Chanter le passé qui fuit

On a beau saisir que des tremblements de terre en série nous ont coupés d’hier, quelques fragments du passé resurgissent chez plusieurs d’entre nous en cette saison. Avant Noël, je vais souvent écouter Le Messie de Haendel dans la crypte de l‘oratoire Saint-Joseph. Au-dehors, le froid du soir et la rareté des navettes pour monter ou descendre du sommet n’empêchent pas le concert de rouler à guichets fermés. Surtout en cette année présumée non pandémique alors que les virus naviguent entre les bancs. Le public est là, en extase durant Rejoice greatly, O daughter of Zion, transporté par l’Hallelujah, à l’unisson des choeurs, des solistes comme des musiciens de l’Orchestre classique de Montréal. Au fait, le livret du Messie, nourri d’extraits bibliques, entre parfois en résonance avec nos tourments contemporains. « For behold, darkness shall cover the earth », entonne le baryton Philip Addis. Et ce chant sur les ténèbres qui recouvrent le monde avant de lui ouvrir les yeux semble évoquer les dérives planétaires. Tout en culminant sur une note d’espoir.

Pour maints spectateurs, la ferveur musicale n’a pas grand-chose à voir avec la croyance religieuse. À l’entrée, un prêtre facétieux remarquait : « Le tube de savon est plus populaire que le bénitier ! » Le besoin de vibrer ensemble autour d’un oratorio du XVIIIe siècle intemporel doit réchauffer les coeurs frigorifiés. Mais ces traditions vacillent. L‘art et la beauté deviennent des espèces menacées, comme des bêtes et des plantes, comme le français. Entrer en résistance, c’est maintenir des liens avec le passé quand tout invite à le bazarder. Une démarche qui se chante aussi.

2022 : sale cuvée pour la mémoire. Alors que tout l’édifice culturel apparaît menacé (même un art aussi jeune que le cinéma), on souhaite que les sorties familiales du temps des Fêtes privilégient également le grand écran. Car celui-ci perd des plumes, autant que l’opéra, la musique d’antan, le théâtre, la danse ou la lecture d’un vrai bon livre, sous le triomphe des plateformes au foyer.

Le public veut se délasser. Normal. Ça va mal partout. Présumons qu’il se ruera sur Avatar. La voie de l’eau de James Cameron. Pour ses images spectaculaires, ses prouesses technologiques et ses beaux effets 3D, pourtant évacués en troisième partie, quand les scènes de combat occupent tout l’espace. Son scénario échevelé et ses bons sentiments sauront apaiser les esprits sans les stimuler pour autant. Mais même Avatar, au budget astronomique, aura du mal à se renflouer aux guichets par les temps qui courent. Cameron a fait du moins le pari de le sortir sur une surface gigantesque. Alors, souhaitons du succès à cette superproduction afin d’aider les salles à tenir debout. Le cinéma d’auteur, même américain, ne rameute plus grand monde. Et les studios d’Hollywood, non subventionnés, pourraient bientôt — vraie perte ! — sacrifier les films intimistes. Une période de changements intensifs trop rapides engendre bien des périls.

Face aux débats qui enflammèrent 2022, on voit que tout est lié. Les retombées de la pandémie suscitaient une frilosité accrue chez les amateurs de spectacles. La culture woke, attelée pourtant à bien des causes justes, envoyait à l’ombre des chefs-d’oeuvre muséaux. Elle poussa aussi à modifier les listes des meilleurs films de tous les temps faites par des pools critiques au profit des cinéastes femmes et des minorités, sans égard à la valeur objective des oeuvres. Les créateurs blancs, longtemps dominants, ont pu offrir au monde des morceaux de roi. Injustice, certes, mais legs historique. Et avant d’en saboter l’héritage à des fins d’équité ou pour cause de mauvaise conduite de leurs auteurs, mieux vaudrait remettre ces oeuvres dans leur contexte. Sous les règnes d’Hitler et de Staline, tout un art jugé dégénéré a perdu l’accès des cimaises muséales, quand il n’était pas détruit. On tombe vite dans ce genre de révisionnisme.

Mauvais signe lorsque des tableaux de maîtres sont pris pour cibles militantes à l’heure des revendications pour le climat, comme ce fut le cas dans bien des musées ces derniers mois. Ça signifie que, pour certains, l’art se résume désormais à un instrument de pression.

Ainsi pour le français au Québec. Si un système d’enseignement laisse les jeunes faire autant de fautes dans leurs textes tout en leur donnant leurs diplômes, c’est à leurs lectures futures qu’il coupe aussi la voie. Qui maîtrisera assez la langue pour s’initier aux richesses de la grande littérature francophone ?

Une période trouble, mais le CRTC, qui a infligé un blâme à la SRC pour l’emploi du mot en n sur ses ondes, sur simple citation du titre d’un livre, outrepassait ses pouvoirs, a estimé le procureur général du Canada. La culture de bannissement allait vraiment trop loin. Ainsi l’année qui s’achève nous crie de faire preuve de vigilance pour mieux affronter celle qui suit.