Un festival en terre d’islam

Le Festival de Marrakech, je l’ai souvent fréquenté. Deux années pandémiques l’avaient mis entre parenthèses. Le revoici sur pied. Ici, les vedettes internationales viennent fouler les tapis rouges, pour la ville mythique en partie, si belle avec sa place Djemaa el Fna, ses souks et sa vieille médina tortueuse. Alors, les jurys de ce rendez-vous pourraient rivaliser avec ceux de Cannes. Cette année, Paolo Sorrentino le préside aux côtés notamment de l’acteur franco-algérien Tahar Rahim, de l’actrice allemande Diane Kruger, du cinéaste australien Justin Kurzel, de sa consoeur libanaise Nadine Labaki et de la cinéaste marocaine Laïla Marrakchi, au nom prédestiné. On rend ici des hommages à James Gray, à Tilda Swinton, entre autres. Même Dominique Strauss-Kahn s’est présenté à l’ouverture, comme Marion Cotillard et Isabelle Huppert…

Quant à la ville ocre, si prisée des touristes, elle retrouve ses voyageurs, mais le prix du pétrole est prohibitif, et les chauffeurs de taxi soupirent. Beaucoup de chômeurs sont sur le carreau. Quant aux manoeuvres au bas de l’échelle, leur condition déjà précaire empire. Sur le chemin de l’hôtel, même un cheval de calèche épuisé s’est écroulé devant mes yeux. Les chiens des alentours aboyaient à tue-tête. Par solidarité, j’espère.

Et le français ? Hier encore parlé par tous après l’arabe, on le retrouve en déclin. Les jeunes générations se tournent vers l’anglais comme langue seconde. Le français demeure pour eux la langue du colonisateur. Le Maroc fut de 1912 à 1956 un protectorat de cet empire, et les mémoires sont vives.

Le chic festival tient de l’écrin doré, mais son industrie crée aussi de l’embauche. On y cause de cinéma, un art et ses plateformes qui changent vite. Si bien que les rendez-vous de films, voués au grand écran, semblent porter le septième art comme le titan Atlas sur leurs épaules. En parlant d’Atlas, le massif des montagnes de ce nom laisse admirer ses hauts sommets au sud de Marrakech par temps clair. Vraie féerie.

Le Franco-Algérien Tahar Rahim nous expliquait qu’à ses débuts au cinéma à Paris, il éprouvait un sérieux problème devant les rôles stéréotypés et négatifs offerts aux acteurs maghrébins. « Mais depuis dix ans, de jeunes cinéastes issus de ces communautés ont fait des films. Il était temps. »

Quant à Laïla Marrakchi, qui tourne en France comme au Maroc, elle cherche les modèles féminins en son pays. « J’ai envie de porter la cause des femmes musulmanes. J’assume ce féminisme. »

En compétition : des films de partout avec un fort volet du Moyen-Orient et du Maghreb. Je me suis jetée sur ces films-là d’abord, témoins d’un monde souvent en implosion.

Il fallait sentir l’émoi du jeune réalisateur iranien Emad Aleebrahim Dehkordi avant la projection de son sombre Chevalier noir. Il participe chez lui aux combats des rues à Téhéran pour la liberté des femmes d’enlever leurs voiles et pour les droits de la personne. Ses acteurs n’avaient pu quitter la patrie des mollahs en ces temps troublés. Il disait : « Il faut festoyer ici, mais est-ce possible ? » Son film sur une famille endeuillée et sur un fils lancé dans le marché de la drogue pour faire des sous, et dont le frère doit payer le prix des dérapages, est une tragédie captée qui exhibe les fractures du pays.

Vu aussi, le fascinant Ashkal, du Tunisien Youssef Chebbi, campé sous la révolution de 2018. Dans les jardins de Carthage, près de Tunis, la construction de bâtiments se voit stoppée par la crise, et deux policiers enquêtent sur les immolations de jeunes gens dans les chantiers abandonnés, poussés par un mystérieux chef de file. Ce polar rythmé et terrifiant mêle habilement les enjeux politiques du printemps arabe aux drames humains dans leur foulée.

Hors compétition, était présenté Les harkis, de Philippe Faucon (Fatima), Français fils de militaire né au Maroc puis transplanté en Algérie. Les harkis étaient ces Algériens qui, durant la guerre d’indépendance (1954-1962), combattirent auprès de l’armée française. Dans la plupart des cas abandonnés par de Gaulle après de belles promesses, quand la colonie s’effondra, jugés traîtres en leur patrie, plusieurs furent massacrés. Cette oeuvre académique, mais bien menée, repose surtout sur l’éclairage jeté sur ces proscrits. La condition des harkis est encore taboue en France, et ce film aida à secouer les esprits.

Lors d’une projection de gala dimanche, déjà montré à Cannes, La conspiration du Caire, du Suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh, oeuvre remarquable sur les intrigues de coulisse pour trouver un nouvel imam quand les élites religieuses sunnites et les instances politiques s’en mêlent, avait un tout autre impact en sol musulman. Ici, les questions religieuses sont si névralgiques… Les festivals retrouvent alors tout leur sens. Ils disent, ils montrent, ils font douter.