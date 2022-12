Et il faudrait dire merci?

On peut comprendre que le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, souhaite modifier la perception de plus en plus mauvaise que la population a du système de santé, mais il est franchement indécent de présenter les services qu’ils en reçoivent comme un cadeau.

« Quels ne seraient pas le plaisir et le bonheur d’un citoyen de dire : je viens de recevoir un beau cadeau de 18 000 piastres parce que j’ai fait changer mes deux hanches et ça ne m’a rien coûté », a-t-il déclaré, pour appuyer son projet d’envoyer des factures symboliques à ceux qui ont bénéficié de soins.

Un instant ! Comme son nom l’indique, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) est un régime d’assurance, qui est financé entièrement par les impôts des contribuables. Les avantages qu’ils en retirent ne constituent aucunement un cadeau duquel ils devraient être reconnaissants, mais simplement leur dû. Ils ont même toutes les raisons de se demander s’ils en ont pour leur argent.

De la même façon, celui qui paie chaque année une prime pour assurer sa maison ou sa voiture et qui reçoit un dédommagement en cas de sinistre ou d’accident ne considère pas qu’on lui fait une faveur.

Certes, la création de la RAMQ, au début des années 1970, représente un formidable progrès qui a permis à ceux qui n’en avaient pas les moyens d’obtenir des soins dont ils devaient précédemment se priver, mais cela ne constitue pas davantage un cadeau que la gratuité scolaire ou les subventions aux services de garde.

• • • • •

La santé est un domaine où le recyclage des vieilles idées est particulièrement florissant. D’un gouvernement à l’autre, on redécouvre — sans nécessairement les appliquer — les mêmes recettes tirées de rapports oubliés sur les tablettes depuis des années, voire des décennies.

C’est le cas des factures symboliques, que Marc-Yvan Côté, alors ministre dans le gouvernement de Robert Bourassa, avait proposées dans un rapport intitulé Une réforme axée sur le citoyen, daté du 7 décembre 1990. Chaque Québécois recevrait un rapport annuel détaillant le coût des soins reçus dans les cabinets privés et les établissements du réseau.

« Le citoyen doit être sensibilisé aux coûts des services de santé et des services sociaux de toute nature qu’il reçoit. Cette sensibilisation vise à corriger dans les faits l’illusion de la gratuité et, en même temps, à faire prendre conscience de la valeur des services reçus », expliquait-on dans le document.

On ne suggérait pas explicitement une certaine retenue dans le recours aux services de santé, mais c’était l’époque où on discutait de la possibilité d’imposer un « ticket modérateur », ce que la Loi canadienne sur la santé avait interdit, on encore de désassurer certains soins.

On pourrait dire que cette retenue est aujourd’hui imposée de facto par l’attente interminable à l’urgence ou la difficulté d’avoir accès à un médecin, accès qui devient presque un exploit, au point où plusieurs se découragent et préfèrent endurer leur mal.

• • • • •

Au dernier jour précédant l’ajournement des travaux de l’Assemblée nationale pour la période des Fêtes, Christian Dubé a dû admettre l’incapacité du réseau à résorber la liste de 160 000 personnes en attente d’une intervention. À ses yeux, compte tenu de la pandémie, simplement ne pas la faire allonger constitue déjà un grand succès.

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, lui a rappelé qu’en avril dernier, il avait promis d’éliminer en un an la liste des personnes atteintes d’un cancer qui attendent depuis plus de deux mois. Au lieu de quoi elle est passée de 386 à 606. M. Dubé a dû admettre qu’il n’avait pas de solution.

Malgré les bonnes intentions du ministre, il ne passe plus une journée sans qu’une nouvelle incongruité vienne ternir davantage l’image du réseau. Quand on en arrive à suspendre des infirmières parce qu’elles ont mangé une toast ou un bout de pizza destinés aux bénéficiaires…

La détresse du réseau était parfaitement illustrée par le cri du coeur de cette infirmière mère de famille soloparentale auquel Le Devoir faisait écho vendredi. Passionnée par son travail à l’urgence, Isabelle Tousignant songe néanmoins à le quitter après s’être fait imposer 22 heures supplémentaires dans la même semaine. Elle en a assez de toujours devoir confier son fils de 9 ans à sa voisine.

« M. Dubé demande un peu de patience, dit qu’on a un plan d’action. Ça fait sept ans que je suis à l’urgence, ça fait sept ans qu’on nous demande un peu de patience. Un moment donné, ça va faire ! »

Bien sûr, M. Dubé n’est pas responsable d’une pénurie de personnel qui est bien antérieure à son arrivée et qui n’affecte pas seulement le Québec. Personne ne doute qu’il fait tout son possible pour améliorer les choses. Il peut toujours nous demander d’être compréhensifs, mais quand même pas de dire merci pour un service aussi peu performant !