La nature sous une cloche de verre

C'était l’événement de la journée, mercredi, à la COP15. Au petit matin, un groupe de délégués issus de pays du Sud ont quitté la table de négociation pour protester contre la résistance des représentants des pays développés à la création d’un nouveau fonds pour assurer la mise en oeuvre de l’accord à venir sur la biodiversité.

Cette coalition contestataire, menée par les délégués du Brésil, soutient que ce fonds devrait être alimenté par les pays riches à hauteur de 100 milliards de dollars par année, ou 1 % du PIB mondial, d’ici 2030. Le raisonnement est bien simple : il est irréaliste d’exiger que les représentants des pays d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie appuient l’adoption d’un cadre mondial pour la protection de la biodiversité contenant des objectifs ambitieux si on ne leur garantit pas un accompagnement substantiel dans le respect de leurs engagements.

On voit ici reproduite la joute ayant mené à l’adoption, puis au financement d’un mécanisme destiné à la compensation des pertes et dommages, lors de la COP27. Il a fallu des décennies de pressions et de tractations pour que l’on reconnaisse l’évidence. Tout comme le Sud global subit aujourd’hui les conséquences des émissions monstrueuses de gaz à effet de serre au nord, le Nord global pille le Sud depuis des siècles, lui confisquant ses richesses naturelles, ses moyens de subsistance et jugulant d’autant son développement social économique. Or, maintenant qu’il faut éponger les dégâts causés par l’orgie extractive, on hésite malgré tout à sortir le chéquier.

Le respect de la souveraineté des États est une notion à géométrie très variable, on l’aura compris. On n’hésite jamais à mettre les États à genoux afin d’obtenir un accès sans contrainte à ce que leur territoire contient de plus précieux — d’un accord sur le commerce et l’investissement à l’autre, d’un plan d’ajustement structurel à l’autre. Lorsqu’il s’agit de prendre des engagements onéreux, en revanche, leur autonomie est complète. Cela rappelle la formule sans appel d’Eduardo Galeano, qui, déjà en 1971, introduisait ainsi fameusement Les veines ouvertes de l’Amérique latine : « La division internationale du travail fait que quelques pays se consacrent à gagner, d’autres à perdre. » C’est tout entendu. Pourtant, nous y sommes encore, cette fois pour organiser la suite du monde.

Le ministre canadien de l’Environnement, Steven Guilbeault, a remis en cause mercredi la pertinence de créer un tel fonds, arguant que le processus serait trop long et trop laborieux. Il avançait également qu’attribuer des fonds publics à une telle initiative était « contreproductif », invoquant l’importance de mettre aussi le secteur privé à contribution. Bien sûr, et, d’ailleurs, personne ne dit le contraire. La nuance est commode, mais aux dernières nouvelles, ce sont bel et bien les États qui ont le pouvoir de contraindre l’industrie et le capital, pour autant qu’ils daignent le faire.

À ce titre, le gouvernement du Canada fait rarement bonne figure. Encore le mois dernier à la COP27, à Charm el-Cheikh, la diplomatie canadienne n’avait-elle pas pris la peine de traîner avec elle son imposante cour pétrolière ?

D’autres voix s’élevaient hier à la COP15 pour dénoncer ces contradictions. Dans une déclaration de la coalition Indigenous Climate Action, intitulée Biodiversity Can Only Exist with “Land Back” et présentée par la militante mohawk Ellen Gabriel, on mettait en lumière le travail essentiel des défenseurs du territoire autochtones partout à travers les Amériques. Aux côtés d’Ellen Gabriel se trouvaient des militants mapuche, shuar, kaingang, wet’suwet’en et anichinabé, ayant tous en commun de subir, sur leur territoire et au nom du profit, une constante dépossession aux mains des États qui, ces jours-ci, disent s’engager en faveur de la préservation des écosystèmes.

Les chiffres ne mentent pas : les peuples autochtones sont les alliés de la biodiversité. On estime qu’ils protègent 80 % de la biodiversité mondiale, alors qu’ils ne représentent que 5 % de la population. Or, la destruction de la nature menace leur mode de vie, et au lieu de valoriser leurs savoirs et de s’en inspirer, on multiplie les empiètements sur leur souveraineté et on criminalise leurs gestes de résistance.

Sleydo’Molly Wickham, porte-parole du camp Gidimt’en, barrage érigé pour empêcher la construction de l’oléoduc Coastal GasLink sur le territoire ancestral de la nation wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique, soulignait que les défenseurs du territoire sont brutalisés tous les jours par la GRC. On le sait : lorsqu’il s’agit d’opposer une résistance au développement économique destructeur, l’État sort effectivement le bâton, mais rarement pour le retourner contre l’industrie.

Les militants d’Indigenous Climate Action traçaient hier un lien clair entre le mépris généralisé pour l’autodétermination autochtone et les impasses de la préservation de la biodiversité. En effet, l’idée de la conservation qui préside aux rencontres comme la COP15 revient en gros à placer « 30 % du territoire » sous une cloche de verre, comme pour se repentir des torts causés par le passé. Comme si on cherchait à remettre, au possible, la nature dans son état originel, mais sans pour autant considérer les savoirs et les modes d’organisation des peuples dont le mode de vie est lié à l’équilibre des écosystèmes. Comme un renversement pervers de l’idée de la terra nullius, qui ne mènera nulle part, sinon à notre perte.