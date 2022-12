Stratégies immobilières et société de gestion

Le marché immobilier semble vouloir dérougir, mais certainement pas vos questions en la matière ! Cette semaine, Sophia, nouvelle investisseuse en immobilier, me posait deux questions. « J’ai acquis, m’écrit-elle, une résidence secondaire (un chalet) que je loue. À la lecture de vos chroniques, j’ai compris que je gagnerais peut-être à détenir ce bien dans ma société de gestion puisque je n’ai pas besoin des revenus de location pour vivre. Je souhaite plutôt les utiliser pour investir dans d’autres projets. Est-il possible de “rouler” une résidence secondaire dans une compagnie de gestion sans payer de “taxe de bienvenue” ? Est-ce avantageux de prendre l’amortissement pour diminuer mes revenus locatifs ? »

Dans le cas soumis par notre lectrice, la résidence secondaire a déjà été achetée avec des revenus imposés à son taux d’imposition personnel. Sa question est pertinente : pourquoi augmenter son imposition personnelle si elle n’a pas besoin des revenus générés pour financer son coût de vie (lequel est constitué de l’ensemble des dépenses calculées sur une base annuelle) ?

Dans ma chronique du 5 novembre dernier, j’expliquais que le revenu de location est considéré comme du revenu passif, imposé à plus de 50 %. Il faudrait donc examiner le taux effectif d’imposition de Sophia. Si elle souhaite réinvestir dans d’autres projets, il lui est encore possible de le faire en détention personnelle. Son premier réflexe devra être de se faire un plan intégré. Il lui faudra ensuite valider que, même sans les revenus de location de son chalet, elle pourra facilement cotiser à ses comptes REER, CELI et REEE (si elle a des enfants) à leur maximum.

De plus, dans le cas d’un chalet dont la vocation serait 100 % locative, la détention permet de mettre en place la stratégie de mise à part de l’argent (MAPA), ce qui n’est pas possible avec la détention par la société de portefeuille. Cette technique vous permet de transformer des dettes personnelles (dont les intérêts ne sont pas des dépenses déductibles d’impôt) en dettes d’affaires (dont les intérêts sont des dépenses

déductibles).

Une procédure plutôt simple

Il est relativement simple de « rouler » un bien personnel dans une société de gestion. Selon l’article 85 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ce transfert peut même se faire sans déclencher de gain en capital. Le produit de disposition sera calculé à partir de la FNACC (soit le montant de la fraction non amortie du coût en capital).

Par exemple, si vous avez acheté une résidence à 300 000 $ et qu’elle en vaut maintenant 450 000 $, sans avoir utilisé la prise d’amortissement, le roulement fiscal est très simple : vous êtes présumé avoir disposé du bien à 300 000 $, et donc sans impact fiscal à titre personnel. En échange, la société doit une contrepartie à la hauteur, elle, de 450 000 $. Il peut s’agir de prendre en charge le solde hypothécaire, l’émission d’actions ou d’un billet remboursable à l’actionnaire.

Notez ici qu’il est pertinent de se demander si le roulement fiscal représente réellement la stratégie la plus appropriée. Par exemple, si la plus-value de cette résidence est déjà importante et que l’exemption pour résidence principale n’a jamais été utilisée, ou encore si le taux d’imposition est actuellement très bas, il est possible de déclencher volontairement le gain en capital. Par ailleurs, nous avons présumé que Sophia, en tant que nouvelle investisseuse, n’avait pas de pertes pour gain en capital, mais si c’est le cas, celles-ci pourraient être appliquées contre ce gain.

Mais pour revenir précisément à sa question, Sophia devrait éviter une nouvelle « taxe de bienvenue » lors de la transaction, les droits de mutation immobilière n’étant pas applicables lorsque le cédant détient au moins 90 % du capital-actions et des droits de vote dans la société cessionnaire.

Attention à l’utilisation personnelle

La question devient plus ambiguë sur la pertinence de le faire. Le premier élément à analyser est l’utilisation personnelle de chalet, par rapport à son utilisation commerciale. L’actionnaire doit s’imposer sur un avantage imposable correspondant en règle générale aux revenus de location comparables, donc la perte de revenus pour la société générée par cette utilisation personnelle. De plus, les dépenses d’entretien de cet immeuble ne pourraient plus être déductibles pour la société.

Ainsi, si l’objectif de madame est d’utiliser ses résidences régulièrement pour ses besoins personnels, ce roulement ne semble pas une stratégie très efficace. En plus de devoir s’imposer sur son utilisation, elle ne pourra pas profiter du choix de désignation pour l’exemption pour résidence principale si elle vend celle-ci après le transfert.

L’objectif de madame d’en utiliser les revenus pour investir dans de nouveaux projets pourrait très bien être atteint pour les prochains projets dans la société de gestion avec l’apport en capital de l’actionnaire, pour lequel elle tirera éventuellement des avantages fiscaux puisqu’elle a déjà été imposée sur ce

revenu.

Payer les impôts maintenant ou plus tard ?

Bien qu’ignorant les détails de la « mécanique », la plupart des nouveaux investisseurs immobiliers savent que la déduction pour amortissement sur un bien immobilier permet de diminuer les impôts à payer chaque année. Ils se demandent toutefois s’il est réellement avantageux d’en bénéficier, considérant qu’ils doivent payer plus d’impôts plus tard.

Alors pourquoi serait-il pertinent de l’utiliser quand même ? Tout d’abord, il est logique de penser que la déduction pour amortissement ne devrait être prise par Sophia que si son objectif est de conserver ses biens locatifs pendant une longue période.

En outre, il faut idéalement que l’économie fiscale soit utilisée pour mettre en place des stratégies financières et non pour augmenter son train de vie.

En effet, si votre immeuble locatif est détenu personnellement, l’investissement dans un portefeuille équilibré dans un compte enregistré (REER-CELI-REEE) représentera à long terme un avantage important en comparaison avec le paiement futur des impôts reportés. Dans le cas d’une détention commerciale, considérant le traitement fiscal sur le revenu passif, cet avantage sera encore plus marqué si votre portefeuille est fiscalement optimisé.