Mains sales et poches profondes

Les critiques les plus sévères exprimées avant la COP27 avaient vu juste : après deux semaines de négociations tendues, on se demande si ces grands événements servent à autre chose qu’organiser diplomatiquement l’effondrement du monde.

À peine la conférence s’ouvrait-elle qu’on se querellait déjà pour déterminer s’il était encore réaliste de préserver l’objectif adopté à Paris en 2015, soit de limiter la hausse de la température globale à 1,5 °C. D’entrée de jeu, un dilemme purement symbolique : s’avouer vaincu pour refléter l’ampleur de la catastrophe ou se cramponner à l’objectif actuel tout en insistant sur ce qui nous en éloigne.

Au point où nous en sommes, l’optimisme stratégique ne change pas grand-chose ; il faut surtout regarder ce que l’on fait réellement. Les engagements actuels de réduction des gaz à effet de serre pris par les États nous acheminent vers une augmentation de 2,4 °C d’ici la fin du siècle, et le rythme réel d’émission présage une hausse de 2,8 °C. Peu importe si l’on choisit de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Reste qu’on a trouvé une bonne accroche pour se convaincre d’avoir fait un bond en avant à Charm el-Cheikh. Alors que la question avait été balayée du revers de la main à Glasgow, voilà que l’on annonce en grande pompe la création d’un fonds pour aider les pays pauvres à éponger les dégâts déjà causés par les changements climatiques. Il est vrai qu’il s’agit d’un pas concret vers une plus grande justice climatique, signalant aussi la pertinence des institutions internationales pour corriger les inégalités face aux changements climatiques — sur le papier, du moins.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’on réclame depuis 30 ans la création d’un tel fonds. La question était déjà sur la table lors de l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Rio, en 1992. Sans surprise, les pays du Nord global ne se sont pas empressés de mettre en oeuvre un mécanisme de réparation concret, si bien qu’il a fallu attendre la COP de Varsovie, en 2013, pour que l’on élabore un mécanisme de compensation.

Comme le rappelait récemment la journaliste spécialisée en environnement Amy Westervelt dans son balado Drilled, le négociateur des Philippines, Yeb Saño, avait alors imposé la question à l’ordre du jour en se lançant dans une grève de la faim. Son pays venait d’être ravagé par le typhon Haiyan, l’une des tempêtes tropicales les plus puissantes jamais enregistrées — un cataclysme directement attribuable aux changements climatiques qu’a emporté des milliers de vies et causé des dommages matériels sans précédent sur l’île.

Saño s’était adressé aux participants de la conférence d’une voix brisée par l’émotion. Évoquant la dévastation et la souffrance causées par Haiyan, il déclarait : « Nous devons prendre de front la question des pertes et des dommages, il s’agit aujourd’hui d’une réalité à travers le monde. » Au bout de ses sept jours de jeûne, les représentants des pays riches s’étaient finalement entendus sur la création d’un mécanisme pour accompagner les pays du Sud global dans la réparation des dommages causés par les changements climatiques, assorti d’un engagement à injecter 100 milliards de dollars pour épauler les pays vulnérables.

La promesse était cependant restée lettre morte, ce qui fut, au fond, bien pratique, puisque les pays du Nord global peuvent aujourd’hui présenter la création d’un fonds d’indemnisation comme un grand bond en avant. En y regardant de plus près, on comprend qu’ils revisitent surtout une promesse brisée pour mieux dissimuler le maintien honteux du statu quo sur la question de l’exploitation des hydrocarbures.

C’était l’éléphant dans la pièce à la COP27, un éléphant qui paradait fièrement, alors que plus de 600 lobbyistes du secteur des énergies fossiles étaient inscrits à la conférence, selon les calculs de Global Witness. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport à la conférence de Glasgow. On se dit que plus la situation devient critique, plus il faut redoubler d’ardeur pour positionner l’industrie parmi les « acteurs du changement ».

À ce titre, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, semble être allègrement tombé dans le panneau. Critiqué pour avoir invité un consortium d’entreprises exploitant les sables bitumineux au pavillon du Canada, il a rétorqué qu’au contraire, c’est au nom des principes démocratiques que l’industrie doit avoir voix au chapitre. Visiblement, des décennies d’écoblanchiment ont porté leurs fruits : le renard a mis ses beaux habits et on lui ouvre grand les portes du poulailler.

Si le secteur pétrolier tient tant à avoir un siège autour de la table, pourquoi se limiter à lui donner un rôle de figurant ? Puisque le poison a déjà gâché la sauce, on pourrait formaliser la chose en invitant les gros joueurs de cette industrie à prendre des engagements.

Alors que la question de qui financera le fonds destiné à la réparation des dégâts causés par les changements climatiques demeure en suspens, il semble y avoir de ce côté des gens qui ont les mains tachées de sang et les poches profondes. La réparation de leurs crimes historiques pourrait être leur chant du cygne. Il suffirait d’un peu de courage politique.