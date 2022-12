Poussée vers les prêteurs alternatifs

Les emprunteurs potentiels sont moins nombreux à répondre aux critères d’admissibilité. La hausse ressentie des taux d’intérêt les pousse vers les prêteurs « alternatifs », et ils y restent plus longtemps.

À l’échelle canadienne, les prêteurs « alternatifs » traitaient déjà près de 7 % de l’activité au premier trimestre, eux qui détenaient moins de 4 % des prêts hypothécaires l’année précédente. Ce déplacement de l’activité vers les prêteurs non réglementés comportait une part accrue d’emprunteurs dits de qualité. Les données sur les sociétés de placement hypothécaire repris par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) montraient une diminution de leur profil de risque. La part moyenne des prêts hypothécaires de premier rang dans leur portefeuille est passée de 75,7 % au deuxième trimestre de 2020 à 81,4 % au trimestre correspondant de 2021. Avant la pandémie, leur portefeuille était composé à 65 % d’hypothèques de premier rang, les 35 % restants étant de rang inférieur.

Et si les prêteurs « alternatifs » continuent d’afficher le taux des prêts hypothécaires en souffrance le plus élevé à 0,69 % — contre entre 0,10 et 0,14 % pour les autres — en raison du profil de risque de leur clientèle et des caractéristiques distinctes de leurs prêts (prêts hypothécaires à court terme, intérêts seulement, etc.), c’est aussi dans ce segment que le taux de prêts en souffrance enregistre la baisse la plus importante. « Au deuxième trimestre de 2022, la proportion accrue de prêts hypothécaires de premier rang et les niveaux stables du rapport prêt-valeur moyen sur les nouveaux prêts hypothécaires, conjugués à la baisse des prêts en souffrance et des saisies, ont réduit le risque lié au portefeuille » de ces prêteurs, appelés entités de placement hypothécaire.

Ce mouvement perceptible en début d’année s’est amplifié depuis, quoique la forte hausse du loyer de l’argent soit venue plomber l’octroi de nouveaux prêts hypothécaires. Au cours des deux premiers trimestres de 2022, ceux accordés par les banques assujetties à la réglementation fédérale ont reculé de 7,9 % par rapport à la même période en 2021. Le recul a été de 5,5 % pour les prêts consentis à l’achat d’une propriété et de 13,3 % pour les refinancements. Au cours de la même période, les prêteurs hypothécaires non bancaires, y compris les coopératives de crédit, les sociétés de crédit hypothécaire et les entités de placement hypothécaire, ont subi une baisse de plus de 23 %. Mais ces derniers ont octroyé, au total, 110 milliards de dollars en prêts hypothécaires, contre 191 milliards pour les banques, lit-on dans l’édition automne du rapport sur le secteur des prêts hypothécaires publié mercredi par la SCHL.

Il en ressort aussi qu’au-delà de l’impact de la conjoncture économique, la demande est également affectée par les critères d’octroi de nouveaux prêts hypothécaires. Bien que le taux d’approbation reste plus élevé qu’avant la pandémie, « la baisse des ratios entre les approbations et les demandes montre qu’il est de plus en plus difficile pour les emprunteurs potentiels d’être admissibles aux prêts assujettis au test de résistance et de répondre aux critères du prêteur ».

Rappelons que même pour une mise de fonds d’au moins 20 % permettant de se soustraire à l’assurance hypothèque, les institutions sous champ de compétence fédérale doivent soumettre les acheteurs potentiels à un test démontrant qu’ils peuvent acquitter leur hypothèque au taux admissible le plus élevé entre le taux contractuel majoré de deux points de pourcentage et le taux plancher de 5,25 %. Et que les meilleurs taux, fixe ou variable, oscillent présentement entre 5 et 5,7 % selon les échéances.

Ce faisant, les prêteurs « alternatifs » ont accru leur part de marché des prêts hypothécaires nouvellement consentis au cours du premier semestre de 2022. La dette hypothécaire globale au Canada était en hausse de 9,75 % au deuxième trimestre de 2022 par rapport au trimestre correspondant de 2021. Dans l’intervalle, l’actif sous gestion des 25 plus grands prêteurs non traditionnels a augmenté de plus de 22 %.

Au cas par cas

Ce segment non réglementé fonctionne au cas par cas, mais, règle générale, le taux demandé est supérieur de 100 à 200 points de base à celui des prêteurs traditionnels. Et le prêt comportera généralement une échéance plus courte, le temps de permettre à l’emprunteur de se requalifier auprès des prêteurs traditionnels. Dans ce segment, chacun aura des taux d’intérêt et des exigences d’approbation différents, des montants d’emprunt totaux et une couverture prêt-valeur maximale unique.

Or, dans l’environnement actuel, le resserrement des règles hypothécaires et la hausse rapide des taux d’intérêt font en sorte qu’il est encore plus difficile pour les emprunteurs hypothécaires d’obtenir un prêt auprès de prêteurs traditionnels. Il en résulte donc, également, que moins d’emprunteurs hypothécaires peuvent retourner vers les prêteurs traditionnels au terme de leur prêt. La SCHL d’ajouter qu’au troisième trimestre de 2022, 33 % des prêts hypothécaires n’ont pas été remboursés à terme et sont demeurés dans le portefeuille des prêteurs non traditionnels, comparativement à 29 % un an plus tôt.

Dans un contexte où les emprunteurs y demeurent pendant une plus longue période et paient donc des taux d’intérêt plus élevés, l’abordabilité demeure un problème pour eux, qui se retrouvent souvent dans des situations financières précaires, conclut-il.