plus tôt le matin pour ne pas le faire pendant l’heure du déjeuner, plus occupée.

Sans doute qu’il serait possible pour le gouvernement d’aider en proposant une aide substantielle à l’amélioration de l’isolation des immeubles et de leur plomberie.

Mais peu importe, la formule qui motivera la majorité écrasante des gens à changer durablement leur comportement n’a pas encore été trouvée. Car le chauffage n’est que la pointe de l’iceberg. Le transport est une autre urgence. Après, ce sera le plastique. Ce sera autre chose ensuite.

Dans le monde de la sobriété énergétique, on ne sait pas encore quelle est l’heure optimale pour laver son linge sale. Ce qu’on sait, c’est que le citoyen ne sera concerné que s’il a l’assurance qu’il n’est pas seul à agir. Les entreprises et l’État lui doivent au moins ça.