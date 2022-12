Sentimental, une chronique avec des fusils

Ça se passait à Blanc-Sablon, dans l’ancien temps. La bru de l’habitant chez qui j’avais abouti en débarquant du Fort Mingan magasinait un fusil de chasse dans un catalogue, assise à la table de la cuisine. C’était le cadeau d’anniversaire qu’elle voulait offrir à son mari, et elle en parlait comme on vante les mérites d’une perceuse électrique ou d’un set de couteaux à steak.

De temps à autre nous parvenaient, des blocs de glace à la dérive dans le détroit ou des abrupts crans de roche auxquels s’accrochaient les maisons, les chapelets de détonations saluant le retour printanier des eiders à duvet, les « moyacs », que les locaux chassaient jusqu’en plein village. Dans le chaudron posé sur un rond du poêle, mijotait la soupe à la perdrix blanche du dîner. Et moi, je le voyais déjà, ce fusil, passer de main en main dans la cuisine, puis se retrouver accoté contre le mur près de la porte d’entrée, aussi quotidien qu’un ustensile, faisant partie de la vie.

J’y ai repensé cette semaine lorsque deux Canadiens bien connus ont utilisé le même mot, « outil », pour décrire des armes à feu. « Outils de chasse », a dit le gardien-qui-n’arrête-pas-de-rondelle le plus cher du hockey professionnel ; puis Pierre Poilievre, évoquant la chasse à la dinde de Noël, s’est porté à la défense du citoyen qui « utilise ses outils pour nourrir sa famille ». Avec un défenseur pareil, voici le plus célèbre membre de la nation Ulkatcho associé aux combats de la droite profonde, en accord avec la rassurante simplicité de l’équation suivante : t’es de gauche et progressiste, tu favorises le contrôle des armes à feu ; sinon, te voici mûr pour la milice patriotique Donald-Trump qui, quelque part au nord de Saskatoon, se prépare à l’extension de la prochaine guerre civile américaine à la savane voisine.

À la différence d’un nombre surprenant de personnes — y compris quelques traducteurs de romans —, je suis capable de distinguer la carabine du fusil de chasse, et je saisis la différence plus subtile qui existe entre un automatique et un semi-automatique. Or, j’ai jeté un coup d’oeil à la liste des armes que veut prohiber la loi C-21 et une chatte n’y retrouverait pas ses petits, ou une hase ses levrauts. Il faut sans doute être un armurier ou un collectionneur pour y voir clair.

Et c’est une question de culture, mais voilà : nous vivons à l’ère des guerres culturelles, et le total mauvais goût de la campagne de la CCFR (Coalition canadienne pour le droit des armes à feu) en cette semaine de commémoration du massacre féminicide du 6 décembre rappelle une autre provocation : l’infamant congrès de la NRA tenu à Houston au printemps dernier, trois jours après que, dans une petite ville du même Texas, un tireur équipé d’un fusil d’assaut eut descendu 19 enfants comme des lapins.

Les armes peuvent faire partie de ma culture, et c’est le cas. C’est quand elles deviennent elles-mêmes une culture qu’on a un problème. Si c’est une carabine au look digne de l’escouade tactique qui fait ton bonheur, peut-être que t’as plus l’âme d’un milicien paramilitaire que celle d’un coureur des bois.

La chasse baigne dans une ambiguïté fondamentale, qu’on pourrait traduire par un oxymore : un sport de subsistance… À la pêche, la distinction entre le sportif et le gourmet est plus nette, car le premier peut toujours remettre à l’eau un poisson qu’il s’imagine être en bon état. Alors que le chasseur vise pour tuer. Et si la précision d’un tir et la satisfaction d’un instinct de prédation atavique peuvent procurer du plaisir, donner la mort ne génère jamais qu’un assaut d’émotions complexes, à moins d’être un sadique.

La sensation qu’on éprouve avec une arme chargée dans les mains, cette grave affaire, cette capacité mortelle sur la corde de l’arc ou au bout du canon, c’est l’expérience capitale de la chasse. Et à l’opposé, le pendant du tabou dont nous entourons aujourd’hui toute mortalité, c’est la réduction de la violence létale à l’esthétique désincarnée d’un jeu vidéo.

Je n’aime pas tous les chasseurs. Là comme ailleurs, les obsédés de la performance ont tendance à me taper sur les rognons. Comme ce collaborateur du magazine Québec chasse et pêche qui, à une certaine époque, donnait l’impression de confondre tableau de chasse et table de statistiques. En octobre, nous apprenait-il, ses sorties de chasse au petit gibier lui avaient rapporté 2,7 perdrix et 3,4 lièvres par jour ! On voit le genre.

En fait, les chasseurs qui tuent pour manger m’intéressent plus que les prétendus sportifs. Moi, ce n’est pas d’un calibre douze de marque Benelli à chargeur non détachable que je rêve en ce moment, mais de l’arme silencieuse et chirurgicale qui me permettra de prélever en douceur le chevreuil qui vient grignoter les graines des oiseaux dans ma cour, située en plein quartier résidentiel d’une ville de grosseur « normale » (façon de parler).

Pendant qu’ailleurs au Québec, les vaches courent les bois, en Estrie, les cerfs se pointent aux mangeoires comme des animaux domestiques. Pour sauver la planète, on me demande de me priver de boeuf et d’adopter bientôt les protéines de synthèse, alors que toute cette belle viande sauvage en situation de surpopulation évidente se promène sous ma fenêtre. Comment ne pas penser à une fondue chinoise ?

Pareil pour les outardes en surnombre qui nous sifflent aux oreilles. La bouffe de proximité est à la mode, on voit pousser des poulaillers au coeur des villes. À quand la chasse urbaine pour gérer la biodiversité ?