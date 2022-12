La voix voilée de Céline

Après des mois de silence, quand Céline Dion a révélé sur Instagram avec une mine défaite que sa tournée européenne de 2023, déjà modifiée, se voyait de nouveau reportée à cause d’un grave problème de santé, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Son très handicapant syndrome de la personne raide l’empêche de chanter, sinon de marcher. Au Québec, la twittosphère, le milieu culturel et la classe politique lui envoyèrent mille voeux. Bien d’autres messages provenaient d’ailleurs. Nul ne sait si elle remontera un jour sur scène. Un doute est soulevé. En plus de l’angoisse de mettre sa carrière entre parenthèses, la chanteuse demeure responsable d’une mégaentreprise à son nom qui encaisse le coup.

Une star internationale née dans le giron québécois participe à notre petite histoire, de gré ou de force, avec sa gloire et ses infortunes. Céline Dion a été sacrée reine de la pop à l’échelle planétaire. Ça caresse l’ego collectif, en soulevant aussi un vent de sympathie à l’heure où l’icône chancelle.

Sans que je sois une de ses fans, la diva de Charlemagne aura croisé mon chemin au long des décennies. Sa prestation devant le pape Jean-Paul II quand elle lui chanta Une colombe au Stade olympique était immanquable. Même les plus jeunes ont rattrapé ce moment sur YouTube. Comme aux Oscar pour son interprétation de My Life Will Go On, sortie du Titanic naufragé, chanson qu’elle fut vite si lassée de chanter. Partout, en fait, sans rechercher sa voix, je l’ai entendue sur les ondes radio et télé. Et à l’étranger, affrontant l’inévitable question : « Vous êtes la compatriote de Céline Dion ? Quel effet ça fait ? » « Euh ! Ça dépend. »

Les gens décernent trop vite le certificat de Québécois pure laine aux fervents admirateurs de nos vedettes maison. Chacun a droit à ses préférences musicales sans devoir battre sa coulpe de n’être pas follement célinien. Son coffre et son répertoire ne sauraient résonner dans le coeur de tous. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, assure l’adage, même si personne, bien sûr, n’en tient compte. On peut s’incliner devant cette époustouflante carrière et éprouver de la compassion pour les malheurs de Céline tout en se sentant parfois submergé par l’ampleur de sa vague.

À tue-tête dans une discothèque de Tokyo, envolée d’un transistor au milieu d’une rizière balinaise, aux États-Unis dans tous les centres commerciaux comme à pleins panneaux à Las Vegas, en France, chez nous, dans le film Aline de Valérie Lemercier, elle surgissait devant moi en voix, de pied en cap ou au figuré. Et les péripéties de ses mariages avec René Angélil (dont la version libano-syrienne à Las Vegas, dite aux chameaux), ses grossesses, la genèse de ses triomphes, les recettes de maman Dion, ses maisons, sa famille entière, le deuil de son mari mentor, ses incursions ébouriffantes dans le monde de la mode ; tout cela et plus encore répercuté à pleins médias ne pouvait la faire oublier. Sans compter les biographies de la chanteuse et de son entourage. D’ailleurs, si son époux gérant eut droit à des funérailles nationales (et non Jean Lapointe), c’est sans doute à cause de la lumière projetée sur lui par sa célèbre épouse. Sinon, comprenne qui pourra…

Par-delà l’étendue de sa tessiture vocale, le professionnalisme de Céline Dion impressionne, son respect du public aussi. La dame est toujours restée droite comme un i. Sans défrayer la chronique par des délires éthyliques ou d’autres substances, sans collectionner les petits amis, en aimant un seul homme, mort ou vif, sans renier sa famille, mais la couvrant de ses largesses, elle mène une vie fort sage dans le monde turbulent des riches et célèbres. Tout en alimentant la machine à potins. Vrai tour de force ! Car bien des médias people inventent les détails d’une vie à défaut de les connaître. Le star-system n’est pas si drôle que ça. Demandez à Meghan et Harry, qui surfent sur la fascination pour la couronne britannique dans leur ennuyeuse série Netflix grassement payée tout en prônant les joies de l’anonymat. N’empêche, vivre sous les projecteurs sans répit doit être un calvaire que nulle fortune ni aucun privilège ne peut compenser. Essayez d’imaginer juste pour voir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours avec les paparazzis aux trousses et les tabloïds qui s’enflamment pour vos émotions et votre popotin. Ça rendrait fou n’importe qui, même des membres de la royauté. Oui, le couple doré en a bavé sous les lustres des palais. Non, ce n’était pas une raison pour sortir les violons à l’écran.

Reste que, de son côté, notre Céline nationale a conservé sa dignité au milieu du grand cirque médiatique. On la respecte également pour ça. Et moins émotifs que les fans absolus, ses compatriotes aux oreilles rétives savent aussi qu’un ange passe quand une diva fléchit.