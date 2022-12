Les espèces menacées

Marc Garneau a bien résumé la position que maintient le Parti libéral du Canada (PLC) depuis plus de cinquante ans : Ottawa ne doit pas laisser le Québec faire tout ce qu’il estime nécessaire pour assurer la survie du français.

Aux yeux du député de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, la loi 96, que beaucoup jugent déjà très insuffisante pour enrayer le déclin du français, est « discriminatoire envers la minorité anglophone ». Si c’est là l’avis d’un francophone, on peut facilement imaginer ce qu’en pensent ses collègues anglophones.

Il est vrai que les électeurs de M. Garneau sont majoritairement anglophones et qu’ils sont réellement convaincus d’être victimes de discrimination. Son collègue de Mont-Royal, Anthony Housefather, qui n’a jamais fait dans la nuance sur cette question, parle même de « désespoir ».

On peut comprendre qu’un politicien soucieux de sa réélection soit attentif aux doléances de ses commettants, même quand elles ne sont pas fondées, mais le pire est que M. Garneau pense sans doute sincèrement qu’ils ont raison.

Depuis Pierre Elliott Trudeau, la conviction que le gouvernement fédéral a le devoir d’empêcher le Québec de laisser libre cours à son penchant naturel pour l’intolérance et la violation des droits individuels est devenue inébranlable au PLC.

C’est en réaction à l’adoption de la loi 101 que M. Trudeau avait décidé d’enchâsser la Charte des droits dans la Constitution en 1982. Ce serait un véritable sacrilège d’évoquer qu’un document aussi édifiant, qui est perçu au Canada anglais comme un véritable acte de refondation du pays, pourrait avoir été élaboré pour de mauvaises raisons.

Par une tortueuse dialectique, l’existence même de la Charte en est venue à constituer la preuve que le Québec, qui cherche constamment à se soustraire à ses dispositions au moyen de la disposition de dérogation, devait et doit toujours être bridé.

• • • • •

Il faut que cette vision paranoïaque d’un Québec qui persécute la communauté anglophone fasse partie de l’ADN du PLC pour que M. Garneau sente le besoin de se présenter devant un comité parlementaire dont il n’est même pas membre pour mettre ses collègues en garde contre la tentation de modifier le projet de loi C-13 sur les langues officielles afin de répondre aux demandes du gouvernement Legault.

Celui-ci demande seulement aux élus canadiens de faire en sorte que la loi fédérale, à défaut d’aider, ne nuise pas à ses efforts de francisation. L’idée d’inclure dans le projet C-13 le principe du respect des choix du Québec dans son aménagement linguistique, comme le proposait le Parti conservateur, était tout simplement intolérable aux députés libéraux.

Face au recul du français comme langue de travail, l’Assemblée nationale réclame pourtant unanimement que les entreprises de compétence fédérale soient soumises aux dispositions de la loi 101 et ne puissent pas choisir entre les deux lois. C’est d’ailleurs là le premier sujet que M. Legault compte aborder lors de sa rencontre avec Justin Trudeau vendredi.

« On dirait qu’ils ne comprennent pas que l’anglais n’est pas une espèce en péril au Québec », a déploré le premier ministre. En effet, le principe de symétrie entre la situation de la communauté anglo-québécoise et celle des communautés francophones hors Québec est le fondement même de la Loi sur les langues officielles, alors que les données de Statistique Canada indiquent clairement quelle est l’espèce la plus menacée.

• • • • •

La déclaration de M. Trudeau selon laquelle « le Québec a actuellement la pleine capacité d’accueillir 112 000 immigrants » et pourrait maintenir ainsi son poids démographique au sein du Canada ne relève plus de l’incompréhension, ni même de l’insensibilité, mais plutôt de la bêtise ou de la mauvaise foi.

Même avec un seuil de 50 000 par année, viser une immigration 100 % francophone ou même simplement francotrope représente un formidable défi. Atteindre le chiffre de 112 000 serait une mission impossible, sans parler de l’insuffisance des infrastructures d’accueil.

Depuis 20 ans, l’objectif du gouvernement canadien est que l’immigration francophone hors Québec représente 4,4 % du total des nouveaux arrivants au pays. Pour les mois de juillet et août derniers, on a atteint 4,8 %, ce qui a suffi à M. Trudeau pour crier victoire. On parle pourtant de chiffres très modestes.

Le gouvernement du Manitoba vient tout juste d’abandonner la cible de 7 % d’immigrants francophones, qui avait été fixée en 2003. Il entend plutôt « permettre aux intervenants francophones de la province de sélectionner les immigrants dont ils ont besoin pour faire grandir la communauté et en maintenir la vitalité ». Bref, ils n’ont qu’à se débrouiller. Ah, si seulement ils pouvaient compter sur un député comme Marc Garneau !