Le «campisme» anti-américain

L’invasion russe de l’Ukraine a suscité, dans une bonne partie du monde — pas seulement occidental — une solidarité généreuse, légitime, devant une agression laissant peu de place à l’ambiguïté morale.

Un pays en a envahi un autre, lui arrachant du territoire au nom d’une vision impériale liée à son histoire et à son caractère venu du fond des âges. Le tout doublé d’une négation de l’existence nationale de l’autre, cet « autre » réduit à un simple pion de l’ennemi global.

Révulsion morale et solidarité spontanée devant une invasion et ses atrocités (Boutcha) se sont traduites en une aide matérielle et militaire massive de plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi de pays éloignés, comme le Japon et la Corée du Sud.

Mais il s’en faut de beaucoup : malgré les votes écrasants et répétés à l’ONU pour dénoncer les actions russes, une minorité significative, y compris des pays importants, se tient à l’écart… tandis qu’une « minorité dans la minorité » donne de la voix — dans le sillage de la propagande russe — pour dénoncer l’impérialisme mondialisé et son expansionnisme agressif, « vraies causes de la guerre ».

Il ne s’agit pas seulement de la question spécifique de l’OTAN, sujet de débat légitime : l’OTAN a-t-elle poussé la Russie dans ses derniers retranchements ? Une autre politique aurait-elle changé les visées (séculaires) de la Russie sur l’Ukraine ? Réfutable… mais sujet légitime de discussion.

Mais l’OTAN fait l’objet d’une fixation fétichiste et agit comme excuse automatique pour le Kremlin. La Russie n’aurait fait que réagir de façon forcée, un peu comme le robot de Frankenstein, à des actions décidées ailleurs par les « vrais méchants »… qui, eux, tirent les ficelles et appuient sur les boutons.

· · · · ·

Même minoritaire, cette vision dispose de tribunes et pullule en ligne, avec quelques analystes vedettes — et leurs fan-clubs — friands de théories globales. Il y a vraiment des gens pour qui, en 2022, même une bombe atomique russe sur Kiev serait, in fine, toujours la faute de « l’impérialisme américain ».

« L’enjeu en Ukraine n’est pas l’Ukraine : c’est l’avenir du capitalisme mondialisé, néolibéral, financiarisé et régi par les États-Unis », écrivaient Samir Saul et Michel Seymour dans Le Devoir du 26 octobre. Ce qui permet d’éviter le sujet « Ukraine », auquel se voit déniée toute autonomie propre. Par et pour lui-même, ce sujet n’existe tout simplement pas.

La Syrie, en son temps, a subi la même négation de son être : tout ce qui se passait là-bas ne pouvait avoir que des causes « macro », géopolitiques. Avec des mots-clés comme « machination », « complot », « ficelles », « impérialisme ».

La société syrienne en révolte contre une dictature féroce ? La lutte organisée pour la démocratie dans un tel contexte ? Questions non pertinentes, naïves. Dans une telle optique, toute analyse sociologique et historique « interne » se voit négligée, voire déclarée nulle et non avenue.

· · · · ·

Critiquant les tenants de ce discours, nombreux sinon prépondérants dans le monde arabe, la militante syro-britannique Leila Al-Shami réfute efficacement cette approche globalisante du « camp contre camp » : le « campisme » qui stipule que tout ennemi des États-Unis est forcément dans le camp du bien.

Cette approche binaire, selon elle, obscurcit la vision de nombreux intellectuels arabes. Et aujourd’hui, elle essaime et se répercute dans la lecture simpliste, absurdement et injustement inversée, d’un conflit comme la guerre d’Ukraine.

« À leurs yeux, les États-Unis jouent toujours le rôle du “méchant” », écrit-elle dans un article percutant, « L’anti-impérialisme des imbéciles », publié (en traduction) en avril 2018 par le magazine en ligne Solitudes intangibles.

Dans une interview récente (1er décembre 2022) au quotidien francophone de Beyrouth L’Orient-Le Jour, petit phare régional de lucidité au Moyen-Orient, Al-Shami déclare :

« Si l’on s’arrête sur le cas de la Syrie, vous aviez un petit groupe d’individus qui remettait constamment en cause le fait qu’un soulèvement démocratique ait pu avoir lieu. Pour eux, il s’agissait forcément d’une machination des États-Unis. »

Et encore : « Nous avons assisté à un immense élan de solidarité de la part de Syriens envers les Ukrainiens. Beaucoup de Syriens ont lié ce qui se passe en Ukraine avec ce qui leur est arrivé. C’est parce que personne n’a tenu Poutine pour responsable de ses crimes en Syrie, en Géorgie et en Tchétchénie qu’il a pu se sentir pousser des ailes. »

Les Syriens ordinaires « connaissent » bien leurs Russes. Ils sont moins naïfs et plus lucides que beaucoup d’autres à ce sujet. Leur pays a été le sanglant banc d’essai de la méthode poutinienne de la « terre brûlée ». Sauf qu’en Syrie, les avions russes qui bombardaient écoles et hôpitaux avaient le champ totalement libre. Il n’en est pas allé de même en Ukraine…

Ceux pour qui le mot « impérialisme » ne peut avoir qu’une seule définition devraient refaire leurs lectures. Que, pour un Taïwanais patriote, la lutte soit en priorité dirigée contre l’impérialisme chinois et que, pour un Ukrainien patriote, elle soit d’abord dirigée contre l’impérialisme russe, voilà qui échappe totalement à nos « campistes », enfermés dans leurs catégories d’un autre âge.

François Brousseau est analyste d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com