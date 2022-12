Allez les Bleus!

C’était peut-être à cause du froid. Bizarrement, mercredi soir à Paris, je n’ai pas entendu de clameur monter des immeubles de mon quartier. Aucun de mes voisins n’est sorti sur son balcon pour hurler sa joie de voir la France remporter la demi-finale du Mondial contre le Maroc et accéder pour la seconde fois de suite à la finale. Serait-ce que les peuples s’assagissent ou que ces manifestations de joie ne sont plus tolérées dans le monde policé qui est le nôtre ?

Il n’empêche que sur les Champs-Élysées, on a fêté la victoire. Comme dans les principales villes de France, à Lyon, Montpellier, Brest et Marseille. Partout se sont déroulées les mêmes liesses populaires. On a beau ne pas être un passionné et savoir tout juste distinguer les « tacles », les « amortis » et les « cartons jaunes », il faut reconnaître que ces grandes manifestations sportives sont un des derniers lieux qui fédèrent les peuples et où peut s’exprimer la fierté d’être français, québécois ou marocain.

Dans une entrevue au Figaro, le chroniqueur et ancien éditeur Éric Naulleau expliquait fort justement qu’au théâtre, on ne rencontre que des gens qui nous ressemblent. Dans un spectacle de Céline Dion, on ne croise généralement pas les élites culturelles. Pas plus qu’on ne voit de catholiques à la mosquée, de gens de droite à l’université ou de grands bourgeois chez McDo.

C’est toute la beauté de ces manifestations que de permettre à chacun de sortir de sa bulle, aux ouvriers de côtoyer des cadres, aux bobos des centres-villes de rencontrer des banlieusards et aux intellos de découvrir le monde ordinaire. Mercredi, à l’exception de quelques mauvais coucheurs, il n’y avait plus ni droite ni gauche, ni LGBT+ ni hétéros, ni machos ni féministes, simplement des Français heureux d’être ensemble et de fêter leur victoire.

Et puisqu’il faut bien appeler un chat un chat, rappelons que ce que je viens de décrire est une manifestation de ce qu’on appelle l’identité nationale. Je sais que pour avoir simplement prononcé ces mots, je risque d’être voué aux flammes de l’enfer, mais c’est bien cette joie d’appartenir à une même nation, de le dire dans une même langue, de communier à une même culture qu’on a vu s’exprimer mercredi.

Car, le sport reste un des derniers endroits où il est encore permis d’exprimer sa fierté nationale, son admiration pour une histoire, un drapeau, une langue et une culture. Partout ailleurs, une guerre larvée a été déclarée contre cet espace unique que représente la nation. Pas un événement fondateur qui ne doive être dénigré, pas un mythe qui ne doive être déconstruit, pas un héros qui ne doive être dézingué à l’image de ces statues déboulonnées aux États-Unis par ces nouveaux révolutionnaires de carnaval en mal de piques et de têtes à y accrocher.

Que l’on me comprenne bien. Il est évident que l’histoire n’a pas à être servile et qu’elle doit être critique. Mais de là à ce qu’elle se transforme en entreprise idéologique de destruction de tout ce qui nous a précédés, c’est autre chose. Les peuples ont besoin d’une mémoire et d’un récit. On s’étonnera ensuite que les jeunes Québécois ne soient pas fiers de parler la langue de Molière alors que cela fait des années que tous ceux qui en furent la fierté et qui l’ont illustrée de manière exemplaire sont traités d’impérialistes et de colonisateurs. Quand ce n’est pas la langue elle-même qui est qualifiée d’élitiste et de misogyne.

Parions que l’incroyable énergie dont le football est l’exutoire tient à cette possibilité qu’il offre encore d’exprimer cette solidarité nationale. Malgré les dérives du sport-spectacle, ces événements sportifs demeurent des moments de communion où transparaît cette « civilisation des moeurs » qui s’est forgée au long des siècles et dont le philosophe Norbert Elias nous disait qu’elle avait le mérite de sublimer la violence. Qu’il était beau, mercredi, de voir les joueurs français et marocains exténués s’étreindre et s’embrasser après le match.

« Le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football, qui resteront mes vraies universités », disait un ancien gardien de but du club universitaire d’Alger qui se nommait Albert Camus. On dira que c’est une autre époque. C’est vrai. On s’ennuie d’ailleurs de celle où les équipes étaient vraiment nationales et non pas composées de stars multimillionnaires que l’on s’échange comme de vulgaires marchandises.

Comme la guerre en Ukraine, le foot nous ramène à l’essentiel. On appartient d’abord à une nation et — même si à certains moments il est honorable, nécessaire et même courageux de s’en distinguer et de prendre ses distances — on n’est rien sans elle. C’est bien le drame de ces jeunes Marocains qui ont décroché des drapeaux français et fait du grabuge à Paris et à Bruxelles la semaine dernière. Au fond, ils n’ont fait qu’exprimer leur souffrance de ne pas se percevoir comme français alors qu’ils ne sont plus vraiment marocains. D’où ce désir de revanche qui, dans certaines banlieues françaises, prend des allures de guerre civile. Loin des contes de fées de l’idéologie officielle, c’est aussi ça, l’immigration.