Trudeau, le jaloux

C’est l’histoire d’un garçon choyé, au berceau, par la fée canadienne. Son père ? Le fondateur du Canada moderne. Le nom qui apparaît sur son certificat de baptême, Trudeau, est celui qui épouse le mieux les contours idéologiques du pays. Le rejeton parle d’ailleurs aisément les deux langues devenues, grâce à son père, officielles.

Le bilinguisme est à ce point ancré en lui que, jeune adulte, il parlait le plus souvent les deux langues dans la même phrase, un exploit. Surtout, celui qui a abordé la vie adulte comme prof de théâtre ne se serait jamais hissé à ses hautes fonctions sans l’aura qui entoure son nom de famille.

Bref, Justin a, plus que tout autre Canadien vivant, de bonnes raisons de bénir le pays qui l’a vu naître. Je laisse aux successeurs de Sigmund Freud le soin d’expliquer par quel mécanisme obscur l’enfant béni du Canada a creusé dans sa psyché un vide identitaire tel qu’il entraîne le pays tout entier dans une expérience historiquement inédite, dans l’espoir, probablement vain, de connaître un jour la plénitude.

On avait eu un premier signe de l’ampleur du vide lors de l’entrevue qu’il avait donnée, au faîte de sa popularité après son élection en 2015, au New York Times Magazine. Invité à définir l’identité canadienne, il déclara : « Il n’y a pas d’identité fondamentale, pas de courant prédominant au Canada. » Seulement des valeurs qu’on peut trouver dans toute société démocratique avancée : « l’ouverture, le respect, l’empathie, la volonté de travailler fort, d’être présent l’un à l’autre, la quête de l’égalité et de la justice. Ces qualités font que nous sommes le premier état

postnational. »

Un pays sans nation, donc sans récit national, héros ou grands tournants à célébrer. Pas sûr que Pierre Elliott, qui a consacré sa vie à construire une nation moderne, distincte et crédible, serait d’accord avec la légèreté affichée par son rejeton.

À la veille de la fête nationale du Canada — autre héritage de

Trudeau père, le jour ayant été peu souligné avant son règne —,

Trudeau fils nous en a révélé un tantinet davantage, en 2017, sur son état de manque identitaire. Il s’est lancé dans un témoignage éloquent sur les immigrants. « Je crois que pouvoir choisir, plutôt que d’être Canadien par défaut, est une sensationnelle affirmation d’attachement au Canada. » Pas faux. « Chaque fois que je rencontre des gens qui ont fait le choix délibéré, dont les parents ont choisi le Canada, je suis jaloux. » Voici l’extrait clé : « Vous avez choisi ce pays. C’est davantage votre pays que ce ne l’est pour les autres, car nous, nous le tenons pour acquis. »

Un rubicond conceptuel est franchi ici, dans cette hiérarchie entre les nouveaux arrivants et les natifs. Dans cet univers, le citoyen migrant est plus canadien que tous ceux qui l’accueillent et qui ont contribué, eux-mêmes et leurs ancêtres, à construire le pays avec un succès et une compétence tels qu’il est devenu un des plus attrayants au monde.

Lorsqu’on saisit l’ampleur de l’inversion identitaire à l’oeuvre dans l’esprit du chef du gouvernement, tout s’éclaire. Jaloux de ne pas être né ailleurs, il a longtemps souhaité être l’autre, arborant les costumes et les symboles de nations qui, elles, affirment sans complexe leurs identités, histoires et différences. Il le ferait encore si cette obsession n’avait atteint, lors de son voyage en Inde, un paroxysme décrié là-bas comme ici.

Pendant la crise syrienne, son message sur Twitter invitant tous les réfugiés du monde à venir s’établir chez nous, provoquant une vague de demandes qui a donné naissance à l’absurde chemin Roxham, doit se lire non seulement comme un geste d’empathie, mais comme une occasion saisie de faire entrer chez nous des gens qui, puisqu’ils nous choisissent, sont plus canadiens que nous. Son refus, depuis cinq ans, de prendre une simple mesure administrative — la suspension unilatérale de l’accord des pays tiers sûrs —, pourtant à sa disposition, pour mettre fin au spectacle désolant d’une frontière incontrôlée témoigne de sa satisfaction d’avoir ouvert cette voie

rapide.

Aux membres du gouvernement Legault qui prient le grand frère fédéral de céder au Québecun meilleur contrôle, au moins linguistique, de l’immigration, Justin et ses ministres ont pris l’habitude de toujours répondre à côté de la question. On peut aider le Québec à en avoir plus, répètent-ils, secrètement hilares. Il faut comprendre que derrière le mépris déguisé en sarcasme se cache une vraie conviction : avoir davantage d’immigrants est la seule réponse en magasin.

Le dernier épisode est évidemment l’adhésion du premier ministre au rêve pharaonique de faire passer le Canada de 38 à 100 millions d’habitants d’ici la fin du siècle, à coups d’un demi-million par an (pour l’instant), sans compter les temporaires. Ce qui devrait mécaniquement obliger le Québec à en accueillir 112 000 par an, sous peine de voir son poids politique se vaporiser dans la

fédération.

Il faut ajouter à la jalousie de Justin Trudeau son travail de sape des fondements identitaires du pays. La charge accusatrice déployée depuis son arrivée embrasse la totalité du récit canadien. Du père fondateur génocidaire, John A. Macdonald, à l’affirmation que la totalité des institutions du pays sécrètent le racisme systémique, on cherche, en vain, où et quand le Canada fut une épopée des plus brillants exploits.

Je ne dis pas que Justin Trudeau est parfaitement conscient de chacun des éléments de la transformation qu’il fait subir au pays. Mais la somme de ses actions pointe dans la même direction. La dévaluation de l’histoire canadienne, pour ne pas dire sa diabolisation, n’est-elle pas une raison de plus pour privilégier un remodelage démographique qui fait entrer ici des millions de gens qui ne sont coupables d’aucune des exactions dont nous, les natifs, sommes les héritiers ?

Son legs apparaît sous cette lumière plus facile à comprendre. Il est en train de réussir à faire du Canada un pays où la majorité des habitants n’auront pas le désavantage — le stigmate ? — d’être nés ici, donc d’être canadiens par défaut, donc d’avoir encore (surtout nous, coupables de privilège blanc) dans leurs comptes en banque des résidus de l’exploitation quatre fois centenaire des premiers habitants et de toutes les minorités (Italiens, Allemands, Chinois, Noirs) qui, à ces époques, nous ont choisis pour leur plus grand

malheur.

Grâce à Justin Trudeau, ce complexé, ce jaloux, la majorité des 100 millions de citoyens que comptera le pays aura, d’ici la fin du siècle, choisi le Canada, cette page blanche sur laquelle chacun invente son chemin au gré de son bagage, plutôt qu’en s’inscrivant dans le sentier tracé avant eux par ceux qui ont fait le pays.

Car c’est entendu, ils l’ont tracé si mal qu’ils méritent de devenir eux-mêmes une minorité, un îlot du passé baignant enfin dans une foule neuve, intacte, vierge de tous nos péchés.

