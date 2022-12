Yeux bleus et yeux bruns

On vient tout juste d’annoncer la deuxième édition du prix « Pour un Québec sans racisme ». C’est une belle occasion de vous parler de l’expérience faite en classe par Jane Elliott. C’est un des épisodes les plus célèbres de la récente histoire de la lutte contre le racisme à l’école, et de celle de la pédagogie.

« Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés capitaux. Ce sont pourtant les pires », assurait Jacques Prévert. Il visait juste encore une fois.

Mais comment en parler en classe ? Comment le définir ? Comment adapter son propos à l’âge et à l’identité des destinataires ? Comment en parler de manière juste et sans endoctriner ? Comment lutter efficacement contre lui ?

Quiconque a enseigné connaît les difficultés que tout cela soulève.

Allons à Riceville (Iowa), le 5 avril 1968. La petite communauté (population d’environ 800 âmes…) est de classe moyenne et entièrement blanche. C’est là que la jeune Jane Elliott (née en 1933, elle est toujours vivante) enseigne en troisième année.

Martin Luther King a été assassiné le jour précédent et madame Elliott s’apprête à mener dans sa classe un exercice qui la rendra aussi immensément célèbre que controversée.

La mélanine explique tout

« On a tué M.L. King, vous savez pourquoi ? » demande-t-elle aux élèves. Pour comprendre son combat et sa triste fin, pense-t-elle, il faut avoir fait l’expérience de la discrimination, savoir ce que cela fait d’être un jeune Noir, une jeune Noire aux États-Unis, en ce moment. Il lui vient une idée.

Mme Elliott divise sa classe en deux groupes : les élèves aux yeux bruns (ou verts) d’un côté ; ceux aux yeux bleus de l’autre.

Les yeux bruns, comme la peau ou les cheveux, explique-t-elle aux élèves, doivent leur couleur à un important ingrédient chimique : la mélatonine, qui détermine aussi… l’intelligence (ce qui est évidemment faux). Des directives sont annoncées. Par exemple, les bleus devront utiliser un verre de papier pour boire à la fontaine, histoire de ne pas contaminer les bruns.

Et des choses étonnantes se produisent, rapportera-t-elle. Les bruns sont confiants et font même parfois preuve d’arrogance, voire de mépris, envers les bleus. Certains de ces derniers semblent se confiner dans leur statut de médiocres, l’assumer.

Cela se passait le vendredi.

Le lundi suivant, Mme Elliott inverse les rôles. Ce sont, cette fois, les bruns qui sont inférieurs, paresseux, pas brillants. Et les bleus qui sont les êtres supérieurs.

Mêmes effets. Et quand, à la fin de la journée, l’exercice prend fin, les élèves sont émus. Certains sont bouleversés et pleurent.

Suites et débats

L’histoire ne fait pourtant que commencer pour Mme Elliott. D’un côté, elle va devenir célèbre, invitée à de très populaires émissions de télé pour parler de son exercice, qu’elle refera durant plus de dix ans, avant de devenir le sujet d’un documentaire et une recherchée conférencière antiraciste, notamment dans des écoles et des universités. Elle est donnée comme une des précurseures des formations sur la diversité. Un manuel en éducation la place même aux côtés de Platon, de Montessori et autres parmi les grands éducateurs et pédagogues.

À Riceville, qu’elle quittera d’ailleurs, les choses se passent moins bien. La population la perçoit comme invitant les Noirs à venir s’installer à Rice — « ils vont sortir avec nos jeunes et peut-être même les marier ! » — et émet des réserves sur ce qu’elle a fait subir aux enfants.

Dans une partie de la population, on formule aussi des réserves et des critiques sur le plan éthique et professionnel. Est-il défendable de faire un tel exercice ? L’accord des parents et de la direction ne devrait-il pas être nécessaire pour procéder ? Et celui d’un comité éthique ? Que penser d’une Blanche parlant à de jeunes Blancs de ce que vivent des personnes noires ?

Je vous laisse y penser, mais pour vous aider dans votre réflexion, je vous suggère cet article, dans lequel on a voulu tester l’efficacité de cet exercice pour changer les attitudes d’enseignants non noirs en formation envers les étudiants noirs.

Voici les conclusions que rapportent les auteurs.

Les sujets ont trouvé l’expérience positive, mais les preuves statistiques de l’efficacité de la simulation à modifier les attitudes raciales dans un sens positif ne sont pas solides. Les effets à long terme de la simulation sur le changement de comportement n’ont pas pu être déterminés de manière adéquate.

Il faut en outre tenir compte du stress subi par les participants et par l’animateur de la simulation : soumettre des sujets à un exercice dans lequel certains font l’expérience de préjugés et de discrimination soulève d’importantes questions éthiques. Même si le résultat était orienté vers des fins louables (par un jeu de rôle émotionnel, compatir avec les membres opprimés de la société), l’exposition au ridicule et à un traitement injuste est-elle justifiée ?

Enfin : « Nos résultats n’ont pas indiqué de manière forte et sans équivoque que la simulation “yeux bleus — yeux bruns” était un moyen efficace de modifier positivement les attitudes raciales des étudiants en formation ».

L’article cité : Deborah A. Byrnes et Gary Kiger, « The Effect of a Prejudice-Reduction Simulation on Attitude Change », Journal of Applied Social Psychology, vol. 20, no 4, pp. 341-356.