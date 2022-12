Les magots de Magog

Sur l’île de la Province, si bien nommée, les faisans dorés, ceux du moins que les chasseurs ne daignent pas consommer une fois tués, sont offerts « à des oeuvres de charité ». C’est un détail. Un détail parmi d’autres qui flottent dans le sillage de ce reportage du Journal de Montréal consacré aux parties de chasse du ministre Pierre Fitzgibbon. Ainsi, pour contribuer à nourrir les pauvres gens, nos seigneurs bien bottés jettent devant les va-nu-pieds leurs excédents de gibier. Quelle générosité !

La chasse fut souvent, depuis le Moyen Âge, réservée à la noblesse. Le Dictionnaire de cas de conscience de l’abbé de Pontas, un livre du XVIIe siècle utilisé par les gardiens de l’ordre établi, précise que la chasse est réservée aux bons plaisirs du roi et de la noblesse, sous peine de fortes amendes. Leurs virées privées dans les bois constituent, à la face de la société, une affirmation de leur puissance autant qu’une forme d’exercice censée aiguiser leurs compétences guerrières. De là émanent toutes sortes de légendes de pauvres diables obligés de siffler, la nuit dans le ciel, pour chasser en meute afin de donner à manger aux gens. Chez nous, la légende de La chasse-galerie n’est qu’un dérivé, une transposition fantasmagorique projetée entre les clochers des seigneurs de l’Église, d’une vaste quête de liberté conduite face aux exclusivités des pouvoirs féodaux.

À la Révolution française, lorsque les privilèges tombè-rent, des gens se rendirent malades à force d’avaler pour la première fois quantité de viande. Au Nouveau Monde, la pratique de la chasse fut d’emblée plus libre. Elle se trouvait, par le fait même, investie d’une charge politique qui conduisait les vieux pouvoirs à maudire ceux qui partaient courir les bois.

La chasse, dans certains milieux, conserve ses airs d’Ancien Régime, avec tout le décorum propre à conforter ses participants dans leur position en surplomb. Sur l’île de la Province, sur le lac Memphrémagog, les habitués comme Pierre Fitzgibbon ne se déguisent pas en habits autrichiens pour rien. Ainsi endimanchés, ils partent quérir, dans les territoires de l’imaginaire, la satisfaction de leur domination.

Quelques-uns des volatiles qu’ils font venir en cage d’Ontario s’échappent parfois. Des faisans en liberté, il arrive d’en croiser, à la frontière avec le Vermont. Ces oiseaux cherchent-ils à gagner les montagnes blanches pour y entendre chanter La mélodie du bonheur, comme jadis les von Trapp, ces vrais Autrichiens en exil ?

Dans ce curieux théâtre colonial, l’Autriche ne saurait suffire. Sur les rives du lac Memphrémagog, un multimillionnaire a fait ériger, il y a quelques années, des copropriétés censées rappeler la Hollande. Il était inspiré par les bâtiments d’Amsterdam, ceux construits le long des canaux. Du faux-semblant digne de colonisés à la Elvis Gratton, avait-on entendu maugréer ici et là.

Les rives du lac Memphrémagog comptent au moins un véritable Robert Gratton, ancienne tête dirigeante de la Financière Power, le navire amiral de la famille de Paul Desmarais. Son vaste domaine, en construction depuis des années, se développe sur 65 hectares à la Pointe-Belmere. Là a poussé un gigantesque manoir de style renaissance italienne, avec de vastes jardins dignes de Versailles.

Actionnaire de l’île de la Province, installé lui aussi dans les environs, Paul Desmarais fils vient de donner 250 000 $ pour restaurer l’église de Magog. En d’autres temps, ce seigneur y aurait eu son banc. Autour du lac, Desmarais détenait déjà en 2016 différentes propriétés pour une valeur d’au moins 48 millions, le tout équivalant à la surface d’au moins 1455 terrains de football américain. Son domaine s’agrandit depuis des années. En 2017, Desmarais s’est vu refuser la construction de remblais de 4 mètres de haut le long de la voie publique. Il voulait, a-t-il plaidé, isoler un élevage de moutons, histoire d’éviter à ces pauvres bêtes un stress causé par le bruit de la route. Une bien délicate attention pour des bêtes qu’il ne possédait pourtant pas, a noté la Commission de protection du territoire agricole !

Les riverains peuvent distinguer, au loin sur le lac, l’île de la Province et son immense hangar à bateaux. L’été, tel est l’horizon immédiat des plaisanciers de la plage Stanley-Weir. Vous connaissez le juge Weir ? C’est lui qui a traduit en anglais l’hymne national, le Ô Canada, oeuvre d’un autre juge, sir Adolphe-Basile Routhier. La « terre de nos aïeux », quand on se promène dans ces coins-là, semble en tout cas appartenir tout entière à une petite fratrie. La « gang du lac », comme on dit à Magog.

« Ça fait vingt ans que je suis avec ce monde-là. Ce sont de bonnes connaissances », a déclaré Pierre Fitzgibbon. Le ministre ne connaît pas seulement le coin parce qu’il va chasser, chaque année, sur cette île privée. En 2018, il a vendu son chalet des environs pour près d’un million. Une résidence secondaire qu’il avait achetée, quelques années plus tôt, de Christian Dubé, l’actuel ministre de la Santé.

Les chalets des environs, ceux de ces gens de qualité que fréquente M. Fitzgibbon, se vendent souvent à des prix encore plus élevés. Depuis plusieurs années, le nombre de propriétés de millionnaires vendues autour du lac n’a cessé d’augmenter. En 2018, rapporte l’hebdomadaire local, Pierre Fitzgibbon a acquis un terrain, sur les rives de la baie Sargent, du côté d’Austin, au coût de 1,4 million de dollars. Envisageait-il d’y construire un simple pavillon capable d’accueillir, en toute modestie, ses amis pour manger, sans façon, du pâté chinois au faisan ?

C’est bien le même Pierre Fitzgibbon qui, ces derniers jours, sans rougir, affirmait ceci : « Moi, je parle beaucoup de sobriété. Pour connaître ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas sobres dans notre consommation. » Le ministre est surtout bien placé pour parler de la démesure des grands seigneurs. Il y participe depuis si longtemps. Sans projet d’y renoncer. Et sans y voir rien de répréhensible.