Difficile retour à l’abordabilité

Le retour à des logements abordables ne sera pas si simple.

« Si le manque d’abordabilité est un problème répandu, il ne peut pas y avoir de solution unique : apporter une aide financière et construire davantage de logements sociaux et abordables permettra d’aider les personnes à faible revenu, mais il faut également augmenter l’offre de logements pour le marché. […] Il faut mettre en place diverses politiques gouvernementales et apporter des investissements de différentes sources, privées comme publiques. L’ampleur du défi est telle que le secteur privé doit participer : les gouvernements ne peuvent pas y arriver seuls », souligne Aled ab Iorwerth.

L’économiste en chef adjoint de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) redirige le regard vers les projections de l’organisation publiées en juin. On pouvait alors conclure que l’inabordabilité de la propriété résidentielle pourrait même s’enraciner. Nous avons besoin de 3,5 millions de logements de plus que les projections actuelles pour rétablir l’abordabilité d’ici 2030, estimait la SCHL. Une estimation qui « tient compte à la fois de la hausse future de la demande et de la situation actuelle d’inabordabilité ». Les deux tiers des 3,5 millions de logements manquants se trouvent en Ontario et en Colombie-Britannique, un peu moins du cinquième de l’offre requise se mesure au Québec.

À plus court terme, la forte poussée des taux d’intérêt enfonce son empreinte sur le marché immobilier. On a vu dans les dernières données de Statistique Canada sur l’inflation que l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire était en hausse de 11,4 % d’une année à l’autre en octobre. « Il s’agit de la hausse la plus prononcée depuis celle de 11,7 % observée en février 1991 », indiquait l’agence fédérale. La Banque du Canada soulignait peu avant que les ménages qui renouvellent leur prêt font face à une augmentation supérieure à celles observées dans les cycles de resserrement monétaire des trente dernières années.

Le rythme de progression de l’indice du coût de remplacement par le propriétaire, qui est associé au prix des logements neufs, est resté élevé en octobre, avec une croissance de 6,9 % contre 7,7 % le mois précédent. Quant aux loyers, ils étaient en progression de 4,7 % comparativement à octobre 2021. « Il s’agit du neuvième mois de suite au cours duquel l’augmentation des prix du loyer est supérieure à 4 % », faisait ressortir Statistique Canada.

Correction en accéléré, mais…

Cet indice du coût de remplacement par le propriétaire est certes en décélération, d’une année à l’autre, tous les mois depuis mai 2022, où l’augmentation atteignait les 11,1 %. En outre, l’indice de prix de maisons Teranet-BanqueNationale affichait un recul de 1,9 % en septembre pour aligner une cinquième contraction mensuelle de suite. L’indice s’inscrit en recul de 7,7 % depuis son sommet de mai. Il a déjà été écrit qu’à titre de comparaison, lors de la crise financière de 2008, les prix avaient cumulé un repli de 6 % sur la même période. Et de 9,2 % au total sur huit mois. Mais la forte augmentation des taux d’intérêt sous l’impulsion d’une hausse de 350 points de base du taux directeur depuis mars a, en définitive, annihilé l’effet de la correction des cours immobiliers sur l’accessibilité.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) a mesuré que les écarts dans l’accessibilité du prix des propriétés ont continué de se creuser en 2022, et ce, dans toutes les régions à l’étude. Il estimait que l’écart entre le prix moyen des propriétés et le niveau abordable à l’échelle canadienne était de 67 % en août dernier. Il était de plus de 50 % pour Montréal.

Et compte tenu du resserrement monétaire plutôt musclé de la Banque du Canada, la correction cumulative pourrait atteindre un record de 15 % à l’échelle canadienne d’ici la fin de 2023, prévoit la Banque Nationale. Dans ses scénarios de rajustement du prix des propriétés, fondés sur des hausses présumées des taux hypothécaires (qui passeraient à 6,25 % dans le cas du taux fixe de 5 ans), le DPB situait la diminution des prix entre 12 et 23 % par rapport aux sommets de 2022, le DPB prenant toutefois soin de préciser que ces scénarios sont présentés à titre indicatif et non sous forme de prévisions.

Oxford Economics a été plus loin dans ses dernières prévisions en évoquant une correction de 30 % du sommet au creux, combinant les effets de la montée rapide des taux et du ralentissement de la croissance de l’emploi. Ce qui ne l’empêche pas de prévoir que le versement sur un prêt hypothécaire typique affichera, en moyenne, une hausse de 11,3 % vers la mi-2023 alors que le prix moyen de l’immobilier résidentiel aura conservé une progression de 5 % par rapport à son niveau prépandémie si le plongeon de 30 % se vérifie.

Et la mi-2023 pourrait coïncider avec une relance de l’activité économique, affirme la Banque du Canada dans son Rapport sur la politique monétaired’octobre. On y lit que les dépenses des ménages se raffermiront à compter du deuxième semestre de 2023 et tout au long de 2024. « La croissance de la population et du revenu disponible soutiendra la demande, à mesure que l’impact du resserrement des conditions financières se dissipera. » Pour ajouter que « la construction résidentielle sera stimulée par la forte immigration dans les marchés qui sont déjà particulièrement tendus. […] La forte immigration soutiendra également l’augmentation de la demande de logements en 2024 . »