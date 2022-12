Le château de cartes de Danielle Smith

Avant de relancer sa carrière politique en mai dernier avec l’annonce de sa candidature à la succession de Jason Kenney à la tête du Parti conservateur uni de l’Alberta, Danielle Smith avait travaillé plusieurs années comme animatrice à la radio privée et comme chroniqueuse au Calgary Herald. Elle avait régulièrement profité de cette vitrine pour attiser la grogne populaire envers le Québec, qualifiant la Belle Province de « grande sangsue de la Confédération » et la tenant pour responsable de la montée du sentiment séparatiste en Alberta.

« François Legault a allumé le feu lorsqu’il a tué l’idée de relancer [l’oléoduc] Énergie-Est et déclaré qu’il n’y avait pas d’acceptabilité sociale pour le pétrole au Québec, écrivait-elle en 2018. Bien, vous savez quoi ? Il n’y a plus d’acceptabilité sociale en Alberta pour l’envoi de notre argent au Québec. » L’an dernier, Mme Smith s’était intéressée à l’engouement des Québécois pour les piscines extérieures, phénomène bien connu pour quiconque aurait survolé les banlieues de Montréal ou de Québec avant d’atterrir à l’aéroport Trudeau ou Lesage.

« Comment se fait-il qu’à Québec, ville de Bonhomme et du Carnaval, il y ait autant de résidents qui peuvent se payer des piscines chauffées ouvertes à l’année ? La réponse, c’est l’électricité subventionnée. » Selon la chroniqueuse, le Québec n’aurait plus besoin de la péréquation si ses tarifs d’électricité suivaient le marché, comme le fait le prix de l’essence en Alberta. « Imaginez ce qui se passerait si l’Alberta décidait de baisser le prix à la pompe en réduisant les redevances des compagnies de pétrole tout en demandant à Ottawa de compenser le manque à gagner, avait demandé Mme Smith. Ils nous diraient d’aller nous faire voir, et avec raison. »

C’est ce talent indéniable de Mme Smith pour créer des boucs émissaires qui l’a propulsée vers la victoire dans la course à la chefferie de son parti, en octobre dernier. Assermentée peu après comme première ministre de sa province, elle est depuis restée fidèle à cette formule populiste, malgré la lourdeur de ses nouvelles responsabilités. Et tout indique qu’elle n’entend pas changer de stratégie en vue des élections provinciales qui auront lieu au printemps prochain. Il faut dire que c’est son seul véritable atout face au Nouveau Parti démocratique albertain et sa cheffe plus expérimentée, Rachel Notley, qui a dirigé la province de 2015 à 2019.

En déposant cette semaine son projet de loi « sur la souveraineté albertaine au sein d’un Canada uni » — un titre qui frôle le ridicule et qui fera rigoler n’importe quel fan d’Yvon Deschamps —, Mme Smith a fait preuve d’un mépris hallucinant pour les institutions politiques et l’ordre constitutionnel canadiens, qu’elle dit pourtant vouloir protéger. Le tout dans une tentative de provoquer une réaction à Ottawa qui lui servirait de prétexte pour faire campagne contre le gouvernement fédéral de Justin Trudeau plutôt que contre l’opposition néodémocrate en Alberta.

Selon ce projet de loi absurde, un ministre provincial pourrait, suivant l’adoption d’une simple motion par l’assemblée législative, ordonner à des « entités provinciales » de ne pas faire respecter des lois fédérales s’il considère lesdites lois comme étant « préjudiciables aux intérêts de l’Alberta ». On a de la difficulté à imaginer un scénario, quel qu’il soit, où une telle ordonnance pourrait s’appliquer. Mais le but de Danielle Smith n’est pas de clarifier les choses. C’est plutôt d’embrouiller les esprits.

On comprend que certains politiciens québécois partagent le point de vue de Mme Smith sur l’ingérence parfois non fondée d’Ottawa dans les champs de compétence provinciaux. Il est toutefois étonnant de voir le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, saluer les efforts déployés par la première ministre pour semer la pagaille. « L’Alberta va beaucoup plus loin que la CAQ en indiquant que, lorsqu’une loi fédérale empiète sur un pouvoir de l’Alberta ou crée un préjudice à l’Alberta, bien, il y a un mécanisme où l’Alberta suspend l’effet de cette loi fédérale », a laissé tomber le chef péquiste. Le mécanisme auquel fait référence M. St-Pierre Plamondon n’est pas seulement boiteux, il est condamné par son obsolescence programmée avant même de sortir de la boîte.

Le PQ fait en effet fausse route en s’associant à la démarche populiste de Mme Smith. Sa crédibilité même en prend pour son rhume. Ce projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta est en train de devenir la risée du pays entier. La communauté d’affaires albertaine se dissocie résolument de l’initiative de Mme Smith, craignant que les investisseurs y voient les marques d’une république de bananes. Les constitutionnalistes s’étonnent devant l’amateurisme de Danielle Smith. Rarement, disent-ils, ont-ils vu un projet de loi aussi mal ficelé.

Dans une tentative de consolider ses appuis auprès de sa base droitiste, celle-là même qui l’a portée à la tête du parti, la première ministre albertaine se met à dos des électeurs modérés de sa province. Il n’est même pas certain que son propre gouvernement, dont plusieurs membres avaient vivement critiqué son idée de se doter d’une telle loi pendant la course à la chefferie, pourra survivre à cet exercice casse-cou.

Justin Trudeau dit ne pas vouloir « chercher la chicane » avec l’Alberta. Pas question donc d’invoquer le pouvoir fédéral de désaveu, pouvoir dont aucun gouvernement fédéral n’a osé se prévaloir depuis 1943, pour invalider la loi albertaine. Ce serait une erreur politique colossale de même y penser. Le château de cartes de Mme Smith s’effondrera tout seul.