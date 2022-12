Ode à la fiction menacée

Gallimard, dans la collection Quarto, à l’initiative de Monique Jean et de Monique Bertrand, vient de publier les neuf romans de Réjean Ducharme, de L’avalée des avalés à Gros mots. Près de 2000 pages assorties d’une chronologie, d’extraits de sa correspondance, de photographies, de dessins, en nombreux éléments inédits. De quoi redonner son souffle à l’écrivain fantôme évaporé en 2017. Et peut-être inciter de jeunes lecteurs à découvrir une oeuvre collée à la quête adolescente d’un absolu en dérobade.

Si sa prose affiche une troublante modernité, cet auteur fuyant les projecteurs de son vivant respirait à mille lieues de notre époque. Dans sa bulle, le culte du vedettariat de l’artiste sous interviews en rafales répercutées par une pluie de « like » n’était pas convié à table. Aux yeux de Ducharme, sa vie privée constituait un écran de fumée devant son oeuvre vraiment éloquente. En chansons et en pièces de théâtre comme au roman, ce legs-là demeure la voie royale pour pénétrer son univers.

Autre marqueur d’époque : même si la vie d’un écrivain s’immisce toujours dans ses écrits, l’auteur du Nez qui voque écrivait de la fiction. Un genre en déclin aujourd’hui. Il puisait à son imagination débridée, tissée de mythologie et de révolte contre tous les appels à rejoindre les rangs des meutes et des puissants, réinventait le langage.

Bien des lecteurs sont sortis du Salon du livre de Montréal après avoir fait le plein d’ouvrages de toutes sortes. Et à côté des ouvrages pratiques, culinaires ou des traités de psycho pop, plusieurs se sont procuré des oeuvres d’écrivains québécois ou d’origines diverses. Le plus souvent, il s’agissait de titres d’autofiction ou de biographies, qui ont beaucoup la cote chez nous comme ailleurs. On m‘assure que certains éditeurs invitent même les auteurs à se raconter ou à remonter la vie d’un autre, voire à transposer un fait divers plutôt qu’à inventer. Hors des niches du polar, du fantastique et de la littérature jeunesse encore nourrie de fables et de magie, les thèmes fictifs feraient moins recette.

L’autofiction avant la lettre, un terme né en 1977 sous la plume de Serge Doubrovsky, a toujours existé, bien entendu. Elle enfanta des perles signées Montaigne, Céline, Proust et d’autres phares hexagonaux. Plus près de nous, Le lambeau de Philippe Lançon s’est révélé un modèle du genre. Au Québec, au XIXe siècle, les fascinants écrits de Philippe Aubert de Gaspé, Les Anciens Canadiens et Mémoires, constituent des témoignages précieux de l’époque suivant la Conquête. Ces livres nés du réel ont ouvert grâce au talent de conteur de leurs auteurs nos chemins littéraires. Tant mieux !

Mais tout est question de proportion. Sous l’influence sans doute des médias sociaux et des téléréalités, la confidence intime, nourrie au narcissisme ambiant, a pris le pas au XXIe siècle sur l’imagination. Et si le choc répété des nouvelles ébouriffantes martelées aux infos nous faisait perdre par ricochet le sens de l’envol… Chose certaine, on a besoin des deux courants littéraires en parts égales.

Bien des éditeurs croulent sous le poids de manuscrits qui relatent les drames de vie d’auteurs parfois débutants, n’ayant pas toujours la plume pour transmettre leur charge d’émotions. Mais même des écrivains chevronnés abandonnent la fiction au profit du souvenir ou de la biographie. Comme au cinéma d’ailleurs, où les productions aux effets spéciaux seront bientôt isolées pour défricher les terres imaginaires. Le genre du témoignage ou de la biographie est souvent fécond, à l’écran comme ailleurs. Mais le constat s’impose : on perd de plus en plus accès aux univers rêvés, peuplés d’aventures rocambolesques ou simplement projetés avec fantaisie hors contexte.

Sauf exceptions notables, l’autofiction attire particulièrement les plumes féminines. Et en donnant le Nobel à Annie Ernaux et le Goncourt à Brigitte Giraud pour Vivre vite, les deux Académies offraient en 2022, avec raison, ses lettres de noblesse à un genre très populaire quoique parfois mal vu. Pourtant, les femmes adoptent aussi la poésie, qui chevauche tous les mondes. Et, au Québec, l’attribution cette semaine du prix Gilles-Corbeil à Nicole Brossard, dont les écrits lyriques sont nourris de symboles et de rythme, couronne l’exploration autant que la plongée en territoire intime.

Au roman, les femmes écrivains arrivent de loin et furent longtemps très minoritaires. Elles ont énormément à confier sur leurs expériences, leurs traumatismes, leur rapport à l’autre. Bien des auteurs issus des minorités partagent ce besoin de décrire leurs parcours rocailleux.

Mais je garde l’impression que, lorsqu’elles et eux seront prêts à inventer le monde plutôt que de le subir sans cesse à travers leurs écrits, on verra s’accomplir leur vraie libération.