La touche magique des libéraux

Avant de critiquer l’inélégance de l’intervention de Carey Price, qui a dénoncé les derniers efforts du gouvernement Trudeau visant à interdire des armes d’assaut à la veille de l’anniversaire de la tuerie de Polytechnique, il faut poser la question suivante. Pourquoi les libéraux ont-ils déposé un amendement fourre-tout qui élargissait la définition des armes interdites ainsi qu’une liste longue de 307 pages des modèles à bannir, le 22 novembre dernier, à la fin de l’étude en comité parlementaire d’un projet de loi dont la portée initiale se limitait pourtant à l’interdiction des armes de poing ? La réponse est strictement partisane, il s’agissait bel et bien d’une tactique politique. Le seul péché de M. Price aura été de tomber dans le piège que les libéraux avaient sciemment tendu à leurs adversaires conservateurs.

Les libéraux devaient savoir que l’introduction sans préavis de tels changements en comité parlementaire allait susciter une levée de boucliers de la part du lobby des armes à feu ainsi que des associations représentant des chasseurs. Ils avaient sans doute même compté sur les critiques des conservateurs, sachant que la polarisation du débat sur le contrôle des armes à feu a profité aux troupes libérales aux élections fédérales de 2021.

L’approche d’une élection complémentaire dans la circonscription de Mississauga-Lakeshore y était aussi pour quelque chose. Les libéraux voulaient se servir de l’anniversaire de la tragédie de Polytechnique — ils visaient une adoption de C-21 avant cette date — pour faire un bon coup de communication en exauçant les voeux des victimes qui ont longtemps milité pour une interdiction des « armes à feu de style arme d’assaut ».

L’astuce des libéraux est toutefois tombée à l’eau en raison de leur propre incompétence. Ils avaient si mal préparé le terrain avant de déposer leurs amendements qu’ils ont été pris au dépourvu lorsque les néodémocrates et les bloquistes ont décidé de prendre leurs distances par rapport à C-21. La définition ainsi que la liste des armes interdites comprennent beaucoup de modèles d’armes utilisés par les chasseurs même s’ils n’ont pas été conçus pour la chasse.

Le modèle Simonov SKS, une arme militaire populaire auprès des chasseurs en raison de son coût abordable, en est un exemple. Les libéraux s’étaient attendus à une opposition des conservateurs ; ils l’avaient même souhaitée. Mais la résolution contre C-21 adoptée la semaine dernière par l’Assemblée des Premières Nations a déstabilisé les troupes libérales. Les prétendus apôtres de la réconciliation s’étaient attaqués aux armes que les Autochtones disent utiliser pour « exercer leurs droits ancestraux et issus de traités de chasse ».

Pour des milliers d’Autochtones au pays, la chasse demeure une question de survie. La première ministre non partisane des Territoires du Nord-Ouest y est allée d’une déclaration frappante. « S’ils n’ont pas considéré les besoins des chasseurs, alors je ne pourrai pas appuyer [C-21], parce que ce serait appuyer que les gens crèvent de faim », a laissé tomber Caroline Cochrane.

Son homologue libéral du Yukon, Sandy Silver, s’est porté à la défense du député libéral du territoire, Brendan Hanley, qui avait annoncé son opposition à C-21. La ministre fédérale du Développement économique rural, Gudie Hutchings, n’a rien fait pour calmer le jeu en déclarant que ceux dont les armes de chasse se trouvaient sur la liste des armes bannies pouvaient simplement s’en procurer une autre parmi les 19 000 modèles qui resteraient légaux, advenant l’adoption du projet de loi C-21. Le député néodémocrate Alistair MacGregor avait qualifié son commentaire d’un « peu insultant » envers les chasseurs de moyens modestes.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui pilote C-21, est finalement sorti cette semaine pour promettre un « affinage » du projet de loi, bien que son patron eût déjà dit qu’il n’était pas question de modifier la définition des armes interdites par amendement. « Nous faisons la preuve de notre détermination de bien faire les choses et reconnaissons qu’il y a des inquiétudes exprimées par les chasseurs et les Autochtones entourant le libellé de l’amendement », a déclaré M. Mendicino.

Or, les députés fédéraux sont maintenant partis en vacances de Noël pour plusieurs semaines, et le Comité permanent de la sécurité entend tenir des audiences supplémentaires sur C-21 après les Fêtes, repoussant à une date indéterminée l’adoption finale du projet de loi. Plusieurs intervenants demandent maintenant aux libéraux de carrément retirer leurs amendements et de recommencer à zéro en tenant des audiences publiques à travers le pays sur les mesures de contrôle des armes à feu.

Depuis les élections de 2019, les libéraux ne détiennent presque plus de circonscriptions rurales à l’extérieur des provinces de l’Atlantique. Ils se soucient ainsi peu de la réalité des milliers de Canadiens dont les fusils de chasse font partie du mode de vie. S’ils avaient pris le temps de bien préparer le terrain avant de déposer leurs amendements si controversés, ils ne se retrouveraient sans doute pas aujourd’hui dans la fâcheuse situation que l’on connaît.

Personne ou presque ne leur fait confiance dans ce dossier. Le programme de rachat d’armes d’assaut qui devrait suivre l’interdiction de telles armes est toujours hypothétique. Avec les imbroglios dans les bureaux de passeports et les ratés dans le système d’immigration, sans parler des millions engloutis inutilement dans l’application ArriveCAN, un programme de rachat d’armes d’assaut ne serait-il pas aussi voué à l’échec ? Après tout, la « touche magique » des libéraux s’avère trop souvent fatale.