Sur le wokisme

Je n’apprendrai rien à personne en notant que ce qu’on appelle le wokisme suscite la controverse depuis quelques années. J’ai essayé de me tenir loin de ce débat parce que je le trouve vicié. J’ai l’impression, dès que je m’en approche, qu’on cherche à m’enfermer dans un faux dilemme m’imposant de choisir mon camp entre Donald Trump et l’anarchiste québécois Francis Dupuis-Déri. Je refuse. Ce n’est pas ma manière de participer à la discussion.

Qu’est-ce qu’un woke, au fond ? Parmi les définitions disponibles, celle du Robert me semble la meilleure : « Qui est conscient et offusqué des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre, parfois de manière intransigeante. »

En gros, tout est là, c’est-à-dire à la fois la face lumineuse de ce courant de pensée, le refus des injustices, et sa face sombre, le manque de nuance et l’intolérance.

Le dictionnaire Usito, tout en reprenant la première partie de cette définition, ajoute une précision à la seconde en mentionnant que, « chez les groupes militants les plus radicaux », le wokisme « peut aller jusqu’à légitimer le recours au bannissement de points de vue exprimés par des représentants de groupes perçus comme discriminants ou dominants ».

Tout le problème est là : non pas dans le refus de ce qu’on perçoit comme des injustices ni dans le discours critique qui s’ensuit — tout ça se discute —, mais dans l’intransigeance, dans le refus du dialogue, dans l’appel à la censure souvent lancé par les personnes qui s’inscrivent dans ce courant, que je préfère qualifier de néoprogressiste, un terme français plus beau et plus neutre que l’anglicisme woke.

On peut, sans être un partisan de la droite trumpienne ou zemmourienne, refuser ces diktats néoprogressistes. Dans Le Devoir du 28 novembre dernier, Gérard Bouchard, qu’on ne saurait qualifier de réactionnaire sans se couvrir de ridicule, exprime son désaccord avec cette pensée « qui assimile tout notre passé à une vaste entreprise colonialiste et raciste, fondée sur un suprémacisme blanc et sexiste à base d’exclusion », comme si le Québec était les États-Unis.

Notre nation, reconnaît Bouchard, a sa part de responsabilité dans le triste sort réservé aux Premières Nations, mais « ne convient-il pas d’en exempter la plus grande partie du peuple, longtemps doublement dominé de l’intérieur et de l’extérieur » ?

Il n’y a pas d’État parfait ou de nation sans tache, mais le Québec, continue Bouchard, « a fait d’importants progrès en matière de respect des droits de la personne ». Un exemple parmi d’autres : en 2020, selon Statistique Canada, son taux de crimes haineux était plus faible que celui des autres grandes provinces canadiennes, pourtant toutes attachées au concept de racisme systémique. Si on souhaite, conclut Bouchard, que l’engagement des Québécois pour la justice sociale perdure et se raffermisse, il faut refuser le « discours radical et trompeur de la faute, de l’ignominie et de la honte, propre à détruire nos motifs légitimes de fierté ».

Comme les universitaires Yves Gingras et Thierry Nootens, Normand Baillargeon, clairement identifié à gauche, va dans le même sens en s’inquiétant de cette nouvelle gauche qui rejette la laïcité et conteste la liberté d’expression, l’universalisme et l’idéal de l’objectivité scientifique. Ces idées, selon lui, discréditent la gauche auprès du public et font le lit de la droite.

Baillargeon écrit ces mots dans la préface de La pensée woke (Liber, 2022, 184 pages), un essai du jeune intellectuel David Santarossa. Ce dernier, défenseur d’un nationalisme de centre droit, est assez près de la pensée d’un Mathieu Bock-Côté, mais dans une version moins polémique, plus nuancée.

Dans cette analyse du néoprogressisme québécois, Santarossa soumet à la critique un essai de Judith Lussier sur la censure, un documentaire antiraciste réalisé par Nicolas Houde-Sauvé et animé par Fabrice Vil ainsi qu’un essai de Natasha Kanapé Fontaine et Deni Ellis Béchard sur la question du racisme vécu par les Premières Nations.

Santarossa ne parvient pas toujours à éviter de jeter de l’huile sur le feu — son ironie au sujet des animaux qui parlent, évoqués poétiquement par Kanapé Fontaine, n’est pas à son honneur —, mais ses critiques des abus de la pensée néoprogressiste font souvent mouche.

Cette dernière est-elle, comme il le dit, devenue dominante ? Dans le grand public, non, certes, mais il est vrai que bien des institutions importantes — culturelles, médiatiques, politiques, éducatives et entrepreneuriales — s’y plient, sans qu’une telle décision, précise Santarossa à raison, ait été précédée d’une véritable discussion démocratique, comme si nous n’avions le choix qu’entre le néoprogressisme et l’injustice.

Au nom de la raison, de la démocratie et, oui, de la culture occidentale, ne nous laissons pas enfermer dans ce faux dilemme.