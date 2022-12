Vos finances, côté zen

Penser à l’argent suscite quelles émotions chez vous ? Sentez-vous que la gestion de vos finances personnelles représente une source de tracas plutôt que de motivation ? De ma pratique professionnelle au fil des ans, j’ai acquis au moins une certitude : chacun vit une relation très variable par rapport à l’argent. Certains ont peur d’en manquer, d’autres n’en ont jamais suffisamment.

Si j’avais un souhait à formuler pour vous, à la veille des Fêtes, ce ne serait pas nécessairement de récolter la richesse espérée par plusieurs, ouvertement ou en secret. Surprenant, non ? C’est qu’à mes yeux, l’abondance financière passe obligatoirement par une forme de paix d’esprit et, donc, par notre capacité à développer une relation moins émotive avec les questions financières. Voici donc, bien humblement, quelques conseils rédigés avec une bienveillance qui, je l’espère, vous permettra d’atteindre ne serait-ce qu’un début de bien-être financier.

Vivre le moment présent

Ma quête de zénitude m’a appris que les gens heureux ne s’accrochent pas au passé et n’anticipent pas l’avenir. Il faut plutôt trouver un équilibre entre la vision qui guide nos projets et notre capacité à vivre le moment présent. Être présent dans l’immédiat permet d’être plus réceptif aux occasions qui mènent au succès, mais aussi d’être plus attentifs aux forces internes qui nous permettent de relever de nombreux défis.

En y réfléchissant, la réussite financière pourrait aussi suivre ces mêmes principes directeurs. Pour accomplir vos rêves et réaliser vos ambitions financières, vous avez absolument besoin d’un plan soutenu par une vision solide. Plus votre vision — d’une préretraite sous le soleil, d’un voyage autour du monde avec votre famille ou d’une entreprise que vous souhaitez vivement démarrer — sera claire, plus vos chances de succès seront grandes.

Cette vision est le prérequis nécessaire à la réalisation de toutes les étapes qui vous mèneront à l’atteinte de votre but. Mais attention : vivre le moment présent, c’est aussi ne pas s’accrocher aux erreurs — et même aux bons coups ! — du passé. Par ailleurs, le bilan très singulier de l’année 2022, caractérisée par des marchés boursiers en baisse et une alternance entre hausse de taux et incertitude économique, démontre que toute prévision est complexe et même parfois dangereuse pour l’investisseur rationnel.

Surtout, vivre le moment présent permet d’atteindre l’indépendance financière plus vite. Cette philosophie empreinte de gratitude nous dicte en effet que, dans le « ici et maintenant », tout est parfait. Un tel état d’esprit éloigne le désir de surconsommation matérielle et favorise l’épargne beaucoup plus que la dépense…

Maîtrise versus contrôle

En tant qu’entrepreneure, j’ai bénéficié de nombreux conseils de mentors et de coachs que j’aime faire connaître. L’un d’eux fut carrément de l’ordre de la révélation. Il m’a permis de comprendre que si je ne peux absolument pas prétendre contrôler le fil des événements ou même influencer nombre de facteurs externes s’y rapportant, je peux en revanche maîtriser mes réactions et même moduler la manière dont je décide d’y faire face.

Ce positionnement mental permet de sortir du rôle de victime dans lequel il est humainement si facile, voire si naturel, de se réfugier. Par exemple, il est vain de s’en faire avec la hausse des taux d’intérêt en cours puisque nos sentiments n’influenceront certainement pas le gouverneur de la Banque du Canada ! Par contre, vous pouvez absolument rester maître de vos décisions en vous demandant comment votre plan financier devrait être adapté en fonction de cette nouvelle réalité. Ce n’est peut-être pas le bon moment pour changer de voiture, acheter votre première maison ou procéder à des travaux de rénovation. Vous avez la possibilité d’attendre plutôt que de subir les conséquences financières d’une hâte malavisée.

Oui, il est vrai que l’inflation galopante de la dernière année a des conséquences difficiles pour les plus démunis d’entre nous. Mais il est aussi vrai que, si plusieurs se sont insurgés contre le prix de la laitue, les critiques sont parfois venues de ceux qui ont aussi, coûte que coûte, réservé un voyage sous le soleil à plein prix. En pareilles turbulences, seuls ceux qui maîtrisent leur gestion budgétaire peuvent envisager de se sortir indemnes, voire gagnants, de cette période d’incertitude. Être maître de sa destinée financière force parfois des choix déchirants et même décevants, j’en suis consciente.

Trop beau pour être vrai

Si ça vous paraît trop beau pour être vrai… c’est que ça l’est sans doute ! Dans une société où l’instantanéité est la norme et où l’image est maître, vous pourriez être tenté de suivre n’importe quelle figure médiatique faisant rimer richesse avec facilité.

Faire de l’argent sans effort n’est pas courant, n’en déplaise aux différents gourous financiers et autres influenceurs. Les gens ayant atteint l’indépendance financière ont fait des sacrifices pour y arriver. Même une fois celle-ci atteinte, rares sont ceux qui tenteront d’épater la galerie en se pavanant avec leur richesse.

Pour plusieurs, le succès financier est un travail de longue haleine qui demande parfois beaucoup de courage, mais surtout toujours beaucoup de discipline quotidienne pour ne pas dévier de son plan à long terme. Je vous invite à ne pas vous laisser impressionner par les formules magiques. Comme pour de nombreuses autres sphères de la vie, la constance et la somme de vos nombreux petits efforts pourront vous permettre d’atteindre la quiétude financière que vous cherchez.

Et si j’ai un dernier conseil à vous livrer, évitez de vous comparer aux autres. Vous serez toujours le riche ou le pauvre de quelqu’un d’autre : ne laissez pas ce décalage vous définir