Que sait-on, aujourd’hui, de la Nouvelle-France ? Qu’en conserve-t-on en mémoire, sinon quelques images d’Épinal ? Pour les uns, nostalgiques d’un fantasme, elle est un paradis perdu. Pour les autres, redresseurs de torts anachroniques, elle se résume à une agression coloniale occidentale contre les Premiers Peuples. Pour la majorité des Québécois, je le constate à regret, la Nouvelle-France est un trou de mémoire. Ça en dit long sur la santé de notre sentiment national.

Nous avons, en effet, la mémoire courte. Elle se limite, trop souvent, à notre vivant. Ainsi, les plus vieux d’entre nous sont capables d’évoquer Duplessis et les plus jeunes parviennent tout juste à avoir une idée de René Lévesque. Ça donne l’impression que les Québécois se croient nés par génération spontanée.

Cette indifférence à l’histoire, qui est précisément la discipline nous permettant de visiter et de connaître le passé qui précède notre vivant mais qui garde une influence sur lui, explique en partie la superficialité de notre univers politique. Sans sens de l’histoire, en effet, il est difficile de distinguer l’essentiel de l’accessoire dans la vie d’un peuple.

Il faut donc saluer toute initiative visant à mettre l’histoire en vedette, dans une forme accessible au grand public. C’est le cas de la Revue d’histoire de la Nouvelle-France, qui publie son premier numéro, cette saison, aux éditions du Septentrion. Dirigée par l’historien Laurent Veyssière et par le journaliste spécialisé en histoire Sylvain Lumbroso, la revue, richement illustrée, nous invite à un dynamique et rigoureux retour aux sources.

Le dossier de ce numéro de lancement porte sur les pionniers de la colonie, c’est-à-dire sur les premiers groupes de colons français du XVIIe siècle. L’historien Gervais Carpin, qui a consacré sa thèse de doctorat à ce sujet, établit que la majorité des premiers engagés viennent du centre-ouest de la France, ce qui s’explique par le fait que le port de La Rochelle a été choisi, avec Dieppe, comme lieu de départ vers la Nouvelle-France par les institutions responsables de la colonie.

Dans les dix premières années, aux environs de 1620, on recrute surtout des gens des métiers de la construction pour bâtir la colonie. Les défricheurs suivront. La règle impose qu’ils soient tous catholiques, mais des huguenots (5 à 7 %) se faufileront dans le groupe. L’historien français Didier Poton, qui mentionne ce dernier chiffre, explique d’ailleurs, dans ce numéro, que les marchands huguenots seront des acteurs indispensables de la colonisation en assurant « avec leurs navires toute la logistique de l’entreprise ».

On peut se demander ce qui motivait les engagés français à se lancer dans cette périlleuse aventure. Carpin explique qu’à l’époque, « les conditions de vie en France sont mauvaises » pour le peuple. En Nouvelle-France, ils peuvent espérer devenir propriétaires de leur terre, avoir le loisir de chasser et de pêcher, des activités interdites en France, et vivre plus librement, notamment sur le plan religieux.

Les volontaires, d’ailleurs, ne manquent pas. Si trop peu sont arrivés ici, c’est faute de moyens financiers de la part des responsables. Les compagnies qui gèrent le projet peinent à faire leurs frais puisque le produit vedette de la colonie, la fourrure, ne rapporte pas assez.

Au milieu de la décennie 1660, Louis XIV reprend le plein contrôle sur la colonisation et envoie en Nouvelle-France les Filles du Roy ainsi que les soldats du régiment de Carignan-Salières, qui se joignent aux 1200 familles déjà sur place. La base du peuplement du Québec est là, selon Carpin.

Les religieux participent aussi à l’aventure. L’historien français Éric Thierry présente le parcours du jésuite Jacques Marquette, devenu célèbre grâce à sa participation à l’expédition de Louis Jolliet sur le Mississippi de 1673 à 1675. Explorateur intrépide, polyglotte en matière de langues autochtones, le père Marquette est une figure inspirante de notre histoire.

En plus du dossier, la Revue d’histoire de la Nouvelle-France contient des rubriques de grande qualité. Laurent Veyssière se penche sur le Montcalm et Lévis, le grand livre, malheureusement oublié, de l’abbé Henri-Raymond Casgrain publié en 1891, « un texte magnifiquement écrit, souvent proche du style romantique, qui fait date dans la littérature canadienne ».

Le journaliste du Devoir Dave Noël retrace pour sa part l’histoire étonnante du drapeau de Carillon, ancêtre de notre fleurdelisé. Patrice Groulx, enfin, revient, avec toutes les nuances qui s’imposent, sur l’histoire de Dollard des Ormeaux, allié maladroit des Wendats contre les Haudénosaunés, ou Iroquois, au Long-Sault, en mai 1660.

Cette belle revue ne fait ni dans la commémoration à l’eau de rose ni dans la dénonciation anachronique moralisatrice. Elle fait de l’histoire, notre histoire. Ça fait du bien.